Test Samsung Galaxy S22 Plus : à bout de souffle

Après avoir récemment testé les Galaxy S22 et S22 Ultra, nous avons également éprouvé le S22 Plus, le puiné de la fratrie. Si ses deux prédécesseurs nous avaient particulièrement séduits, constituant un excellent compromis pour celles et ceux qui recherchent un téléphone de grande taille et qui profite des dernières innovations technologiques de la marque sud-coréenne, le S22 Plus nous a laissés de marbre cette année. De là à penser que la recette Samsung est éculée, il n'y a qu'un pas. On vous explique pourquoi dans notre test complet du S22 Plus.

Présentés le 9 février 2022, les nouveaux fleurons de Samsung ont déjà eu l'occasion de faire parler d'eux, et pas nécessairement en bien. Autonomie discutable ou bridage de performance, soucis d'écran ou de GPS, les polémiques vont bon train, mais ces dernières semblent affecter principalement les S22 et S22 Ultra.

L'enfant du milieu, le Samsung Galaxy S22+, semble passer outre les problèmes de son aîné et de son cadet, remontant le niveau de la fratrie S22, du moins sur le papier. Il est donc temps pour nous de le faire passer sur le banc de test afin de vous livrer nos impressions les plus sincères sur le S22 Plus. Proposé à partir de 1059 €, ce dernier saura-t-il convaincre ?

Fiche technique du Samsung Galaxy S22+

Dimensions 158 x 76 x 7,8 mm Poids 196 grammes Ecran - 6,6 pouces

- AMOLED LTPS

FHD+ (2400 x 1080 pixels)

- Taux de rafraichissement 48-120 Hz

- 1300 nits Chipset Exynos 2200 (4 nm) OS

Android 12 + One UI 4.1 RAM 8 Go Stockage 128/256 Go microSD Non Capteur principal (arrière - Module principal

Définition : 50 MP

Objectif ouvrant à f/1.8

Stabilisateur optique

Autofocus à détection de phase Dual Pixel



- Module ultra grand-angle

Définition : 12 MP

Objectif ouvrant à f/2.2

Angle de vue 120°



- Module zoom

Définition : 10 MP

Objectif ouvrant à f/2.4

Stabilisateur optique

Autofocus à détection de phase

Zoom optique 3x Batterie - 4500 mAh

- Recharge filaire 45W

- Recharge sans fil 15W 5G Oui Biométrie Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran Résistance à l'eau IP68

Prix et disponibilité

Le Galaxy S22 Plus est disponible dès à présent. Le smartphone est commercialisé en deux versions :

8 Go de RAM et 128 Go de stockage pour 1059 €

8 Go de mémoire et 256 Go d'espace pour 1109 €

Ajoutez à cela la cinquantaine d'euros nécessaires à l'acquisition d'un adaptateur secteur charge rapide de Samsung proposé séparément. De nombreux coloris sont disponibles, ainsi que des coloris exclusifs au site de Samsung (ces derniers étant fabriqués sur commande, il faudra donc considérer le temps de livraison allongé).

Unboxing et design : la beauté minimaliste

Comme l'ensemble des constructeurs, Samsung suit la tendance initiée par Apple et offre un régime drastique au contenu des boîtes des S22. Le tour d'horizon de ce dernier est donc d'une rapidité sans précédent : dans la belle boîte noire du S22+, vous retrouverez le smartphone, un câble USB-C vers USB-C, ainsi qu'un éjecteur de tiroir à cartes SIM. Et c'est tout. Songez donc à investir en supplément sur une paire d'écouteurs USB-C ou Bluetooth et surtout un bloc secteur si vous n'en êtes pas équipés.

Faisons d'ailleurs un point sur les options proposées par Samsung. La firme commercialiser en supplément un chargeur 45W SuperCharge, vous permettant de profiter de la recharge « rapide ». Notez qu'utiliser un adaptateur secteur de puissance équivalente, mais d'une marque tiers, limite considérablement la puissance de recharge. Il vous faudra donc vous alléger de près d'une cinquantaine d'euros supplémentaires (entre 43 € et 49 € selon les sites) pour profiter pleinement des technologies de recharge rapide offertes par votre S22+. Un choix donc crucial se pose à l'achat :

soit vous choisissez de vous offrir un chargeur rapide Samsung en plus du téléphone et vous vous en sortez pour un prix de 1 108 € ;

soit vous faites une croix temporaire sur la charge rapide et bénéficiez de deux fois plus de stockage. Dans ce cas, le S22+ intégrant 256 Go de stockage est proposé à 1 109 €.

Afin de vous donner l'ensemble des informations nécessaires lors de ce test, il est important de mentionner que nous avons eu entre les mains la version équipée de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage.

Malheureusement, un doux sentiment d'écoblanchiment affecte directement notre point de vue. Surtout quand on sait que de récents rapports indiquent que, suivant sensiblement la même politique économique en termes d'accessoires, Apple aurait économisé pas moins de 6 milliards de dollars en supprimant le bloc secteur.

Maintenant qu'est posé le point noir principal des smartphones actuels, et plus précisément du choix crucial à faire entre charge et stockage sur les S22 plus, intéressons-nous plus en détail à ce dernier.

Dès la sortie de boîte, une réelle impression de qualité se dégage du S22 Plus. Tant dans la prise en main que dans le choix des matériaux, cette finition rose gold que nous avons eue entre les mains qui est tout simplement sublime. On profite de bords en aluminium, d'un dos en verre brossé avec des traces de doigts très discrètes (un élément assez rare pour être soulevé) et d'un Gorilla Glass Victus + à l'avant. Le S22 Plus signe ici un design tout aussi réussi que le S22, en version extralarge.

Côté dimensions, il faut compter sur une longueur de 158 mm de long pour 76 mm de large, et une épaisseur de 7,8mm. Le tout pour faisant 196 grammes sur la balance, très précisément.

La prise en main du S22+ est tout bonnement excellente. Au toucher, l'appareil est très agréable, les boutons latéraux situés à droite tombent parfaitement sous le pouce pour un droitier, mais restent très accessibles grâce à l'index ou le majeur pour un gaucher.

Sous l'appareil viennent prendre place les habituels ports USB-C, haut-parleur et tiroir à carte Nano-SIM, tandis que la tranche supérieure abritera uniquement un micro pour la réduction de bruit.

Au dos, on retrouve une plaque de verre brossée, plaque de verre supplantée par le triple module photo en haut à gauche. Ce dernier est encerclé d'un long rectangle d'aluminium brossé Rose gold également. Le jeu de lumière et de reflets entre le dos et ce rectangle de module photo confère à la gamme Galaxy S22 un caractère très appréciable.

Pour finir, la face avant offre une belle surface d'affichage de 6,6 pouces (qui n'est en fait qu'un écran de 6,4 pouces si l'on prend en compte les bords arrondis) laissant place en son centre et sommet un poinçon somme toute assez discret pour loger la caméra Selfie.

Écran : digne de Samsung

Le Galaxy S22 Plus offre donc un écran de 6,6 pouces. Comme à l'accoutumée Samsung nous prouve son savoir-faire en matière d'affichage, nous offrant là une dalle Dynamic AMOLED 2X avec une définition Full HD+ de 2340 x 1080 pixels.Quand on parle de Dynamic AMOLED, on parle évidemment de Dynamic, et qui dit Dynamic dit possibilité de rafraîchissement adaptatif. Cette dernière sera capable de varier sa fréquence jusqu'à 120 Hz.

Côté qualité d'affichage, Amoled oblige, on profite ici d'un taux de contraste infini et, côté couleurs, d'une couverture à 100% du spectre DCI-P3. Si l'écran saura vous flatter l’œil, il est tout de même à noter que ses blancs restent relativement chauds, tendant plus vers les 7000 K que vers les 6500K de référence standard pour le blanc.

De base, l'écran est calibré en mode VIF, qui est le mode le plus flatteur. Si vous souhaitez tendre vers quelque chose de plus naturel, il existe un mode pour cela. Attendez-vous à des couleurs bien moins prenantes, et une couverture du spectre DCI-P3 baissée de presque un tiers.

Pour autant, vous bénéficierez d'une excellente qualité d'affichage, offrant des couleurs vives, des contrastes saisissants et une précision qui n'a que peu d'égal. Samsung montre encore ici qu'il est capable de dominer le marché de l'écran.

Audio

Le S22 Plus offre deux haut-parleurs capables de diffuser de la stéréo. Nous sommes là sur deux haut-parleurs bien calibrés, capables de retransmettre de façon équitable les basses, les médiums et les aigus.

Ne vous attendez pas non plus à une expérience cinéma, mais vous aurez un résultat largement satisfaisant pour écouter un peu de musique, regarder une petite vidéo sans trop de soucis. À cause de l'absence de port Jack, vous devrez vous rabattre soit sur l'USB-C, soit sur le Bluetooth en version 5.2 pour venir y connecter une paire d'écouteurs ou un casque sans fil.

Performances

Samsung reste fidèle à lui-même et nous propose une puce Exynos 2200 en Europe (malheureusement). Si ce SOC a créé une grande attente du à la participation d'AMD dans sa conception, force est de constater qu'en puissance pure, ce processeur peine à dépasser son prédécesseur, l'Exynos 2100. Pire, un comparatif entre deux Galaxy S22 Ultra (l'un équipé du Snapdragon 8 Gen 1 vendu à l'étranger, l'autre avec l'Exynos 2200) montre un écart de plus de 40% de performance au profit du SOC de Qualcomm.

Il faudra donc se contenter de cet Exynos 2200, couplé à 8 Go de RAM. Sans surprise, dans la majorité des benchmarks, le S22 Plus sera à la traîne face à l'iPhone 13 , son rival de toujours. À noter que les résultats sont du même acabit entre un S22 Ultra et un iPhone 13 Pro Max.

Pour autant, vous ne serez pas en reste, puisque le Galaxy S22 Plus saura combler sans broncher la majorité de vos attentes. Multitâche, lancement d'applications lourdes et de jeux vidéo, le Galaxy S22 Plus tient le coup. Néanmoins sur ces derniers, l'Exynos montre de nouveau ses limites. En effet, si la collaboration entre Samsung et AMD dans la conception du SOC laissait prévoir de belles améliorations sur la partie graphique, force est de constater que le résultat n'est pas présent. Le SoC peine à suivre face aux performances d'un Snapdragon 8 Gen 1. Pire encore, il a une fâcheuse tendance à rapidement chauffer. Il suffit d'à peine 5 minutes de jeu pour sentir la puce chauffer, si bien qu'il en devient facile de la localiser dans le téléphone. Si si ! C'est le point chaud juste à droite du module photo !

Ne vous méprenez pas pour autant, le S22 Plus reste un excellent smartphone en termes de performances, mais des soucis si flagrants de chauffe sur un appareil vendu à plus de 1000 € laissent perplexes.

Connectivité

Le Galaxy S22 Plus fait tout comme il faut. Côté réseau mobile, c'est l'ensemble de la 4G, 3G, 2G, mais aussi de la 5 G Sub6Ghz qui sera compatible. Les communications sont claires, les nuisances sonores aux alentours sont correctement masquées et la réduction de bruit fait un bon travail. Le micro restitue la voix sans la “surtraiter”. Bref, c'est parfait. Notez pour finir sur la partie réseau mobile que le téléphone est capable d'accueillir deux cartes Nano-Sim 5G.

Pour le reste, vous bénéficierez de tous les standards: GPS, Bluetooth 5.2, NFC et Ultra-Wide Band. Mais aussi et surtout, de la compatibilité Wi-Fi 6 (802.11ax).

Au rayon des fonctionnalités intéressantes, le lien entre Windows et les smartphones sous Android a été grandement renforcé. Il vous est maintenant possible de profiter pleinement du screen mirroring sans fil, ainsi que de vos applications, appels et SMS directement depuis votre ordinateur via l'application « Mobile connecté » (anciennement baptisée « Votre Téléphone »).

Autonomie

On ne pensait pas pouvoir dire cela un jour, mais on a hâte que Samsung offre une autonomie similaire aux iPhone. En effet, la marque à la pomme a fait très fort sur ses dernières générations, et a réussi à remonter la pente savonneuse qu'elle avait à parcourir, distançant de surcroît certains de ses concurrents. Tandis que les appareils de la gamme Galaxy S n'ont pas brillé jusqu'ici par leur autonomie.

Et c'est à nouveau le cas du Galaxy S22 Plus, qui propose un accumulateur de 4500mAh. Certes, c'est mieux que son petit frère, le S22, mais moins bien que son grand frère, le S22 Ultra. Avec une utilisation mixte, mêlant VOD, musique, appels, messages et E-mail, vous pourrez tenir une bonne journée, guère plus (avec un temps d'écran de 6h sur une utilisation totale de batterie de 12h /14h). Recharger son téléphone le soir ou pendant la nuit sera donc obligatoire pour qui veut repartir sans soucis le lendemain.

Une utilisation plus économe, et plus modérée, en réduisant par exemple la fréquence de rafraîchissement, en enlevant le Always On Display ou encore en limitant la luminosité, permet de tenir sans trop de soucis une journée et demie. C'est en deçà de ce qu'on attend d'un smartphone haut de gamme, mais ça reste tout de même acceptable.

La recharge via le bloc secteur Samsung rapide offre une recharge complète en une heure. Des tests faits préalablement soulèvent que l'utilisation d'un chargeur équivalent, mais de marque tierce, tend à limiter la vitesse de charge. Dans ce cas, la recharge de 0 à 100% peut atteindre les 2 heures… Dommage.

Interface et environnement

Le Galaxy S22 Plus arrive livré avec Android 12 et la toute fraîche surcouche One UI 4.1 de Samsung. Cette surcouche reste indéniablement l'une des plus agréables toutes marques confondues, tant elle est intuitive dans son utilisation. On retrouvera tout ce qui fait son charme, comme son volet latéral, Galaxy Themes, ses applications Samsung Pay, Samsung Health ou encore Samsung Free (pour écouter des podcast) et Game Launcher (pour retrouver une interface capable d'intégrer tous vos jeux et optimiser l'expérience Gaming).

Au rayon des bloatwares tiers, on retrouve Facebook, Spotify, LinkedIn et une petite gamme d'applications Windows : Outlook, Office et Onedrive.

Photo et vidéo

Les Galaxy S22 et S22 Plus proposent tous deux le même triple module photo. Rien ne change entre les deux appareils. Le triple module photo est donc composé comme suit :

Capteur principal grand-angle de 50Mpx (f/1,8) Capteur ultra-grand-angle de 12Mpx ( f/2,2) Téléobjectif à grossissement X3 de 10Mpx (f/2,4)

Commençons par le commencement : le capteur grand-angle. Celui-ci propose des clichés à la colorimétrie convenable, un beau piqué et des détails là où on en souhaiterait. On citera cependant quelques difficultés avec la gestion du HDR dans les hautes lumières. La surexposition d'un ciel nuageux par exemple est régulièrement visible. L'autofocus, dans la majorité des cas, remplit bien son office, mais a tendance à privilégier le centre de l'image. Pensez donc à bien refaire la mise au point manuellement si votre composition place un sujet principal excentré.

En mode 50 Mpx, le capteur fait un travail excellent. Si ce mode n'est pas forcément indispensable au quotidien, il aura l'avantage de vous proposer une plus grande flexibilité en post-traitement. Zoomer dans l'image impactera bien moins la résolution de cette dernière. Vous pourrez donc corriger plus facilement vos erreurs de positionnement lors de la prise de vue.

De son côté, l'ultra-grand-angle offre également de très bons clichés, certes moins détaillés qu'avec le capteur principal, mais somme toute pleinement exploitables et agréables à l'oeil. Encore une fois, les couleurs sont vives et les contrastes bien retranscrits. Mais encore une fois, le HDR semble avoir du mal à rehausser les zones les plus claires et sombres de la photo, bien plus qu'avec le capteur principal d'ailleurs. Si dans l'absolu tout cela reste très correct, il est important de le noter. Pour finir, la distorsion due au grand angle est très bien maîtrisée, et les aberrations chromatiques assez rares pour être négligeables.

Dernier capteur au dos du Galaxy S22 Plus, le téléobjectif X3. Il est toujours plaisant de retrouver un tel capteur, bien plus pratique et utile qu'un capteur macro. Samsung l'a bien compris et dote ses S22 Plus d'un téléphoto au rendu très performant. Dans la majorité des cas, il prendra de bons clichés, certes moins détaillés que le capteur principal, mais cela n'a rien d'étonnant puisqu'on passe de 50 à 10Mpx. Les photos sont très jolies, parfaitement exploitables, tout en offrant un niveau de contraste largement satisfaisant. Encore une fois, l'ombre au tableau se situe sur la gestion de la plage dynamique.

De nuit, l'ensemble des capteurs ont tendance à rajouter du grain, et souffrent d'une précision moindre due au temps d'exposition allongé. Cela permet cependant de regagner en luminosité offrant donc des clichés lisibles.

Pour finir, à l'avant, se trouve un capteur selfie de 10 Mpx offrant de bons autoportraits, de jour comme de nuit. Le mode portrait profite d'un détourage tout à fait respectable, et le traitement “beauté” est assez limité pour offrir un rendu naturel.

Un petit point sur les capacités vidéo du Galaxy S22 Plus : l'appareil est capable de filmer jusqu'en 8K à 30 images par secondes, mais également en 4k à 60 images par secondes. On bénéficie également d'un mode super stable et super ralenti (960 images par seconde). Plusieurs modes vidéo sont disponibles, et notamment un mode vidéo “pro”, qui offre un peu plus de flexibilité dans les contrôles.

Pour résumer, le S22 Plus n'est pas LE photophone de l'année, mais il profite d'un rendu conforme aux attentes. Samsung a réussi à offrir des résultats équilibrés malgré les quelques soucis de HDR. On félicitera le piqué du capteur principal, qui offre des clichés vraiment réussis.