Xbox Cloud Gaming : la version web s’approche de plus en plus d’une console dématérialisée avec cette nouvelle interface

Le Xbox Cloud Gaming fait un pas de plus vers sa transformation en console dématérialisée. Pour cause, Microsoft teste actuellement une nouvelle interface pour la version web de son service de jeux hébergés sur le cloud. Elle inclut des fonctionnalités réservés jusqu'alors aux possesseurs de consoles Xbox.

Va-t-on droit vers une console dématérialisée avec le Xbox Cloud Gaming, le service de Microsoft qui permet de jouer à des centaines hébergés depuis le cloud ? Les derniers ajouts opérés par la firme de Redmond semblent tendre vers cette théorie.

Pour cause, le constructeur vient tout juste de mettre à jour la version web du Xbox Cloud Gaming, soit celle accessible via un navigateur, mais aussi sur les TV connectés compatibles et les casque VR Meta Quest. Pour résumer, cette nouvelle mouture accueille une interface remaniée, qui inclut notamment certaines fonctionnalités réservées jusqu'à maintenant aux propriétaires de consoles Xbox One et Series X/S.

L'interface du Xbox Cloud Gaming s'améliore

Ainsi, cette interface permet notamment d'accéder aux chats vocaux de vos amis en cours, mais aussi :

de gérer votre liste de contacts

de créer un groupe de discussion

d'envoyer des messages texte

de consulter vos succès

de gérer les notifications (téléchargement, nouveautés sur le Xbox Game Pass, etc.)

Toutes ces fonctionnalités sont accessibles d'une simple pression sur le bouton Xbox, comme sur les consoles du constructeur. Notez bien que cette interface est actuellement en cours de test auprès des membres du Programme Insider. Pas d'inquiétude donc si vous ne la trouvez pas dans l'immédiat. Le grand public devra probablement patienter quelques semaines avant de pouvoir en profiter.

Comme le précisent nos confrères de The Verge, les utilisateurs du Xbox Cloud Gaming pourront également retrouver ces fonctionnalités sur les TV connectés et les casques Meta Quest. Le doute subsiste pour les chats vocaux, actuellement indisponibles sur les Smart TV.

Pour rappel, Microsoft a déployé en février 2024 une interface flambant neuve pour l'application Xbox sur PC. Elle reprend certains éléments de design popularisés par le mode Big Picture de Steam, un mode d'affichage conçu pour utiliser la plateforme sur une TV avec une manette. En juillet 2023, c'est l'interface des consoles Xbox qui a été revue de fond en comble.

