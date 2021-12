Xbox Live Gold : prix de l’abonnement, multijoueur, jeux gratuits, tout savoir

Alors que d'aucuns pariaient sur sa mort, l'abonnement Xbox Live Gold reste l'un des piliers des services de jeu vidéo de Microsoft. Mais il a beaucoup évolué en deux décennies d'existence, surtout ces derniers mois. Prix, avantages, multijoueur, on vous dit tout sur ce qui a changé dernièrement.

En quelques mois, Microsoft a remodelé ses services associés aux consoles Xbox. L'abonnement Xbox Live Gold a notamment connu quelques évolutions. Le service historique fait désormais chemin avec de nouveaux compagnons, en l'occurrence le Xbox Game Pass dont le succès va grandissant. La formule Live Gold se devait donc d'évoluer pour tenir compte de cette réalité et de la concurrence.

Le changement le plus important intervenu ces derniers mois concerne la gratuité du multijoueur pour les jeux free-to play. C'est aussi le cas pour la fonctionnalité Xbox Party Chat qui ne nécessite plus d'abonnement. L'intégration de l'abonnement Live Gold au Xbox Game Pass Ultimate est une autre évolution majeure.

Xbox Live Gold : qu'est ce que c'est ?

Le Xbox Live Gold est un service d'abonnement payant destiné aux propriétaires d'une console Xbox. Il est accessible sur le réseau Xbox Live qui a été rebaptisé Xbox Network début 2021. Ce dernier fait référence à tout ce qui touche à la partie en ligne de la Xbox. Il n'est donc pas à confondre avec l'abonnement Live Gold qui est un service du réseau, similaire à bien des égards à l'abonnement PlayStation Plus chez Sony.

Les débuts du Xbox Live Gold remontent au 15 novembre 2002 aux États-Unis, soit un an jour pour jour après le lancement de la console Xbox originelle. Il est depuis resté un service indispensable pour accéder à la partie multijoueur des jeux Xbox, et ce, jusqu'à l'évolution majeure concernant les jeux free-to-play comme Fortnite et et Call of Duty Warzone. Mais L'abonnement Live Gold ne se limite pas qu'au multijoueur.

Quels sont les avantages de l'abonnement Xbox Live Gold ?

Il va sans dire que Xbox Live Gold a perdu un peu de son intérêt avec le changement de politique de Microsoft. Mais il demeure indispensable pour accéder au multijoueur des jeux payants. Et ça, c'est un avantage déterminant qui n'est d'ailleurs pas le seul. Voici donc les avantages dont bénéficient les abonnés :

Le meilleur du multijoueur compétitif et coopératif en ligne sur console

Des jeux gratuits tous les mois (Xbox Games With Gold)

Des bons plans et remises exclusives sur le Microsoft Sore.

Multijoueur compétitif et coopératif en ligne : vous accédez au mode multijoueur de tous les grands jeux populaires en ligne sur les Xbox Series X et Series S, la Xbox One (S et X) et même sur la Xbox 360.

Xbox Games With Gold : chaque mois, les abonnés ont droit à 4 jeux qu'il peuvent récupérer gratuitement ou du moins sans surcoût grâce à leur abonnement. Deux de ces jeux sont destinés à la plateforme Xbox 360, mais vous pouvez y accéder sur les consoles Xbox plus récentes grâce à la magie de la rétrocompatibilité.

Des bons plans et remises exclusives sur le Microsoft Sore : grâce à l'abonnement Live Gold, vous pouvez profiter de remises exclusives (jusqu’à 50 %) sur le store. Ces réductions sont applicables sur des jeux (Xbox Series X, Xbox One et Xbox 360), ainsi que sur des extensions et consommables.

Les Xbox Free Play Days

C'est un autre avantage dont profitent les abonnés Xbox Live Gold. Les Xbox Free Play Days vous donnent la possibilité de jouer gratuitement à une sélection de jeux uniquement les week-ends. C'est donc une autre occasion de jouer à des jeux sans les acheter, pour peu que vous disposiez d'un abonnement Live Gold (ou Game Pass Ultimate). Tous les points gagnés lors de ces parties sont conservés au cas où vous accrochez et décidez d'acheter le jeu à la fin de la période gratuite.

Prix du Xbox Live Gold : combien ça coûte ?

L'abonnement Xbox Live Gold est proposé à partir de 6,99 € pour un mois. Alors qu'il était également possible de souscrire à un abonnement semestriel et annuel, Microsoft ne les propose plus depuis peu sur son Store. On n'a donc plus que deux options : celle d'un mois à 6,99 € et l'abonnement de 3 mois à 19,99 €. Cela revient moins cher sur l'ensemble des trois mois, mais vous ne réalisez qu'environ 1 € d'économie sur le trimestre.

Sachez enfin qu'il est toujours possible d'acheter des codes pour les abonnements de 6 mois et de 12 mois sur les sites de vente en ligne. Hors promotion, ils sont proposés aux prix conseillés de 30 € et 60 € respectivement. Microsoft avait annoncé son intention d'augmenter les prix de l'abonnement Xbox Live Gold début 2021, mais y a finalement renoncé.

Le Game Pass Ultimate vaut plus que de l'Or

Comme nous le rappelions en début d'article, le Xbox Game Pass Ultimate intègre l'abonnement Live Gold. Pour 6 € de plus, soit 12,99 € par mois, ce service vous offre bien plus d'avantages. C'est aussi une manière de vous abonner à Xbox Live Gold, tout en profitant d'un service plus complet.

Accédez à plus de 100 jeux sur Xbox, PC et sur smartphone

sur Xbox, PC et sur smartphone Le catalogue évolue chaque mois

Jouez à des titres Xbox Game Studios dès leur sortie (ex : Halo Infinite, Forza Horizon 5)

(ex : Halo Infinite, Forza Horizon 5) Réductions exclusives réservées aux membres

Accédez à Xbox Cloud Gaming (anciennement Project xCloud)

Xbox Live Gold

Accès sans surcoût à EA Play donnant droit à une sélection des meilleurs jeux d'EA aussi bien sur console et sur PC.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DU XBOX GAME PASS

Est-il encore opportun de prendre un abonnement Xbox Live Gold ?

Au vu de tout ce qui précède, il est tout à fait légitime de s'interroger sur l'opportunité d'un abonnement Xbox Live Gold. Le service a certes beaucoup évolué, mais pas dans le sens qui renforce sa raison d'être. Bien au contraire. Mais ne vous y trompez pas : le Xbox Live Gold reste incontournable en ce sens qu'il est indispensable pour jouer en ligne avec les jeux payants. Et il y en a beaucoup dont le volet multijoueur rassemble du monde.

Si vous ne jouez pas du tout en ligne, ce service ne vous sera pas très utile. Pareil si vous jouez en multijoueur, mais uniquement sur des jeux free-to-play comme Fortnite et Warzone. Un simple abonnement Xbox Network (gratuit) vous permettra d'affronter des joueurs du monde entier, mais aussi de bénéficier d'autres fonctionnalités essentielles à savoir connecter votre console à Internet et télécharger des jeux sur le Microsoft Store.

Pour ceux qui jouent en multijoueur sur des titres payants par contre, la bonne question à se poser n'est pas de savoir s'il est utile de s'abonner au Live Gold, mais plutôt s'il faut le prendre seul ou via l'abonnement Game Pass Ultimate Ultimate. Pour être franc, ce service vaut largement son prix au vu des avantages qu'il propose. Pour 6 € de plus, il n'y a pas à réfléchir longtemps.

Xbox Games With Gold : les jeux offerts en 2021

Chaque mois, les abonnés Xbox Live Gold ont droit à 4 jeux téléchargeables gratuitement. Deux jeux pour les plateformes Xbox One et Series X/S et deux autres pour la Xbox 360. Grâce à la rétrocompatibilité, ceux qui possèdent une Xbox One ou une Xbox Series X/S peuvent accéder aux à l'ensemble de jeux offerts chaque mois.

The Escapists 2 : du 1 er au 31 décembre 2021 sur Xbox One, Xbox Series X|S

: du 1 au 31 décembre 2021 sur Xbox One, Xbox Series X|S Tropico 5 – Penultiumate Edition : du 16 décembre 2021 au 15 janvier 2022 sur Xbox One, Xbox Series X|S

: du 16 décembre 2021 au 15 janvier 2022 sur Xbox One, Xbox Series X|S Orcs Must Die ! : du 1 er au 15 décembre 2022 sur Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S

: du 1 au 15 décembre 2022 sur Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S Insanely Twisted Shadow Planet : du 16 au 31 décembre 2021 sur Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S.

Novembre 2021

Moving Out : du 1er au 30 novembre sur Xbox One, Xbox Series X|S

: du 1er au 30 novembre sur Xbox One, Xbox Series X|S Kingdom Two Crowns : du 16 novembre au 15 décembre sur Xbox One, Xbox Series X|S

: du 16 novembre au 15 décembre sur Xbox One, Xbox Series X|S Rocket Knight : du 1er au 15 novembre sur Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S

: du 1er au 15 novembre sur Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S Lego Batman 2 DC Super Heroes : du 16 au 30 novembre sur Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S.

Octobre 2021

Aaero : du 1er au 31 octobre sur Xbox One, Xbox Series X|S

: du 1er au 31 octobre sur Xbox One, Xbox Series X|S Hover : du 16 octobre au 15 novembre sur Xbox One, Xbox Series X|S

: du 16 octobre au 15 novembre sur Xbox One, Xbox Series X|S Castlevania : Harmony of Despair : du 1er au 15 octobre sur Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S

: Harmony of Despair : du 1er au 15 octobre sur Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S Resident Evil Code : Veronica X : du 16 au 31 octobre sur Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S.

Warhammer : Chaosbane : du 1er au 30 septembre sur Xbox One, Xbox Series X|S

: du 1er au 30 septembre sur Xbox One, Xbox Series X|S Mulaka : du 16 septembre au 15 octobre sur Xbox One, Xbox Series X|S

: du 16 septembre au 15 octobre sur Xbox One, Xbox Series X|S Zone of the Enders HD Collection : du 1er au 15 septembre sur Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S

: du 1er au 15 septembre sur Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S Samurai Shodown II : du 16 au 30 septembre sur Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S.

Août 2021

Darksiders III : du 1er au 31 août sur Xbox One, Xbox Series X|S

: du 1er au 31 août sur Xbox One, Xbox Series X|S Yooka-Laylee : du 16 août au 15 septembre sur Xbox One, Xbox Series X|S

: du 16 août au 15 septembre sur Xbox One, Xbox Series X|S Lost Planet 3 : du 1er au 15 août sur Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S

: du 1er au 15 août sur Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S Garou : Mark of the Wolves : du 16 au 31 août sur Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S.

Juillet 2021

Planet Alpha : du 1er au 31 juillet sur Xbox One, Xbox Series X|S

: du 1er au 31 juillet sur Xbox One, Xbox Series X|S Rock of Ages 3 : Make & Break : du 16 juillet au 15 août sur Xbox One, Xbox Series X|S

: Make & Break : du 16 juillet au 15 août sur Xbox One, Xbox Series X|S Conker : Live & Reloaded : du 1er au 15 juillet sur Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S

: du 1er au 15 juillet sur Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S Midway Arcade Origins : du 16 au 31 juillet sur Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S.

Juin 2021

The King’s Bird : du 1er au 30 juin sur Xbox One, Xbox Series X|S

: du 1er au 30 juin sur Xbox One, Xbox Series X|S Shadows : Awakening : du 16 juin au 15 juillet sur Xbox One, Xbox Series X|S

: du 16 juin au 15 juillet sur Xbox One, Xbox Series X|S NeoGeo Battle Coliseum : du 1er au 15 juin sur Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S

: du 1er au 15 juin sur Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S Injustice : Gods Among Us : du 16 au 30 juin sur Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S.

Mai 2021

Armello : du 1er au 31 mai sur Xbox One, Xbox Series X|S

: du 1er au 31 mai sur Xbox One, Xbox Series X|S Dungeons 3 : du 16 mai au 15 juin sur Xbox One, Xbox Series X|S

: du 16 mai au 15 juin sur Xbox One, Xbox Series X|S Lego Batman : du 1er au 15 mai sur Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S

: du 1er au 15 mai sur Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S Tropico 4 : du 16 au 31 mai sur Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S.

Avril 2021

Vikings : Wolves of Midgard : du 1er au 30 avril sur Xbox One, Xbox Series X|S

: du 1er au 30 avril sur Xbox One, Xbox Series X|S Truck Racing Championship : du 16 avril au 15 mai sur Xbox One, Xbox Series X|S

: du 16 avril au 15 mai sur Xbox One, Xbox Series X|S Dark Void : du 1er au 15 avril sur Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S

: du 1er au 15 avril sur Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S Hard Corps : Uprising : du 16 au 30 avril sur Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S.

Mars 2021

Warface : Breakout : du 1er au 31 mars sur Xbox One, Xbox Series X|S

: du 1er au 31 mars sur Xbox One, Xbox Series X|S Vicious Attack Llama Apocalypse : du 16 mars au 15 avril sur Xbox One, Xbox Series X|S

: du 16 mars au 15 avril sur Xbox One, Xbox Series X|S Metal Slug 3 : du 1er au 15 mars sur Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S

: du 1er au 15 mars sur Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S Port Royale 3 : du 16 au 31 mars sur Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S

Février 2021

Gears 5 : du 1er au 28 février sur Xbox One, Xbox Series X|S

: du 1er au 28 février sur Xbox One, Xbox Series X|S Resident Evil : du 1er au 28 février sur Xbox One, Xbox Series X|S

: du 1er au 28 février sur Xbox One, Xbox Series X|S Dandara : Trials of Fear Edition : du 16 février au 15 mars sur Xbox One, Xbox Series X|S

: du 16 février au 15 mars sur Xbox One, Xbox Series X|S Indiana Jones et le Tombeau de l’Empereur : du 1er au 15 février sur Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S

: du 1er au 15 février sur Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S Lost Planet 2 : du 16 au 28 février sur Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S.

Janvier 2021

Little Nightmares : du 1er au 31 janvier sur Xbox One, Xbox Series X|S

: du 1er au 31 janvier sur Xbox One, Xbox Series X|S Dead Rising : du 16 janvier au 15 février sur Xbox One, Xbox Series X|S

: du 16 janvier au 15 février sur Xbox One, Xbox Series X|S The King of Fighters XIII : du 1er au 15 janvier sur Xbox One, Xbox Series X|S

: du 1er au 15 janvier sur Xbox One, Xbox Series X|S Breakdown : du 16 au 31 janvier sur Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S.