One UI 4.1 : nouveautés, appareils éligibles, on vous dit tout de la nouvelle surcouche de Samsung

Avec ses Galaxy S22, Samsung a dévoilé une nouvelle mise à jour de sa surcouche maison, One UI 4.1. Celle-ci apporte quelques nouveautés intéressantes. On vous dit tout sur cette nouvelle version.

Les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra qui ont été lancés le 9 février dernier ont été les premiers appareils de Samsung à utiliser la nouvelle version de sa surcouche maison One UI 4.1. Après le déploiement assez laborieux de la mise à jour One UI 4, Samsung se prépare donc déjà à lancer sa nouvelle version sur tous ses smartphones éligibles.

Quelles nouveautés pour One UI 4.1 ?

Parmi les nouveautés les plus intéressantes de cette mise à jour, on peut citer la possibilité d’utiliser toutes les caméras arrière des smartphones en mode Pro. Cela avait déjà été rendu possible il y a quelques mois sur certains modèles qui ont pu profiter de l’application Expert Raw de Samsung. De plus, le fabricant coréen vous permet désormais d’utiliser la caméra ultra grand-angle et le mode nuit sur des applications telles qu’Instagram et Snapchat.

Enfin, on peut également évoquer la possibilité d’ajouter jusqu’à 8 Go de RAM virtuelle sur votre smartphone. Auparavant, cette fonctionnalité était limitée à 4 Go, et la quantité de RAM que vous ajoutiez n’était pas personnalisable. Désormais, vous aurez le choix entre 2, 4, 6, et 8 Go de RAM supplémentaire.

Quels sont les appareils éligibles à la mise à jour One UI 4.1 ?

En dehors des Galaxy S22 et des Galaxy Tab S8, Samsung n’a pour l’instant pas officiellement confirmé la liste des appareils qui recevront la mise à jour One UI 4.1. Cependant, on vous dresse la liste des appareils qui devraient bien recevoir la nouvelle version. D’autres smartphones et tablettes devraient également être compatibles.

Galaxy S series

Galaxy Note series

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Note 20

Galaxy Note 10+

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Z series

Galaxy Fold

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A series

Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s

Galaxy A72

Galaxy A90 5G

Galaxy A01

Galaxy A11

Galaxy A31

Galaxy A41

Galaxy A21

Galaxy A21s

Galaxy A42 5G

Galaxy A02

Galaxy A02s

Galaxy A03s

Galaxy A12

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy A22

Galaxy A22 5G

Galaxy Tab series