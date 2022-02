Xbox Game Pass pourrait bientôt rejoindre le catalogue Steam

Gabe Newell, PDG de Valve, a déclaré en interview qu’il est prêt à discuter avec Microsoft de l’intégration de Xbox Game Pass dans le catalogue Steam. En effet, la firme n’a aucune intention de lancer un « Steam Pass », et les efforts pour rendre le service compatible avec le Steam Deck sont déjà en cours. Pour autant, rien n’est encore fait.

Il y a de cela 3 jours, Bethesda a annoncé la migration de son launcher sur Steam. Si bon nombre de ses jeux se trouvaient déjà sur la plateforme, il s’agit tout de même d’un nouveau rapprochement entre Microsoft et le store, qui semblent ces derniers temps particulièrement prompts à collaborer. On en oublierait presque que le Xbox Game Pass se place en concurrent direct de Steam. Avec son système par abonnement et un catalogue toujours plus allégeant, le service conquit chaque jour de plus en plus de joueurs.

Verra-t-on pour autant un jour l’émergence d’un « Steam Pass », au même titre que le projet Spartacus chez Sony ? La réponse de Gabe Newell, PDG de Valve, est catégorique : c’est non. « Je ne pense pas que nous ayons besoin de créer nous-mêmes un service d’abonnement pour le moment », explique-t-il en interview chez nos confrères de PC Gamer. Néanmoins, une autre solution pourrait être trouvée : proposer directement le Game Pass au sein du catalogue Steam.

Xbox Game Pass bientôt dans Steam ?

« C’est clairement une option populaire chez leurs clients, et nous serions plus qu’heureux de travailler avec eux pour l’intégrer à Steam », continue Gabe Newell. De là à s’imaginer télécharger des jeux du catalogue Game Pass depuis le launcher, il n’y a qu’un pas. D’autant que ce ne serait pas une première pour la plateforme. Les jeux EA Play sont d’ores et déjà disponibles dans son catalogue depuis 2020.

Qui plus est Phil Spencer, patron de Xbox, s’est déjà exprimé à propos de la bonne compatibilité du Xbox Cloud Gaming avec le Steam Deck. Il se pourrait donc que le Game Pass vienne à son tour intégrer la récente console portable de Valve. Sur ce sujet, Gabe Newell déclare : « Nous en avons beaucoup discuté avec eux. Si vos clients le veulent, alors vous devez trouver le moyen de le faire. Nous en sommes là. »

Pas vraiment une promesse donc, encore moins une annonce. Néanmoins, avec la possibilité d’installer Windows sur le Steam Deck viendrait en théorie la possibilité de faire tourner Xbox Game Pass. Pour ce qui est de son intégration au catalogue Steam, il reste un obstacle de taille : celui de la commission. En effet, il y a fort à parier que Microsoft rechignera à verser 30 % de ses revenus à Valve.

