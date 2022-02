Galaxy S22 : Samsung fait toujours l’impasse sur les mises à jour rapides d’Android

Mauvaise nouvelle pour les futurs propriétaires de Galaxy S22. Aucun des smartphones de la nouvelle série ne prend en charge les mises à jour rapides, contrairement à la plupart de leurs concurrents sur Android.

Les “mises à jour transparentes”, introduites pour la première fois en 2016 et disponibles sur la plupart des smartphones Android, permettent d'installer les mises à jour du micrologiciel sur une partition secondaire pendant que le téléphone reste en service. En d’autres termes, cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de continuer à utiliser leur smartphone pendant que celui-ci se met à jour.

Cela présente pas mal d'avantages, comme un risque moindre de données corrompues lors d'une mise à jour, mais aussi le simple fait que votre téléphone ne soit pas hors service pendant toute la durée de la mise à jour, vous empêchant par exemple de passer des appels d’urgence. Samsung, qui proposera pourtant des correctifs pendant 5 ans sur ses Galaxy S22, fait toujours l’impasse sur cette fonctionnalité, comme c’était déjà le cas sur les Galaxy S21 l’année dernière.

Samsung refuse toujours de prendre en charge les mises à jour Android rapides

Bien que les Galaxy S22 soient des smartphones haut de gamme, ceux-ci ne disposeront pas de la dernière technologie leur permettant de se mettre à jour en arrière-plan. Auparavant, nous pensions que Google allait rendre la fonctionnalité de mises à jour transparentes obligatoire avec l’arrivée Android 11, mais le géant américain a finalement fait marche arrière au dernier moment. Cela donne à Samsung une raison suffisante pour ignorer cette fonctionnalité et continuer à proposer des mises à jour plus longues sur ses appareils.

On ne sait pas pourtant Samsung refuse toujours d’adopter cette fonctionnalité pourtant très utile pour les utilisateurs. L’adoption de cette méthode pour les mises à jour pourrait être problématique avec la surcouche One UI, car celle-ci occupe beaucoup d’espace de stockage. Les smartphones devraient alors créer un espace de plusieurs gigaoctets à chaque mise à jour. Quoi qu’il en soit, les Galaxy S22 seront disponibles à partir du 25 février prochain pour le modèle Ultra, et seront accompagnés d’une nouvelle surcouche maison de Samsung : One UI 4.1. Cette nouvelle mise à jour apporte quelques nouveautés intéressantes, dont notamment la possibilité d’utiliser 8 Go de RAM virtuelle supplémentaires.

Source : 9to5Google