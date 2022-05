Les Galaxy S22 ont perdu 3 fois plus de valeur que les iPhone 13 deux mois après leur sortie

Bien que les tarifs des iPhone 13 et des Galaxy S22 aient été assez similaires à leur lancement respectif, mais les smartphones de Samsung ont vu leur valeur décroitre beaucoup plus rapidement, selon une nouvelle enquête de SellCell.

Comme à son habitude, SellCell a démontré que les iPhone étaient un bien meilleur investissement que leurs rivaux chez Android. La société a analysé les données relatives aux ventes de l'iPhone 13, du Samsung Galaxy S22 et des smartphones Google Pixel 6, en examinant la valeur de reprise de tous les modèles de chaque gamme respective pendant les deux premiers mois suivant le lancement des appareils.

Une précédente étude avait déjà dévoilé que les iPhone 13 conservaient mieux leur valeur que les générations précédentes, puisqu’ils avaient perdu jusqu’à 50 % de valeur en moins par rapport à l’iPhone 12 un ou deux mois après leur sortie. Leur valeur ne chutait que de 24,9 % en moyenne après un mois. Du côté des Galaxy S22, il semblerait que le constat soit pire.

Les iPhone conservent davantage leur valeur que les smartphones de Samsung

Dans son étude, SellCell a constaté que le Galaxy S22 a perdu le plus de valeur en moyenne à 51,1 % après un ou deux mois, contre 16,4 % pour l'iPhone 13. Le Pixel 6 est arrivé en deuxième position avec une dépréciation moyenne de 43,5 %. Comme c’était déjà le cas pour les smartphones d’Apple, les appareils Android ne perdent pas davantage de valeur après deux mois, et certains modèles regagnent même une partie de la valeur perdue après le premier mois. Voici un tableau qui récapitule la perte de valeur moyenne des smartphones depuis leur lancement selon SellCell.

Jour de la sortie Après 1 mois Après 2 mois Galaxy S22 0 % 46,8 % 46,8 % Pixel 6 0 % 43,1 % 41,5 % iPhone 13 0 % 18,7 % 16,4 %

Le Samsung Galaxy S22+ 5G 128 Go a perdu environ 58 % de sa valeur dans les deux mois qui ont suivi son lancement, une perte alarmante pour les clients qui espéraient peut-être revendre leur smartphone plus tard. Ils devront donc probablement dépenser plus d’argent que ceux qui échangeront un iPhone 13 au moment de passer sur la nouvelle génération.

SellCell avait déjà démontré par le passé que les nouveaux iPhone semblaient bien plus attractifs que les nouveaux smartphones de Samsung. En effet, 24 % des participants à une enquête avaient déclaré vouloir acheter le nouvel iPhone 13. Du côté de Samsung, seuls 20 % des utilisateurs de smartphones Android voulaient acheter le nouveau modèle à sa sortie.

Source : SellCell