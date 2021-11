Xbox Cloud Gaming lance Clarity Boost pour afficher de meilleurs graphismes, mais seulement sur Edge

Microsoft a mis une nouvelle option à disposition des joueurs sur Xbox Cloud Gaming. Intitulée Clarity Boost, celle-ci permet d’améliorer légèrement les graphismes. Rien de vraiment révolutionnaire, mais tout de même un peu de flou en moins et surtout, des détails en plus à l’écran.

Toujours en phase de bêta, Xbox Cloud Gaming ne cesse de s’améliorer. Le service offre désormais une expérience de jeu qualitative, certes dépendante de la qualité de la connexion de son utilisateur, mais largement fiable pour profiter de ses jeux sur n’importe quel appareil. Aujourd’hui, cette expérience devient encore un brin meilleure grâce à l’arrivée d’une nouvelle option : le Clarity Boost.

Selon Microsoft, cette dernière « utilise un ensemble d’améliorations de mise à l’échelle côté client pour améliorer la qualité visuelle du flux vidéo ». Autrement dit, les graphismes sont plus beaux. Concrètement, la Clarity Boost réduit les effets de flou qui peuvent apparaître à l’écran, notamment sur des jeux avec une grande profondeur de champ affichant de nombreux éléments à la seconde, comme Forza Horizon 5.

Profitez de meilleurs graphismes sur Xbox Cloud Gaming grâce au Clarity Boost

Les détails sont également plus précis, notamment sur les éléments les plus petits. C’est à peu près tout ce qu’apporte l’option. Il ne s’agit donc pas vraiment d’une révolution ni même d’un gain considérable pour le joueur au même titre que le FPS Boost. Mais il s’agit tout de même d’un petit plus qui peut faire la différence pour tous ceux qui tiennent à profiter de la meilleure expérience graphique possible.

Il y a malgré tout un petit hic. À l’heure actuelle, l’option n’est disponible que sur Edge. Bien que Xbox Cloud Gaming est désormais accessible depuis l’application Windows ainsi que sur Xbox Series X, S, et One, il faudra passer par le navigateur de Microsoft pour en profiter. Deuxième hic, elle ne semble pour le moment pas encore arrivée en France. Gageons qu’il ne s’agit que d’une question de temps. Si votre PC est localisé aux États-Unis, voici comment l’activer :

Téléchargez Edge Canary si ce n’est pas déjà fait et ouvrez le navigateur

si ce n’est pas déjà fait et ouvrez le navigateur Vérifiez que vous disposez bien de la version 96.0.1033.0 ou ultérieure

ou ultérieure Rendez-vous sur ce lien

Connectez-vous à votre compte Microsoft

Sélectionnez le jeu de votre choix et lancez-le

Cliquez sur le menu déroulant en haut à gauche de votre écran

en haut à gauche de votre écran Activez Clarity Boost

