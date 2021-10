Xbox Game Pass : Back 4 Blood et Destiny 2 débarquent en octobre 2021

Microsoft vient dévoiler les nouveaux titres à venir sur le Xbox Game Pass en ce début octobre 2021. La sortie majeure reste bien entendu Back 4 Blood, le FPS coopératif horrifique des papas de Left for Dead, débarque sur le service gaming dès le 12 octobre.

Avec pour ambition de devenir le Netflix du jeu vidéo, le Xbox Game Pass se doit de renouveler régulièrement son catalogue. Et c'est justement à quoi s'attèle Microsoft, qui continue d'abreuver le service en titres inédits chaque mois. Après avoir proposé l'excellent Lemnis Gate en septembre 2021, puis l'oubliable Marvel's Avengers, l'entreprise américaine vient d'annoncer l'arrivée d'une poignée de jeux inédits en ce début octobre 2021.

On commence par la sortie officielle de la version finale de Totally Accurate Battle Simulator, ou TABS pour les intimes. Ce simulateur de bataille complètement loufoque provoquera probablement de nombreux fous rires, notamment grâce à sa physique “totalement bancale” où le ragdoll est roi. Et si on rajoute à cela la possibilité de créer ses propres troupes et de s'affronter en multijoueur, on tient un titre qui peut vous occuper de longues heures.

Dès le 7 octobre, les fans d'horreur pourront frissonner devant Visage, une expérience terrifiante à la première personne qui rappelle un certain P.T, le le reboot avorté de Silent Hill par Hideo Kojima. Il faut dire que le principe reste le même : vous évoluez dans une mystérieuse maison en perpétuelle mutation, et vous sentez une présence inquiétante qui vous observe.

On enchaîne le 12 octobre 2021 avec l'arrivée de Back 4 Blood, le nouveau FPS coopératif des papas de Left For Dead. On retrouve ici la formule à succès des deux premiers jeux, à savoir des hordes de centaines de zombies, une équipe de 4 joueurs, et des dizaines d'armes différentes pour défoncer du mort-vivant par paquet de dix. Un mode multijoueur compétitif sera également de la partie, avec la possibilité de jouer les infectés. Destiny 2 : Au-delà de la Lumière débarque lui aussi le 12 octobre. Les gardiens se rendent cette fois-ci sur Europe pour y exploiter le sombre pouvoir stasique. Il s'agit de la cinquième extension de Destiny 2 sortie en novembre 2020.

Liste des jeux à venir sur le Xbox Game Pass en octobre 2021