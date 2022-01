Galaxy S22 : une fuite dévoile le prix du chargeur 45W

Les Galaxy S22 seraient bien compatibles avec la recharge rapide 45W. Pour en profiter, il faudra acheter séparément un chargeur compatible vendu à un prix avoisinant les 50 euros.

Après avoir testé une recharge rapide 65W sur les smartphones de la gamme des Galaxy S22, Samsung a finalement été contraint de se rabattre sur la recharge 45W. C'est déjà largement plus performant que la technologie de charge incluse avec le Galaxy S21 Ultra. Le smartphone doit en effet composer une recharge rapide 25W alors que ses prédécesseurs, le Galaxy Note 10+ et le Galaxy S20 Ultra, grimpaient déjà à 45W.

Rapidement, le chargeur 45W qui permettra de profiter de cette vitesse de recharge est apparu sur la toile. Ce chargeur, nommé « Samsung 45W US Type-C Power Adapter » (EP-T4510), indique qu'un moins un des modèles de la gamme est compatible avec la vitesse de recharge 45W.

Un prix proche des 50 euros pour le chargeur 45W des Galaxy S22

Pour en profiter, il faudra impérativement investir dans ce nouveau bloc chargeur 45W. Sans grande surprise, le géant de Séoul ne fournit pas de chargeur 45W dans la boîte de ses téléphones. Il faudra donc repasser à la caisse une seconde fois pour bénéficier de toutes les performances de son nouveau smartphone.

D'après nos confrères LetsGoDigital, le chargeur 45W sera vendu séparément à un prix avoisinant les 50 euros. CentralPoint, un revendeur tiers d'accessoires divers basé aux Pays-Bas, affiche en effet l'accessoire à un prix de 42 euros. Evidemment, ce tarif est susceptible de varier d'un pays à l'autre, notamment en fonction des taxes locales.

Le site affiche plusieurs caractéristiques du produit, comme la “charge super rapide 2.0”, “30% plus compact que prédécesseur” et une protection “contre la surcharge et les températures élevées”. Le site néerlandais de Samsung précise : “avec le chargeur 45W, vous pouvez recharger complètement votre Galaxy très rapidement. Dans la boîte, vous trouverez également un câble extra long pratique de 1,8 m. ce chargeur offre une protection contre les dangers tels que les surtensions, les courts-circuits, les variations de température”.

Pour rappel, Samsung présenterait les Galaxy S22 dès le 8 février 2022. Les précommandes ouvriraient le jour suivant pour une sortie dans les magasins le 24 février. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

