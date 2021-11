Galaxy S22 Ultra : découvrez la fiche technique de l’appareil photo

Le Galaxy S22 Ultra continue de se dévoiler à l'approche de la conférence Unpacked. D'après un leaker, le flagship de Samsung serait équipé d'un quadruple capteur photo composé d'un objectif principal de 108 mégapixels. Voici la fiche technique complète de l'appareil photo dorsal du futur fleuron.

Plusieurs semaines avant l'annonce officielle, les Galaxy S22 continuent de faire parler d'eux. C'est surtout le cas du Galaxy S22 Ultra, le modèle le plus haut de gamme de la nouvelle génération. Ce 24 novembre 2021, Ice Universe, célèbre informateur du monde du smartphone, a mis en ligne la fiche technique intégrale de l'appareil photo du flagship.

D'après les informations publiées par le leaker, le S22 Ultra est équipé d'un quadruple capteur photo à l'arrière, ce qui corrobore les précédents rendus et images en fuite du téléphone. Pour rappel, Ice Universe jouit d'un excellent historique de fuites. Il n'est pas rare que le leaker publie des informations confidentielles des mois avant l'annonce officielle.

Un capteur photo 1208 mégapixels pour le S22 Ultra

Selon Ice Universe, l'appareil photo serait composé d'un objectif principal grand-angle de 108 mégapixels (f/1,8). C'était déjà le cas du Galaxy S21 Ultra, le prédécesseur direct du smartphone. Ce module principal serait cependant l'Isocell HM3, une version améliorée de la version utilisée début d'année. Il mesurerait 1/1,33 pouce, aurait des photosites de 0,8 μm, et offrirait un champ de vision à 85 degrés.

Ensuite, Samsung ajouterait un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2,2) de 1/2,55 pouce avec des photosites de 1,4 μm et un champs de vision allant jusqu'à à 120 degrés. Un troisième capteur téléobjectif (10x) de 10 mégapixels (f/4,9) d'une taille de 1/3,52 pouce avec photosites de 1,12 μm et champs de vision de 11 degrés serait au programme. Enfin, la marque complèterait ce set up avec un autre téléobjectif x3 de 10 mégapixels qui se distinguerait avec un champs de vision de 36 degrés et une ouverture f/2,4.

Comme prévu, Samsung aurait finalement décidé de faire l'impasse sur le capteur photo de 200 mégapixels. Cet objectif fera finalement son entrée sur les terminaux de la marque dans le courant de l'année prochaine. Sur le S22 Ultra, le géant sud-coréen va se contenter d'un hardware plus conventionnel bien que notablement différent de celui du S21 Ultra. Les grandes innovations attendront visiblement la prochaine génération de Galaxy S.