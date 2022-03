Le Galaxy S22 est plus fragile que le S21, ce drop test le montre

Le Galaxy S22 se révèle plus fragile que le Galaxy S21. D'après un drop test vidéo, le dos en verre du smartphone est plus sensible aux chutes qu'une structure de plastique. In fine, il ne vaut mieux pas laisser tomber l'un des smartphones de Samsung sans protection.

Les Galaxy S22 viennent d'arriver dans les magasins. Pour tester la durabilité des appareils, Allstate Protection Plans, une compagnie d'assurance américaine, a réalisé une série de drop test des derniers fleurons de Samsung.

Dans un premier temps, c'est le Galaxy S22 standard qui est passé entre les mains des experts. Après une chute écran vers le bas contre “un trottoir rugueux” de 1,8m, le smartphone s'en est tiré avec de sérieux dégâts. L'écran est parcouru de nombreuses fissures. Des morceaux de la protection en verre se sont aussi décollés de la structure.

Les Galaxy S22 sont très sensibles aux chutes

Après la première chute, écran vers le bas, le S22+ écope de dommages encore plus sévères. Les angles sont très abîmés, l'écran est fissuré et le verre s'est morcelé. Suite à un drop test analogue, le Galaxy S22 Ultra finit dans le même était que le S22 standard.

Le S22 standard a ensuite été laissé tombé face arrière vers le bas. Là encore, c'est le verre qui recouvre le smartphone qui s'est abîmé. Par contre, l'appareil photo est intact. Avec son dos en verre, le S22 se montre plus sensible aux chutes que son prédécesseur, le Galaxy S21, dont la face arrière était constituée de plastique. Même son de cloche du côté du S22+ et du S22 Ultra. Malgré la perte de nombreux bouts de verre, l'appareil photo reste entièrement fonctionnel.

Pour mémoire, ce n'est pas le premier drop test à pointer du doigt la fragilité des derniers smartphones de Samsung. Il y a quelques jours, un test réalisé par un YouTubeur avait déjà démontré la fragilité du Galaxy S22 Ultra. Le smartphone haut de gamme avait terminé l'épreuve complètement hors service. Comme le note Allstate, les bords incurvés contribuent à accentuer la fragilité du téléphone.