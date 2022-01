Galaxy S22 : vers des retards de livraison à cause de la pénurie ?

La présentation des Galaxy S22 est toujours prévue pour le 9 février 2022. Seulement, la pénurie mondiale de puces électroniques joue visiblement des tours à Samsung. D'après le leaker Jon Prosser, les difficultés rencontrées sur la chaîne d'approvisionnement contraignent la marque à repousser la livraison des premiers appareils.

Comme vous le savez, Samsung a enfin officialisé la date de la présentation des Galaxy S22, ses prochains smartphones. Après de multiples rumeurs et bruits de couloir, le rendez-vous est donc donné le 9 février 2022 pour un nouveau Galaxy Unpacked à 16h, heure de Paris.

D'après les premières informations dispensées par le constructeur, il sera possible de réserver les trois modèles différents, à savoir le S22, S22+ et S22 Ultra entre le 14 et 21 février, puis les précommander entre le 21 et le 24 février. Les livraisons débuteront quant à elles dès le 25 février 2022.

La pénurie de puces joue des tours à Samsung

Seulement et d'après le leaker réputé Jon Prosser, le programme sera légèrement différent. D'après ses sources en interne, la pénurie mondiale actuelle de semi-conducteurs bouleverse les plans de la firme sud-coréenne. En effet, Samsung rencontrerait de sérieux problèmes sur ses chaînes d'approvisionnement. Sans rentrer dans les détails, l'insider affirme que la disponibilité de certains modèles a été repoussée.

Ainsi, il sera toujours possible d'obtenir un Galaxy S22 Ultra le 25 février comme annoncé. En revanche, les premières livraisons des S22 et S22+ ne pourraient pas avoir lieu avant le 11 mars, voire plus. S'il convient de prendre les déclarations de Jon Prosser avec des pincettes (même si sa réputation n'est plus à faire), un report de livraison concernant les S22 et S22+ paraît logique. La pénurie touche tous les acteurs de l'industrie, et en toute logique, les S22 et S22+ devraient représenter le gros des ventes de cette gamme.

En d'autres termes, le constructeur doit avoir prévu un stock nettement plus conséquent de modèles Vanilla et S22+ pour répondre à la demande, ce qui pourrait expliquer ce délai supplémentaire. Pour rappel, la pénurie de puces a également eu un impact sur les prix des Galaxy S22. Comme l'a annoncé un autre leaker réputé en début janvier 2022, Samsung n'aurait pas eu d'autres choix que de revoir à la hausse les tarifs de chaque modèle. Selon lui, tous les variantes se négocieront 100 dollars de plus.