Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra officiels : Samsung améliore la formule gagnante des années précédentes

Samsung vient de lever le voile sur sa nouvelle génération de smartphones haut de gamme, les Galaxy S22. Composée de 3 modèles, cette nouvelle série améliore la formule gagnante des années précédentes, sans toutefois être révolutionnaire.

À l’occasion d’une conférence Unpacked ce mercredi 9 février 2022, Samsung a dévoilé 3 nouveaux smartphones : les Galaxy S22+ et S22 Ultra. Bien que de multiples fuites ces dernières semaines avaient déjà dévoilé les appareils sous toutes leurs coutures, on peut enfin découvrir cette nouvelle série qui constituera l’offre haut de gamme de Samsung en 2022, en excluant les smartphones pliants.

Cette année, Samsung n’a pas apporté beaucoup de modifications à la série S22 par rapport à la génération précédente, sauf sur le modèle le plus onéreux, le Galaxy S22 Ultra. En effet, ce dernier hérite du design et des fonctionnalités de la gamme Galaxy Note, et offre notamment un stylet S Pen intégré.

Fiche technique des Galaxy S22

Galaxy S22 Galaxy S22+ Galaxy S22 Ultra Ecran AMOLED 6.1"

FHD+

LTPO 10-120 Hz

2400 x 1080 pixels AMOLED 6.6"

FHD+

LTPO 10-120 Hz

2400 x 1080 pixels AMOLED 6.8"

WQHD+

LTPO 2.0 1-120 Hz

3200 x 1440 pixels

1750 nits Chipset Exynos 2200, 4 nm

Wi-Fi 6 Exynos 2200, 4 nm

Wi-Fi 6E Exynos 2200, 4 nm

Wi-Fi 6E OS Android 12 + One UI 4.1 Android 12 + One UI 4.1 Android 12 + One UI 4.1 RAM 8 Go 8 Go 8 / 12 Go Stockage 128/256 Go 128/256 Go 128/256/512 Go microSD Non Non Non Capteur principal 50 MP grand angle f / 2,2

12 MP ultra grand angle f / 2.2

10 MP téléobjectif Zoom optique 3X f / 2.4 50 MP grand angle f / 2,2

12 MP ultra grand angle f / 2.2

10 MP téléobjectif Zoom optique 3X f / 2.4 108 MP grand angle f / 1,8

12 MP ultra grand angle f / 2,2

10 MP Téléobjectif Zoom optique 10X f / 4,9

10 MP Zoom optique 3X f / 2,4

Autofocus laser Capteur selfie 10 MP (f / 2,2) 10 MP (f / 2,2) 40 MP (f / 2,2) Batterie 3700 mAh

Recharge filaire 25W

Sans fil 15W 4000 mAh

Recharge filaire 45W

Sans fil 15W 5000 mAh

Recharge filaire 45W

Sans fil 15W 5G Oui Oui Oui Biométrie Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran Résistance à l'eau IP68 IP68 IP68

Le Samsung Galaxy S22, le smartphone le plus compact de la série

Le Galaxy S22 reprend les codes du Galaxy S21 de 2021, mais devient encore plus compact. Le smartphone utilise cette année un écran AMOLED FHD+ de seulement 6,1 pouces avec la technologie LTPO qui permet de faire varier son taux de rafraichissement de 10 Hz à 120 Hz en fonction du contenu affiché. La luminosité maximale serait de 1500 nits. Tous les modèles sont protégés par du verre Gorilla Glass Victus.

Le smartphone est propulsé par la nouvelle puce Exynos 2200 gravée en 4nm de Samsung, qui a la particularité d’avoir été conçue en partenariat avec AMD pour la partie graphique. Le Galaxy S22 est alimenté par une batterie de seulement 3700 mAh, contre 4000 mAh pour le modèle précédent. Cependant, puisque le smartphone utilise des composants plus économes en énergie, on s’attend à ce que l’autonomie soit similaire à son prédécesseur. La batterie est toujours compatible avec la recharge rapide filaire 25 W et la recharge rapide sans fil 15 W.

Côté photo, le smartphone propose quelques améliorations significatives. On retrouve toujours une configuration à trois caméras, mais le Galaxy S22 utilise cette fois un capteur principal GN5 de 50 MP (f/1.8). Il est accompagné par un capteur ultra grand-angle de 12 MP (f/2.2) avec un champ de vision de 120 degrés, et un téléobjectif de 10 MP (f/2.4) offrant un zoom optique 3X, contre seulement 1.1X sur le Galaxy S21. Les selfies sont assurés par le même capteur de 10 MP que Samsung recycle depuis plusieurs générations.

Enfin, on peut noter la présence d’un capteur d’empreintes digitales sous l’écran, du Wi-Fi 6, de la surcouche OneUI 4.1 basée sur Android 12 et le smartphone est certifié IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière. Samsung promet de mettre ses smartphones à jour pendant 4 ans avec de nouvelles versions d’Android, et ils recevront des correctifs de sécurité pendant 5 ans.

Le Galaxy S22+, un Galaxy S22 un peu plus grand

Le Galaxy S22+ n’est pas radicalement différent du Galaxy S22 classique. Le smartphone est significativement plus grand, puisqu’il est équipé d’un écran AMOLED FHD+ de 6,6 pouces. La plupart de ses caractéristiques techniques sont identiques à son prédécesseur, mais on peut tout de même relever certaines différences.

En effet, qui dit augmentation de la taille dit batterie plus importante. Le Galaxy S22+ est alimenté par une batterie de 4500 mAh. Cette fois-ci, l’accumulateur est compatible avec la recharge rapide 45 W, mais la recharge sans fil reste toujours limitée à 15 W. Le Galaxy S22+ utilise les mêmes capteurs photo que le Galaxy S22. Il présente néanmoins un petit avantage en termes de connectivité, puisqu’il est compatible avec le Wi-Fi 6E, la norme la plus rapide du marché, ainsi que l’Ultra Wide Band.

Le Galaxy S22 Ultra s’inspire des Galaxy Note

Le Galaxy S22 Ultra est le smartphone offrant le plus de changements par rapport à la génération précédente. Plutôt que de reprendre le design des Galaxy S22, le modèle Ultra hérite cette année des caractéristiques phares de la défunte gamme Galaxy Note. En effet, il adopte un design rectangulaire et propose un stylet S Pen intégré. La nouvelle génération de stylet promet d’être beaucoup plus réactive que sur les Galaxy Note, avec une latence de seulement 2,8 ms.

Le Galaxy S22 Ultra utilise un écran AMOLED QHD+ de 6,8 pouces, compatible cette fois avec la technologie LTPO 2.0. Celle-ci permet à la dalle de proposer un taux de rafraichissement dynamique de 1 Hz à 120 Hz. L’écran s’annonce plus lumineux que jamais, avec une luminosité maximale de 1750 nits, un record. De plus, le smartphone est alimenté par une batterie de 5000 mAh avec la recharge rapide filaire 45 W et sans fil 15 W.

La partie photo est toujours gérée par une configuration à quatre caméras. On retrouve un capteur principal de 108 MP (f/1.8), un capteur ultra grand-angle de 12 MP (f/2.2), un téléobjectif de 10 MP (f/2.4) offrant un zoom optique 3X ainsi qu’un périscope de 10 MP (f/4.9) avec un zoom optique 10X, et numérique « Space Zoom » jusqu’à 100X. Le capteur frontal est toujours de 40 MP, comme sur le Galaxy S21 Ultra.

Prix et disponibilité des Galaxy S22

Samsung n’a pas beaucoup modifié ses tarifs par rapport aux années précédentes. En effet, les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra sont vendus aux mêmes prix que les Galaxy S21 de 2021, mais les versions les plus onéreuses du Galaxy S22 UItra voient leur prix augmenter. Voici tous les tarifs des modèles de Galaxy S22 :

Galaxy S22 (8 Go de RAM/128 Go de stockage) : 859 €

: 859 € Galaxy S22 (8 Go de RAM/256 Go de stockage) : 909 €

: 909 € Galaxy S22+ (8 Go de RAM/128 Go de stockage) : 1059 €

: 1059 € Galaxy S22+ (8 Go de RAM/256 Go de stockage) : 1109 €

: 1109 € Galaxy S22 Ultra (8 Go de RAM/256 Go de stockage) : 1259 €

: 1259 € Galaxy S22 Ultra (12 Go de RAM/256 Go de stockage) : 1359 €

: 1359 € Galaxy S22 Ultra (12 Go de RAM/512 Go de stockage) : 1459 €

: 1459 € Galaxy S22 Ultra (12 Go de RAM/1 To de stockage) : 1659 €

Il faudra encore se montrer patient avant de pouvoir mettre la main sur les Galaxy S21. En effet, Samsung annonce que son Galaxy S22 Ultra sera disponible pour tous le 25 février prochain, tandis qu’il faudra attendre le 11 mars pour les Galaxy S22 et Galaxy S22+. Néanmoins, vous pouvez déjà précommander les trois modèles sur le site officiel de Samsung. Pour toute précommande, vous recevrez gratuitement des écouteurs sans fil Galaxy Buds Pro.

On rappelle également que les Galaxy S22 ne seront pas livrés avec leurs chargeurs, il faudra donc vous procurer un adaptateur secteur séparément. Le nouveau chargeur 45 W des Galaxy S22+ et S22 Ultra est disponible à 50 euros sur la boutique du fabricant.