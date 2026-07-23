Google est accusé d’avoir privilégié ses propres services sur la recherche web et le Play Store d’Android. La Commission européenne a sévi en prononçant une amende de 890 millions d’euros….
Vous voulez vous offrir un iPhone sans vous ruiner ? L’iPhone 13 Pro est fait pour vous. C’est un modèle encore performant qui permet de faire d’excellentes photos et vidéos….
En mai dernier, Xiaomi a officialisé la sortie de plusieurs produits. La vedette de cet événement viennois était la gamme Xiaomi 17T, mais elle a notamment partagé l’affiche avec les…
Les smartphones Samsung Galaxy ont de nombreuses qualités, à commencer par One UI. Toutefois leur autonomie n’en fait pas partie et certaines fonctions de l’interface participent même à vider la batterie…
Un manque important est sur le point d’être comblé sur l’application Google Photos, qui va bientôt se doter d’un outil permettant de masquer un élément spécifique d’une image. Les utilisateurs…
Qui a envie de passer l’aspirateur et la serpillère pendant les vacances ? Personne ? Bonne nouvelle, vous allez pouvoir vous débarrasser de cette corvée à tout jamais grâce à…
Ce n’est pas tous les jours que vous pouvez profiter de 100 euros de réduction sur la dernière génération d’Apple Watch. Mais à l’occasion des derniers jours des Soldes d’été,…
Samsung vient de lancer la Galaxy Watch Ultra 2, sa montre connectée la plus avancée à ce jour. Pour cette sortie, le constructeur propose une réduction exceptionnelle de 27% pendant…
Google déploie une nouvelle méthode de connexion pour accéder à son compte : le selfie vidéo, une alternative au mot de passe traditionnel. Google cherche des solutions pour offrir aux…
Le client Steam vient de recevoir une grosse mise à jour qui risque bien de complètement transformer votre manière de l’utiliser. Fini de passer des heures à chercher ce jeu…
Test Honor Magic V6 : Il veut séduire les utilisateurs d’Apple, mais a-t-il vraiment les arguments ?
Pas convaincu par L’Odyssée de Christopher Nolan, Elon Musk pense pouvoir faire mieux en créant un film entièrement généré par Grok, son IA. L’Odyssée de Christopher Nolan est l’un des…
Les vidéos générées par intelligence artificielle deviennent impossibles à distinguer du réel. Les rédactions du monde entier cherchent une parade avant de diffuser un contenu truqué. Le géant des cartes…
La Galaxy Watch 9 vient à peine d’être présentée que son prix est déjà en forte baisse. Chez Samsung, une double remise fait chuter son prix de 25%. Il s’agit…
Les navigateurs se livrent une bataille discrète sur le terrain de la vie privée. Mozilla vient de sortir une mise à jour qui creuse l’écart avec la concurrence. Sa nouvelle…
Une bonne partie des caractéristiques de la Pixel Watch 5 se dévoile en avance et le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est décevant. Sauf sur un point, mais…