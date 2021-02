Microsoft xCloud débarque sur le web, voici le premier aperçu de la bêta publique

De premières images de la version Web du xCloud de Microsoft viennent de fuiter sur le net. Pour l'instant en bêta, cette mouture permettra notamment aux joueurs sur iPhone et iPad de profiter des jeux du Xbox Game Pass sur leur machine.

Microsoft a débuté les tests sur la version Web du xCloud, son service de cloud gaming. Le constructeur américain avait justement annoncé en décembre 2020 que le xCloud débarquerait sur PC et iOS au printemps 2021. Sauf pépin de dernière minute, Microsoft devrait donc respecter son calendrier.

Les premières images de la version Web du Xcloud ont été relayées par nos confrères du site The Verge, qui ont pu les obtenir de la part de sources proches de la firme de Redmond. On retrouve une interface similaire à celle que l'on connaît sur Android avec les jeux récemment ajoutés au catalogue, les titres bientôt retirés, les différentes catégories, et enfin tous les jeux accessibles via le cloud.

Une fois que l'utilisateur a choisi un jeu, une animation apparaît à l'écran le temps de configurer le stream. Le jeu est ensuite lancé en plein écran. Pour rappel, il sera nécessaire de brancher impérativement une manette Xbox pour jouer aux jeux issus du catalogue de la Xbox One et des Xbox Series X et Series S.

Pour l'heure, les services de xCloud offrent des performances similaires à une Xbox One S. Ne comptez donc pas sur de la 4K dans un premier temps, même si Microsoft a prévu de les modifier dans le courant de l'année, afin d'offrir un rendu équivalent à celui d'une Xbox Series X. À l'heure actuelle, seuls les navigateurs sous Chromium comme Microsoft Edge, Google Chrome, Opera ou Vivaldi sont compatibles avec le xCloud. La firme de Redmond a d'ailleurs prévu d'intégrer la version Web du xCloud à l'application Xbox disponible sur Windows 10.

Pour rappel, grâce à la version Web de xCloud, les joueurs iPhone et iPad pourront enfin profiter du catalogue du Xbox Game Pass. En effet, c'est le seul moyen qu'a trouvé Microsoft pour contourner les règles restrictives de l'App Store concernant le cloud gaming. D'après The Verge, Microsoft compte proposer une bêta ouverte pour la version Web du xCloud au printemps 2021.

