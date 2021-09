Galaxy S22 : de meilleures performances photo grâce au dernier capteur 50 MP de Samsung

Les Galaxy S22 et S22+ s’annoncent comme étant de véritables révolutions pour la partie photo par rapport aux générations précédentes. Samsung aurait décidé d’apporter aux smartphones ses dernières innovations en matière de capteurs.

D’après les informations du leaker Ice Universe, Samsung va utiliser un nouveau capteur de 50 MP sur ses prochains flagships Galaxy S22 et S22+. Le géant coréen a récemment présenté un nouveau capteur de 200 MP ainsi qu’un capteur GN5 de 50 MP, et c’est ce dernier que Samsung va utiliser sur ses appareils.

Nous savions déjà que Samsung comptait équiper ses appareils d’un capteur principal de 50 MP pour filmer en 8K, mais nous savons désormais qu’il s’agit du nouveau ISOCELL GN5. Celui-ci est sensiblement plus grand que le capteur de 12 MP des Galaxy S21 de 2021, puisqu’il mesure 1/1,57 pouce, contre 1/1,76 pouce sur la génération précédente.

Samsung va améliorer la qualité des photos des Galaxy S22

Avec ce nouveau capteur GN5, Samsung va significativement améliorer les performances photo de ses flagships. Cela faisait maintenant plusieurs années que le géant coréen portait toute son attention sur la version Ultra la plus onéreuse, mais les deux flagships plus abordables devraient enfin bénéficier d’une amélioration dans ce domaine.

Le capteur ISOCELL GN5 est capable de filmer en 8K à 30 FPS et un 4K à 120 FPS. Il offre des pixels individuels de 1 micron, mais grâce à la technologie pixel-binning, le capteur est capable de prendre des clichés de 12,5 MP avec des photosites de 2 microns. Cela permettra au capteur de capter plus de lumière que la génération précédente, nous devrions donc avoir de meilleurs clichés en basse luminosité.

En plus de ce capteur de 50 MP, on sait que Samsung compte équiper ses Galaxy S22 d’un capteur ultra grand-angle de 12 MP, ainsi que d’un téléobjectif de 10 MP. Ce dernier permettrait aux smartphones d’effectuer un zoom optique 3X, contre seulement 1,1X sur les Galaxy S21 et S21+.

Il s’agirait d’un changement majeur pour la série de smartphones, puisque cela rendrait les deux modèles les plus abordables beaucoup plus polyvalents. Ceux-ci devraient donc des options intéressantes à considérer si vous n’avez pas besoin du zoom optique 10X du Galaxy S22 Ultra. Quoi qu’il en soit, nous devions en apprendre davantage à ce sujet à mesure que nous approchons de la date de lancement en janvier 2022.

Source : Ice Universe