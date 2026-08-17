Plus aucun compteur devant le conducteur, BYD applique la recette Tesla à sa citadine à moins de 20 000 €

Des images échappées de Chine dévoilent l’intérieur de la future BYD Seagull, commercialisée en Europe comme Dolphin Surf. BYD retire l’écran placé devant le conducteur. En partie basse, la console centrale accueille également un grand espace de rangement.

nouvelle byd dolphin surf
Source : MIIT

En Europe, le marché des voitures électriques s’oriente progressivement vers les constructeurs chinois. Leur expansion ne se limite plus à commercialiser des véhicules, et BYD exploite déjà en Allemagne une première station de recharge ultrarapide capable d’atteindre 1 500 kW. De tels investissements soutiennent une gamme allant du SUV familial à la petite citadine abordable. Dans cette dernière catégorie, le tarif de départ reste surtout au cœur de la concurrence.

Côté ventes, cette stratégie produit déjà des résultats. Sur le Vieux Continent, les commandes de BYD ont progressé de 162 % sur un an en février, devant celles enregistrées par Tesla. Proposé à moins de 20 000 euros, le modèle le plus accessible contribue largement à cette progression. Sa nouvelle génération apparaît justement en Chine, longtemps avant sa présentation officielle.

interieur dolphin surf 2027
Source : 3YC User Report

La BYD Seagull restylée abandonne son compteur numérique au profit d’un seul écran central

Diffusées par un internaute chinois, les photos dévoilent une planche de bord profondément remaniée à bord de la BYD Seagull. Face au conducteur, le combiné d’instrumentation disparaît complètement. Toutes les données de conduite sont désormais regroupées sur la grande dalle tactile installée au sommet de la console centrale, à la manière des Tesla Model 3 et Model Y depuis plusieurs années. Sur deux étages, cette nouvelle organisation libère un grand rangement dans la partie basse, suffisamment profond pour accueillir une boîte de mouchoirs ou un repas à emporter. Sous les aérateurs, une rangée de commandes physiques reste présente. Son volant adopte des boutons plus anguleux, tandis que des touches rouges apparaissent maintenant sur les côtés des sièges.

Repérés cet été, les documents du ministère chinois de l’Industrie apportent d’autres précisions. Avec une longueur portée à 4 205 mm, la BYD Seagull gagne 42 centimètres et son empattement progresse de 150 mm. Le moteur avant atteint désormais 95 kW, soit 127 chevaux, avec 54 de plus face à la finition haute actuellement vendue en Chine. La batterie LFP est fournie par Shaoxing FinDreams et repose sur une architecture 400 volts, incompatible avec la recharge éclair développée par la marque.

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Source : MIIT

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