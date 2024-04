Xbox Game Pass : voici les nouveaux jeux à venir en avril 2024

Microsoft vient tout juste de dévoiler la liste des nouveaux jeux à venir sur le Xbox Game Pass en avril 2024. Comme d'habitude, il y en aura pour tous les goûts entre de la course auto à la sauce Lego, les dernières aventures de Lara Croft ou encore de l'indé à la patte graphique très originale.

Même s'il faudra se faire à l'idée que Baldur's Gate 3 ne sera jamais disponible sur le Xbox Game Pass, le service gaming de Microsoft compense cette perte avec des ajouts réguliers dans son catalogue.

A la fin mars 2023, le XGP a accueilli dans son offre plusieurs titres majeurs dont un certain Diablo IV, le dernier mastodonte de Blizzard, mais aussi le sympathique Evil West ou encore le film interactif The Quarry. Et justement, la firme de Redmond continue sur cette bonne lancée en dévoilant une nouvelle fournée de jeux à venir dans la bibliothèque du Xbox Game Pass. Comme d'habitude, il y en aura pour tous les goûts entre de la course auto à la sauce LEGO, les dernières aventures de Lara Croft ou encore de la production indépendante à la patte graphique très originale.

Voici la liste des jeux à venir sur le Xbox Game Pass en avril 2024

Sans plus attendre, voyons la liste des nouveaux jeux à venir sur le Xbox Game Pass ce mois-ci :

Superhot : Mind Control Delete – Déjà disponible (Cloud, Console & PC)

LEGO 2K Drive – 3 avril (Cloud & Console)

Lil Gator Game – 4 avril (Cloud, Console & PC)

EA Sports PGA Tour – 4 avril (Cloud, PC & Xbox Series X/S)

Kona – 9 avril (Cloud & Console)

Botany Manor – 9 avril (Cloud, PC & Xbox Series X/S)

Shadow of The Tomb Raider Definitive Edition – 11 avril (Cloud, Console & PC)

Harold Halibut – 16 avril (Cloud, PC & Xbox Series X/S)

Parmi tous ces titres, on vous conseillera de jeter un oeil à LEGO 2K Drive, un jeu de course dans l'univers des célèbres briques dans lequel les joueurs peuvent construire leurs propres voitures et courir sur des circuits façonnés directement par la communauté.

Dans un tout autre genre, Harold Halibut pourrait devenir la dernière sensation de la scène indépendante, notamment grâce à sa patte graphique particulièrement originale. Pour cause, le titre est physiquement fait d'argile, les décors, les objets et les personnages ayant tous été fabriqués à la main puis scannés numériquement dans le jeu. On retrouve donc ce style et ce procédé qu'on a pu voir au cinéma dans l'Ile au Chien de Wes Anderson ou encore Wallace et Gromit par exemple.

Les jeux sur le départ en avril 2024

Notez que comme d'habitude, des jeux vont également quitter le catalogue ce mois-ci. En voici la liste complète :

Amnesia Collection

Amnesia : Rebirth

Back 4 Blood

Phantom Abyss

Research and Destroy

Soma

Pour rappel, Sony vient de son côté de dévoiler les nouveaux jeux offerts aux abonnés PS Plus en avril 2024.