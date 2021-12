Galaxy S22 Ultra : le capteur 108 mégapixels peut prendre des photos macro

Le Galaxy S22 Ultra serait doté d'un mode macro amélioré. D'après une fuite, le capteur photo de 108 mégapixels du smartphone serait capable d'améliorer le niveau de détails des photos en gros plan. Une autre fuite révèle aussi la liste des accessoires officiels qui seront vendus par Samsung.

D'après les fuites apparues sur la toile au cours des derniers mois, le Galaxy S22 Ultra, le modèle le plus premium de la gamme des Galaxy S22, devrait se contenter d'un capteur photo principal de 108 mégapixels, comme son prédécesseur, le S21 Ultra. Les rumeurs évoquant un objectif de 200 mégapixels sont récemment tombées à l'eau.

Cependant, cet objectif principal ne serait pas dépourvu de nouveautés. D'après les informations partagées par Ice Universe, célèbre leaker, Samsung aurait drastiquement amélioré le module 108 mégapixels destiné à son futur flagship. L'informateur évoque un “nouveau mode d'amélioration de la qualité d'image” capable d'améliorer les résultats des photos, notamment le niveau de détails, de luminosité et de couleur.

Samsung prépare un mode macro amélioré grâce au capteur photo 108 mégapixels

Un rapport de ITMaterial, un média sud-coréen réputé, abonde dans le même sens et fournit davantage d'informations sur les nouveautés du capteur 108 mégapixels. Apparemment, Samsung va inclure une fonctionnalité “macro” directement sur le module principal. Cet objectif va permettre de prendre des photos détaillées en gros plan grâce à une fonctionnalité intitulée “Detail enhancer”.

Il n'est pas impossible que l'option fasse son apparition sur les précédents smartphones Samsung qui sont équipés d'un objectif 108 mégapixels. Le géant de Séoul a en effet l'habitude de proposer certaines nouveautés logicielles sur ses anciens terminaux.

En parallèle, la liste des accessoires accompagnant les Galaxy S22 est apparue sur le site officiel de Box, un détaillant britannique. On y découvre un total de 66 coques différentes compatibles avec plusieurs modèles de la gamme. Pour les S22/ S22+, Samsung proposera des coques transparentes, des housses transparentes qui maintiennent le téléphone debout, des housses en cuir, des housses en silicone (avec et sans sangle), des étuis Smart Clear View et des coques Smart LED View.

Pour le Galaxy S22 Ultra, Samsung commercialisera des accessoires analogues. On notera l'absence des coques capables de loger le stylet S-Pen, ce qui confirme que l'accessoire pourra être placé directement dans la structure du téléphone. Aux dernières nouvelles, Samsung devrait annoncer les Galaxy S22 dans le courant de février prochain.