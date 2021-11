Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra : Samsung décline chaque smartphone en 4 coloris

Les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra seront déclinés dans différents coloris. Samsung aurait décidé de proposer chaque modèle en 4 couleurs différentes. En parallèle, une fuite affirme que la production de masse n'aurait pas lieu avant décembre, ce qui confirme la date de lancement plus tardive que prévu.

Il y a quelques jours, une fuite signée WinFuture, un média allemand réputé, a assurait que Samsung venait de lancer la production de masse des Galaxy S22. Plus récemment, une autre source renommée du secteur est venue contredire les informations de Winfuture.

Aux dires de Ross Young, le PDG du cabinet d’analyse Display Supply Chain Consultants et source très réputée du milieu de la technologie et du smartphone, Samsung ne lancerait le coup d'envoi de la production de masse qu'au début du mois de décembre 2021. La production débuterait dès la première semaine de décembre.

Le lancement en février 2022 se confirme

Dans ces conditions, on s'attend à ce que Samsung commercialise la gamme des Galaxy S22 dans le courant de février 2022 plutôt qu'en janvier. Cette production tardive laisse penser que le géant de Séoul s'est arrêté sur une date de lancement en février, comme le veulent plusieurs fuites. C'est notamment ce qu'affirme le leaker Jon Prosser.

D'après lui, le fabricant aurait choisi de reporter le lancement des S22 pour laisser le créneau de janvier au Galaxy S21 FE, une version plus abordable des Galaxy S21. De son côté, Winfuture continue de penser que la présentation aurait lieu fin janvier. Bref, la date de la conférence Unpacked dédiée aux Galaxy S22 est plus que jamais incertaine.

D'après Ross Young, Samsung aurait décidé de décliner chaque modèle de la gamme en 4 coloris. Ainsi, le Galaxy S22 standard serait proposé dans les coloris Noir, Vert, Or Rose et Blanc. Le Galaxy S22+, l'édition intermédiaire, aurait droit aux mêmes couleurs.

Sans grande surprise, Samsung opterait pour des coloris différents (plus haut de gamme) sur le Galaxy S22 Ultra. Plus premium, le S22 Ultra serait décliné en Noir, Rouge foncé, Vert et Blanc. On vous en dit plus dès que possible sur les futurs fleurons de Samsung. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.