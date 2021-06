Galaxy S22 : le GPU AMD intégré à l’Exynos 2200 est 30% plus rapide que le modèle actuel

Le prochain processeur Exynos de Samsung, qui équipera probablement le futur Galaxy S22, embarquera un GPU surpuissant. Fabriqué par AMD selon son architecture RDNA 2, il est 30 % plus puissant que le Mali-G78, présent dans le Galaxy S21 Ultra.

On sait depuis longtemps la volonté de Samsung de lancer un nouveau SoC Exynos équipé d’une partie graphique signée AMD. Les espoirs sont au plus haut pour ce processeur qui équipera vraisemblablement le Galaxy S22, mais aussi certains PC, le tout dans un contexte où Apple a jeté une petite bombe dans l’industrie en dévoilant sa puce M1. Un rapport coréen nous donne plus d’informations sur ce fameux Exynos 2200 au nom provisoire, qui surpasse largement les modèles actuels.

En effet, la source affirme que le GPU RDNA 2 d’AMD serait 30 % plus performant que le Mali-G78, qui accompagne actuellement l’Exynos 2100 du Galaxy S21 Ultra. Un bond en avant considérable donc, qui lui permettront d’enterrer aisément le GPU de l’iPhone 12, et qui surpasse également le futur Mali-G710. Ce dernier promet en effet d’être 20 % plus puissant que la génération actuelle, ce qui, de facto, le place 10 % en dessous de l’hypothétique Exnyos 2200.

Le GPU AMD va booster les performances graphiques du prochain Exynos

La fuite révèle toutefois que le GPU présente quelques soucis de chaleur qui l’empêchent de maintenir sa fréquence d’horloge maximale trop longtemps. Ce dernier ne parvient pas à adapter ses performances en fonction de sa situation thermique, ce qui baisse drastiquement ses performances. Ainsi, le second benchmark mené sur le GPU affiche une baisse des performances de 20 %, et jusqu’à 30 % pour le troisième, soit les résultats obtenus par le Mali-G78.

Samsung va donc devoir régler rapidement ce problème s’il souhaite que son plan fonctionne comme prévu. En effet, la firme n’a pas seulement que son flagship en tête pour l’Exynos 2200, mais également des PC portables sous Windows 10. Pour rappel, son GPU sera compatible avec le ray tracing, au même titre que la PS5 et la Xbox Series X. Pour l’heure, nous n’avons aucune information quant à sa date de lancement officielle.

