Galaxy S22 : Samsung sur le point d’intégrer la recharge 65W, 2 ans après tout le monde

Samsung pourrait enfin rattraper son retard face à la concurrence et intégrer la recharge rapide 65W sur ses prochains Galaxy S22. C'est en tout cas ce qu'affirme le leaker FrontTron. Selon ses informations, le constructeur procéderait à des tests actuellement.

Sur le marché des smartphones, la recharge rapide est devenue depuis deux ans maintenant un incontournable. Dans ce domaine, certains constructeurs ont pris une avance considérable, à l'image de Xiaomi qui après avoir intégré une recharge rapide 67W sur le Mi 11, poursuit encore et toujours ses travaux pour augmenter la puissance de charge.

L'entreprise chinoise a notamment présenté une recharge rapide filaire 120W. Et récemment, le constructeur est allé encore plus loin en dévoilant l'Hypercharge, une recharge rapide de 200W capable de recharger intégralement une batterie de 4000 mAh en seulement 8 minutes. Certes, Xiaomi a tout de même admis qu'il restait du travail, puisque l'Hypercharge a tendance à dégrader la batterie plus rapidement, à raison d'une perte de 20% d'autonomie en l'espace de deux ans d'utilisation seulement.

Si Xiaomi, Oppo, Nubia ou encore Huawei propose tous des systèmes de charge rapide supérieurs à 25W, ce n'est pas encore le cas de Samsung (mis à part des recharges rapides 45W peu performantes sur le S20 Ultra et le Note 10+). Une lacune plutôt étonnante pour le leader mondial de la téléphonie mobile, qui met pourtant un point d'orgue à ce que ses flagships soient à la pointe de la technologie. En effet, les Galaxy S21 se contentent par exemple d'une recharge rapide de 25W seulement. Pour vous donner une idée, il faut ainsi plus d'une heure pour recharger intégralement la batterie du Galaxy S21 Ultra.

Samsung travaille sur la recharge rapide 65W pour les Galaxy S22

Or, selon le leaker FrontTron, Samsung s'apprêterait enfin à rattraper son retard dans ce domaine. Selon ses informations, la firme sud-coréenne teste actuellement la recharge rapide 65W sur les trois modèles de Galaxy S22, les prochains flagships du constructeur. “J'ai entendu que le 65W était en phase de test pour les Rainbow RGB”, assure-t-il sur Twitter.

Pour rappel, Rainbow serait le nom de code de la gamme Galaxy S22, les trois modèles prévus répondant respectivement à une couleur en particulier : Rouge pour le S22, Vert pour le S22+ et Bleu pour le S22 Ultra. En d'autres termes, les trois versions pourraient accueillir la recharge rapide 65W. Attention toutefois, il convient de rappeler qu'il faut prendre ces informations avec des pincettes. La réputation de ce leaker reste encore à faire, d'autant que les Galaxy S22 ne sont même pas encore rentrés en production.

Source : Android Authority