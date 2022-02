Galaxy S22 : la toute première mise à jour logicielle est disponible

Les Galaxy S22 accueillent leur première mise à jour logicielle. D'après nos confrères du site SamMobile, son déploiement a d'ores et déjà débuté dans certains pays comme l'Égypte. De fait, les modèles d'entrée de gamme comme le S22 et le S22+ seront livrés directement avec la mise à jour logicielle installée, puisque pour rappel, leur lancement est prévu pour le 11 mars 2022.

Comme vous le savez peut-être, le Galaxy S22 Ultra, le tout nouveau smartphone haut de gamme de Samsung, doit débuter officiellement sa carrière ce 25 février 2022, après une période de précommande d'une dizaine de jours. Quant au modèle Vanilla et au S22+, des problèmes dans la chaîne de production ont contraint le constructeur de décaler leur lancement au 11 mars 2022.

Quoi qu'il en soit, de nombreux utilisateurs ont déjà pu mettre la main sur le S22 Ultra, notamment en Corée du sud. Malheureusement pour eux et pour Samsung, des bugs viennent déjà gâcher l'expérience à l'image de ce gros souci sur l'écran signalé par plusieurs propriétaires. Visiblement, il s'agirait d'un problème logiciel en lien avec le mode d'affichage Vif de la dalle. Sachez toutefois que Samsung s'est engagé à corriger ce bug via la première mise à jour logicielle des S22.

Samsung commence à déployer la 1ère MAJ logicielle du Galaxy S22

Et justement, son déploiement a d'ores et déjà dans certains pays comme le rapportent nos confrères du site SamMobile. Selon leurs informations, cette MAJ sera livrée avec la version du firmware S90xEXXU1AVB3 et sa diffusion a commencé en Égypte et en Afghanistan. De fait, elle devrait débarquer dans d'autres pays d'ici les prochains jours. Précision importante, les Galaxy S22 et S22+ seront livrés directement avec la mise à jour Android de février 2022.

Selon la documentation de Samsung, ce correctif s'occupera d'une soixantaine de vulnérabilités au total repérées dans les différents smartphones Galaxy du constructeur. En revanche, nous n'avons pas encore les détails concernant les défauts corrigés sur les Galaxy S22. On espère toutefois que ce problème d'écran mentionné plus haut sera réglé par ce patch.

Pour rappel, Samsung a promis d'offrir 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de correctifs de sécurité. Les Galaxy Tab S8, Tab S8+ et Tab S8 Ultra sont également concernés par cette mesure, tout comme les Galaxy S21, S21+, S21 Ultra et S21 FE ainsi que les derniers smartphones pliables du constructeur, à savoir les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3.

Source : SamMobile