Galaxy S22 Ultra : design, fiche technique, on sait tout du smartphone avant sa sortie

Le mois prochain, Samsung dévoilera trois nouveaux smartphones haut de gamme, dont notamment le Galaxy S22 Ultra qui se positionnera en tant que modèle premium de la série. Avant le lancement officiel, on sait déjà tout lui.

Le leaker Ishan Agarwal a dévoilé en amont de la présentation de Samsung du 8 février prochain toutes les informations concernant le Galaxy S22 Ultra ainsi que les rendus officiels du smartphone. Selon lui, le Galaxy S22 Ultra sera équipé d’un processeur Exynos 2200 sur certains marchés, dont notamment l’Europe. Samsung a d’ailleurs levé le voile ce matin sur son nouveau SoC développé conjointement avec AMD pour la partie graphique.

On apprend également que le smartphone sera lancé sous Android 12 avec la surcouche maison de Samsung One UI 4.1. De plus, le smartphone sera livré avec un stylet S Pen que vous pouvez insérer dans le smartphone comme sur les anciens Galaxy Note. Ce stylet promet d’être plus réactif que jamais, avec un temps de latence de seulement 2.8 ms.

Quelles caractéristiques techniques pour le Galaxy S22 Ultra ?

Le Galaxy S22 Ultra conserve la même taille que son prédécesseur. Il sera équipé d’un écran AMOLED QHD+ (3088 x 1400 pixels) de 6,8 pouces. Comme le Xiaomi 12 Pro et le OnePlus 10 Pro, ce dernier sera compatible avec la technologie LTPO 2.0, qui permet de faire varier sa fréquence de 1 Hz à 120 Hz suivant le contenu affiché.

Le smartphone sera alimenté par une batterie de 5000 mAh, comme c’était déjà le cas du Galaxy S21 Ultra de 2021. Cependant, Samsung a revu la puissance de la recharge rapide à la hausse, puisque celle-ci passe désormais à 45 W. Pour profiter d’une telle puissance, vous devrez vous procurer le nouveau chargeur 45 W de Samsung qui sera commercialisé aux alentours de 50 euros, Samsung n’incluant plus d’adaptateur secteur dans la boîte. De son côté, la recharge sans fil est toujours limitée à 15 W, bien loin de ses concurrents principaux.

En photo, le smartphone ne devrait pas être révolutionnaire. On retrouvera une configuration à quatre caméras avec un capteur principal de 108 MP, un capteur ultra grand-angle de 12 MP, un téléobjectif de 10 MP offrant un zoom optique 3X ainsi qu’un périscope de 10 MP offrant un zoom optique 10X.

Ishan Agarwal confirme également la présence d’un nouveau verre Gorilla Glass Victus+, qui serait 12,5 % plus résistant que le Gorilla Glass Victus du Galaxy S21 Ultra. Le smartphone miserait aussi sur un châssis plus résistant « Armor Aluminium Frame » 10 % plus solide que la génération précédente. Enfin, on apprend que le Galaxy S22 Ultra sera disponible dans 4 coloris différents que vous pouvez voir ci-dessus : Phantom White, Phantom Black, Burgundy et Green.

Source : MySmartPrice