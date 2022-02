Galaxy S22 Ultra : la charge 45W est très décevante, seulement 5 minutes de différence avec 25W

Samsung a-t-il menti en vantant les mérites de la charge 45W de son Galaxy S22 Ultra ? Les tests semblent pointer dans cette direction. En effet, alors qu’il faut 59 minutes à la batterie pour passer de 0 % à 100 % avec un chargeur 45W, il lui faut… 1 heure et 4 minutes avec un chargeur 25W, soit seulement 5 minutes de plus.

Si Samsung a parfois un train d’avance sur ses concurrents, il y a un domaine où il souffre d’un terrible retard : la charge de ses batteries. En effet, alors que les smartphones de Xiaomi et Vivo atteignent désormais des puissances de charge de 100W, l’un des arguments de vente pour le Galaxy S22 Ultra a été la charge 45 W. C’est légèrement mieux que les 25 W proposés par le modèle standard, mais on est donc encore loin du compte pour arriver au niveau du marché.

D’autant que cet argument de vente pourrait être, finalement, qu’un argument de vente. En effet, nos confrères de GS Marena ont souhaité vérifier la différence de charge sur le smartphone en utilisant trois chargeurs distincts : un 25W et un 45W donc, et un 65W provenant d’un vendeur tiers. Le résultant est on ne peut plus décevant : l’écart du temps de charge est presque inexistant.

Sur le même sujet : Galaxy S22 Ultra – son écran enterre celui de l’iPhone 13 Pro Max selon les premiers tests

Le chargeur 45W du Galaxy S22 Ultra ne vaut pas le coup

Ainsi, pour recharger la batterie entièrement vidée, il a fallu 59 minutes au chargeur 45 W. Une performance acceptable, qui l’est beaucoup moins quand on la met en perspective avec celles de ses voisins. Le chargeur 25W, lui, a pris 1 heure et 4 minutes pour arriver à 100 %. 5 minutes de différence donc, qui auront bien du mal à justifier l’achat de ce premier, supposé plus puissant À titre d’information, le chargeur 65W a atteint la pleine charge en 1 heure et 2 minutes.

Autrement dit, si la durée de charge est l’un des points importants pour vous dans le choix de votre smartphone, alors le Galaxy S22 Ultra n’est sûrement pas le modèle qu’il vous faut. Rappelons que le flagship s’est montré décevant dans d’autres domaines, notamment au niveau de sa puissance générale et de sa fragilité inquiétante. Si malgré tout vous optez pour ce dernier, nul besoin de dépenser 50 € dans un chargeur 45 W. Celui de 25W fera parfaitement l’affaire.

Source : GS Marena