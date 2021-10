Halo Infinite : le Master Chief explose tout dans cette nouvelle bande-annonce

Halo Infinite est toujours prévu pour le 8 décembre 2021. À l'approche de la date fatidique, les développeurs de 343 Industries ont voulu rassurer les joueurs en dévoilant une nouvelle bande-annonce de la campagne solo du titre. Une nécessité après le fiasco du premier trailer présenté en juin 2020.

Si vous êtes fan de la franchise Halo, vous avez probablement gardé un souvenir amer de la diffusion de la première vidéo de gameplay de Halo Infinite. En effet, l'excitation a rapidement sa place à la déception. Il faut dire que le rendu graphique du titre laissait clairement à désirer, entre des effets de lumière ratés, des animation datées, et des modélisations de personnages d'un autre temps.

Microsoft a donc pris la sage décision de reporter la sortie du titre d'une année, histoire de peaufiner tout ça. Depuis, les joueurs n'ont plus aucune nouvelle du mode campagne de Halo Infinite, contrairement au mode multijoueur qui a d'ailleurs eu le droit à un test technique. Et tandis que nous approchons de la sortie du jeu fixée au 8 décembre 2021, les équipes de 343 Industries viennent de publier un nouvel extrait centré sur la campagne solo du jeu.

Halo Infinite dévoile enfin sa campagne solo

À travers ses sept minutes de gameplay, les développeurs présentent ce qu'ils annoncent “comme la plus grande campagne à ce jour” de la saga, avec une plus grande liberté d'action pour les joueurs. Tous comme les précédents épisodes, on se retrouvera dans la peau de l'increvable Master Chief. Le Spartan 117 devra partir à la recherche de l'IA Cortana sur le mystérieux Halo Zeta, dominé par une nouvelle faction ennemie : les Bannis.

Il sera aidé dans sa tâche par les survivants de l'UNSC et par une autre IA baptisée “L'Arme” ou The Weapon dans la langue de Shakespeare. Les Bannis ne seront pas les seuls menaces, puisque le joueur devra également se frotter aux très agiles Skimmers et à un covenant spécialisé dans la traque et l'extermination des Spartans.

La bande-annonce permet aussi de découvrir rapidement les quelques aspects RPG du titre, avec la possibilité d'équiper différents modes et équipements pour améliorer les capacités défensives et offensives du Master Chief. Mention spéciale au grappin, qui offrira davantage de verticalité aux affrontements de Halo Infinite (il servira également à attraper des armes à distance). De ce que l'on voit, on retrouve la formule classique de Halo : des zones semi-ouvertes à explorer (avec un scénario en fil conducteur), des véhicules à la pelle, et une multitude d'armes et d'ennemis pour varier les situations.