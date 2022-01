Microsoft affirme que le Xbox Game Pass ne remplace pas les ventes traditionnelles de jeux

Malgré le succès incontestable du Xbox Game Pass, Phil Spencer, le patron de Xbox, a affirmé que les ventes de jeux classiques sont loin d’être laissées de côté par les consommateurs. Beaucoup continuent d’acheter des jeux en boîte et des versions digitales.

Microsoft mise beaucoup sur son service Game Pass sur Xbox, qui offre aux joueurs une immense bibliothèque de plus de 400 jeux pour un abonnement mensuel à moins de 10 euros. Cependant, dans une interview accordée au New York Times, Phil Spencer, le patron de Xbox, a annoncé que son abonnement ne vient pas encore remplacer totalement les ventes de jeux vidéo traditionnelles.

Selon ses informations, le marché de détail « continue d'être très fort et de croître, faisons donc en sorte d'offrir à nos clients le choix entre abonnements et transactions », a-t-il déclaré. Malgré le succès du Game Pass sur Xbox, la vente de jeux au détail semble toujours plus importante. « Le nombre de transactions est plus important que le nombre d’abonnements », a ajouté Spencer dans son interview. « L'abonnement croît plus rapidement, simplement parce qu'il est relativement nouveau. Et avec le Game Pass, nous avons été l'un des premiers acteurs dans cet espace. Mais l'activité de transaction est très importante. Nous vendons toujours des disques physiques ».

Le cloud gaming est en plein essor, mais n’est pas près de s’imposer

De nombreuses entreprises se sont récemment lancées dans le cloud gaming. C’est par exemple le cas de Google avec Stadia, ou encore d’Amazon avec Luna. D’après Spencer, il n’est pas impossible que Netflix se lance lui aussi rapidement dans le jeu vidéo, puisque l’entreprise américaine possède un cloud énorme, essentiel au développement d’une plateforme de cloud gaming. De plus, on sait que Netflix a récemment lancé Netflix Gaming, son offre qui permet de jouer à quelques titres sur mobile.

Cependant, contrairement à ses concurrents, Microsoft a un avantage de taille. En effet, d’après Phil Spencer, Microsoft est la seule entreprise du lot qui a de l’expérience au niveau de la création de jeu vidéo et une communauté importante. Celle-ci grossit d’ailleurs très rapidement, puisqu’on sait que la Xbox Series X se vend mieux que toutes les générations de console précédentes. Ses rivaux se contentent eux d’acheter différents studios de jeux vidéo pour proposer des exclusivités sur leurs plateformes.

Source : The New York Times