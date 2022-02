Galaxy S22 : Samsung promet 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de correctifs de sécurité

Samsung va dévoiler demain ses nouveaux appareils haut de gamme Galaxy S22 et Galaxy Tab S8, et nous en savons désormais un peu plus sur les mises à jour que les appareils recevront au fil des années.

Dans un document de Samsung, le journaliste @JoishuaSwingle a repéré que les prochains appareils de Samsung auront la chance de profiter d’un suivi de mises à jour plus long. Jusqu’à présent, Samsung ne s’engageait à déployer des mises à jour Android que pendant 3 ans sur ses appareils, et 4 ans de mises à jour de sécurité.

Désormais, les derniers appareils haut de gamme du fabricant coréen vont profiter d’une année supplémentaire de mises à jour, c’est-à-dire qu’ils recevront 4 mises à jour Android majeures et 5 ans de correctifs de sécurité. Certains smartphones actuels sont également concernés par cet allongement de la période de suivi.

Quels appareils sont concernés par l’allongement du suivi ?

D’après le document, Samsung s’engage à fournir 4 ans de mises à jour Android majeures à ses nouvelles tablettes Galaxy Tab S8, Tab S8+ et Tab S8 Ultra, mais également à ses prochains smartphones Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra. D’autres appareils sont également concernés, tels que les Galaxy S21, S21+, S21 Ultra et S21 FE, mais également les derniers smartphones pliables du fabricant, les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3.

Les Galaxy S22 et Galaxy Tab S8 qui seront présentés demain sortiront sous Android 12, et devraient donc ainsi être mis à jour jusqu’à Android 16. Samsung s’engage également à déployer des correctifs de sécurité pendant 5 ans sur tous les appareils mentionnés précédemment.

Samsung est donc le fabricant à proposer le suivi le plus long sur les smartphones Android. De son côté, à l’occasion de la sortie des Xiaomi 11T et 11T Pro, le fabricant chinois avait annoncé que ses smartphones recevraient 3 ans de mises à jour Android et 4 ans de correctifs de sécurité. OnePlus, lui, promet également 3 ans de mises à jour Android et 4 ans de correctifs.

Samsung dépasse même Google lui-même, puisque ce dernier ne mettra à jour ses smartphones Pixel que pendant 3 ans. Néanmoins, Google promet également 5 ans de mises à jour de sécurité sur ses appareils depuis la sortie du Pixel 6.