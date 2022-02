Avec le Galaxy S22 Ultra, voici comment Samsung fait ses adieux au Galaxy Note

Le S22 Ultra débarque. C'est même le premier smartphone de la nouvelle gamme des Galaxy S à être commercialisé, avant même le porte-étendard qu'est le S22 classique. Si son grand écran et ses performances photo lui donnent clairement une longueur d'avance face à ses deux cadets, c'est surtout par son S Pen logeable dans le smartphone que le smartphone se démarque. Se faisant, Samsung fait donc ses adieux aux Galaxy Note.

Si Samsung n'a guère été prolixe sur le sujet dans les premiers temps, le constructeur ne s'en cache plus aujourd'hui : la gamme des Galaxy Note n'existe plus, c'est officiel. Les smartphones de grande taille et accompagnés de leur fameux stylet ont tiré leur révérence. Mais le fabricant sud-coréen n'a pas dit pour autant son dernier mot. Samsung continue a trouvé un moyen de continuer à commercialiser un smartphone qui offre un emplacement pour ranger un stylet. Ce smartphone, c'est le nouveau Galaxy S22 Ultra.

La gamme S22 dévoilée par Samsung se décompose comme chaque année en trois modèles (en attendant le FE) : on y trouve le Galaxy S22, le Galaxy S22+ et le Galaxy S22 Ultra. Et c'est ce dernier qui va nous intéresser ici. Comme chaque année, le smartphone se veut le modèle le plus complet et le plus onéreux de la nouvelle gamme. Et si les précédentes itérations étaient déjà compatibles avec le S-Pen, cette fois, le petit accessoire peut se ranger directement dans le téléphone.

Avec le S22 Ultra, Samsung tire un trait sur la gamme des Galaxy Note

Si les S22 et S22+ disposent tous deux d'un design similaire à celui des modèles sortis en 2021, le S22 Ultra dénote : ses nombreux capteurs dorsaux ne sont pas logés dans un bloc rectangulaires. Samsung a voulu clairement différencier son S22 Ultra du reste de la gamme. Non seulement parce que son prix est très élevé (“stratosphérique” diront probablement certains), mais aussi parce que son usage n'est plus le même. L'appareil, qui offre ce qui se fait de mieux chez Samsung en matière de photophone, est aussi un appareil pour “travailler”.

De quoi éclipser totalement les Galaxy Note, qui ne représentent aujourd'hui plus aucun intérêt. Lancée en 2011, la gamme des Galaxy Note tire donc sa révérence. Une page se tourne, donc. Les fans des Galaxy Note Et c'est finalement assez logique, puisque les S Ultra réunissaient tous les avantages des Note, à l'exception de l'emplacement pour ranger le stylet. C'est désormais chose faite. Rappelons que les précédentes itérations des S Ultra étaient d'ores et déjà compatibles avec le S Pen, mais que rien n'était prévu pour les loger dans l'appareil.

TM Roh, président et responsable MX Business chez Samsung, explique ainsi l'intégration des outils des Note au sein du S22 Ultra : “La série Galaxy Note est l'un de nos produits les plus appréciés, grâce à une clientèle incroyablement fidèle. Ces fans apprécient la puissance, les performances et la productivité qu'offrent les Note. Nous avons écouté attentivement, et nous savons qu'ils veulent tout. Ils sont multitâches et font tout sur leurs appareils mobiles, du travail au partage de leur journée avec leurs collaborateurs. C'est pourquoi nous intégrons les fonctionnalités de Note les plus appréciées dans davantage de catégories d'appareils, y compris la série S, les tablettes, le Z Fold, le Galaxy Book et au-delà. Cela permet à chacun de tirer le meilleur parti de leur expérience mobile et marque le prochain chapitre de l'héritage des Note.”

Avec son écran de 6,8″ et sa taille d'affichage WQHD+ (3200 x 1400), son S Pen et sa batterie de 5000 mAh, le S22 Ultra s'impose donc comme le smartphone idéal pour travailler, prendre des notes, faire des petits croquis, etc. Bien évidemment, il séduira également celles et celles et ceux qui veulent jouer dans de parfaites conditions sur leur smartphone ou regarder leurs séries sur un “grand écran” mobile.

Le S22 Ultra de la gamme a pointé le bout de son nez. Il peut être déjà précommandé sur le site de Samsung ou chez les opérateurs. Le smartphone sera disponible à compter du 25 février 2022. Samsung ne fait pas dans la demi-mesure en termes de tarifs, puisque le S22 s'affiche à 1259 € dans son édition à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, pour atteindre 1659 € dans l'édition 12 Go / 1 To. À ce prix, le S22 Ultra Le S Pen est livré avec le smartphone, fort heureusement.

