Galaxy S22 : de nouveaux capteurs photo pour tous les smartphones de Samsung

Contrairement aux générations précédentes, tous les flagships de la série S22 de 2022 devraient offrir de nouveaux capteurs, mais tous ne représenteraient pas des changements importants par rapport aux Galaxy S21.

Sur son compte Twitter, le leaker Ice Universe a confirmé la configuration photo des Galaxy S22 et S22+, qui disposeront bien de 3 capteurs à l’arrière. On retrouvera le nouveau capteur principal de 50 MP Samsung ISOCELL GN5 qui a été présenté récemment. Il s’agira d’une importante évolution par rapport aux Galaxy S21, qui utilisaient eux un capteur de 12 MP vieux de plusieurs années. Il sera épaulé par un capteur ultra grand-angle de 12 MP ainsi qu’un téléobjectif de 10 MP, contre 64 MP sur la génération précédente. Cela corrobore donc les informations précédentes, qui laissaient entendre que les Galaxy S22 et S22+ allaient offrir un zoom optique 3X.

Ice Universe évoque également le capteur principal du Galaxy S22 Ultra. Ce dernier devrait rester de 108 mégapixels, mais pourrait bien ne pas être une importante évolution par rapport aux générations précédentes. Le Galaxy S20 Ultra avait introduit le capteur ISOCELL HM1 de 108 MP, puis le Galaxy S21 Ultra avait utilisé la nouvelle génération ISOCELL HM3 de 108 MP. On s’attendait logiquement à un capteur HM4 ou HMX5 sur le Galaxy S22 Ultra de 2022, mais selon les informations d’Ice Universe, il s’agira du HM3s. Comme son nom l’indique, n’apporter que des améliorations mineures.

HM3s — Ice universe (@UniverseIce) September 19, 2021

Le Galaxy S22 Ultra va se recharger plus rapidement que le Galaxy S21 Ultra

Ice Universe avait également dévoilé il y a quelques jours que le Galaxy S22 Ultra utiliserait la recharge filaire de 45 W, alors que le Galaxy S21 Ultra ne proposait qu’une puissance de 25 W au maximum. C’est bien moins que les 120 W du nouveau Xiaomi 11T Pro qui permettent de recharger le smartphone en 17 minutes, mais toute amélioration est bonne à prendre.

Le Galaxy Note 10+ et le Galaxy S20 Ultra grimpaient déjà à 45W, mais les temps de recharge n’étaient réduits de seulement quelques minutes. On s’attend à ce que cette nouvelle génération de recharge rapide soit plus performante que les précédentes, mais il faudra attendre les premiers tests pour en être sûrs.

