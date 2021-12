Galaxy S22 Ultra : Samsung pourrait lancer un modèle avec 1 To de stockage

Les Galaxy S22 Ultra pourraient bien ne pas être limités à 512 Go de stockage comme c’était le cas sur les modèles précédents. Samsung pourrait s’inspirer des iPhone 13 Pro Max d’Apple et proposer une version avec 1 To de stockage.

Alors que Xiaomi vient de dévoiler ses smartphones haut de gamme Xiaomi 12 et 12 Pro, tous les yeux sont désormais tournés vers son concurrent Samsung, qui présentera ses nouveaux Galaxy S22 au mois de février prochain. D’après un nouveau rapport de SamMobile, les Galaxy S22 Ultra pourrait bien profiter de plus de stockage que leurs prédécesseurs.

En effet, tout comme l’iPhone 13 Pro Max d’Apple, Samsung pourrait proposer une version avec 1 To de stockage, contre 512 Go maximum sur le Galaxy S21 UItra de 2021. Cette version haut de gamme pourrait également proposer jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5, son prix pourrait donc s’envoler par rapport aux modèles actuels.

Le Galaxy S22 Ultra suivra les traces du Galaxy S10+

Si Samsung lance bel et bien une version avec 1 To de stockage, il ne s’agirait pas d’une première pour le fabricant coréen. En effet, Samsung avait déjà lancé un modèle de Galaxy S10+ avec 1 To de stockage en 2019, avant de finalement se contenter de 512 Go de stockage sur les Galaxy Note 10 et Galaxy S20 qui avaient suivi.

Malheureusement pour les utilisateurs, si Samsung venait à proposer jusqu’à 1 To de stockage sur son Galaxy S22 Ultra, il n’augmenterait pas la capacité de base de ses modèles, qui démarre actuellement à 128 Go. On ne sait pas si Samsung compte ou non vendre quatre versions différentes de son smartphone avec 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To de stockage, ou si l’une d’entre elles ne sera pas proposée à la vente.

Nous devrions bientôt en savoir plus à ce sujet à mesure que nous approchons du lancement des smartphones. Pour rappel, Samsung tiendra une conférence le 8 février prochain pour dévoiler les Galaxy S22, mais les appareils ne seront ensuite disponibles qu’à la fin du mois de février 2022. On sait d’ailleurs que Samsung aurait finalement décidé de repousser le lancement des smartphones.

