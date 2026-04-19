La génération de la PS5 aura été bien étrange, entre hausses de prix continues, manque de jeux first party vraiment marquants et retrait du lecteur de disque intégré à la machine. Qu'en sera-t-il de la PS6 ? Voici ce qu'on sait à son sujet pour l'instant.

Prenant la suite d'une génération décevante qui ne semble pouvoir être sauvée que par GTA 6, la PS6 aura fort à faire pour réconcilier les joueurs avec la marque PlayStation. Sony aurait déjà pris la décision d'abandonner les portages de ses jeux sur PC, préférant se concentrer sur son propre écosystème et favoriser de nouveau le système d'exclusivité, qu'on pensait en voie de disparition.

La PlayStation 6 bénéficiera bien sûr d'une toute nouvelle architecture matérielle et de technologies logicielles avancées, qui lui permettront d'obtenir un sérieux gain de performances par rapport à la PS5, mais aussi à la PS5 Pro. La question du prix sera toutefois essentielle. Le succès de la PS6 passera forcément par un tarif accessible, ce qui n'est pas gagné au vu de la conjoncture.

Fenêtre de sortie, tarif, caractéristiques techniques et performances, jeux compatibles, lancement d'un modèle portable, voici les premières informations à notre disposition concernant la PlayStation 6.

Quand sort la PS6 ?

Entre une sortie perturbée par l'épidémie de COVID, causant des ruptures de stock, un catalogue de jeux qui ne paraissent pas tirer le plein potentiel de la console, et l'arrivée récente de la PS5 Pro, beaucoup de joueurs estiment que la PS5 a encore une belle durée de vie devant elle et qu'une PS6 n'est absolument pas nécessaire pour le moment.

Si l'on suit le cycle traditionnel des sorties de consoles, la PS6 devrait sortir en novembre 2027, soit sept ans après la PS5. Mais face aux éléments cités ci-dessus et à la crise de la mémoire (les coûts de la RAM et du stockage NAND ont explosé à cause de la demande des infrastructures d'IA), Sony serait tenté de repousser la disponibilité de la PS6 à 2028 ou 2029, selon certains analystes du secteur.

Mais cette vision n'est pas partagée par tout le monde. Ces rapports ont été démentis par trois sources fiables de l'industrie :

Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, maison mère de Rockstar Games, a déclaré que l'éditeur ne voyait pas la crise de la mémoire actuelle “affecter la mise sur le marché des consoles” à venir. Avec la sortie prochaine de GTA 6, on peut estimer qu'il est en contact régulier avec Sony pour évoquer ce genre de problématique.

Moore's Law Is Dead, un leaker qui s'intéresse de près au matériel des futures consoles et avait partagé des informations correctes sur la Switch 2, explique quant à lui que Sony ne peut pas se permettre de repousser la PS6 d'un point de vue industriel. Le constructeur est lié à AMD et TSMC par contrat. Le développement de la puce 3 nm est bien avancé et le calendrier de production et de livraison serait déjà calé . Le remettre en cause serait coûteux, trop pour compenser l'espoir d'une mémoire moins chère dans quelques années. Sony prendrait aussi le risque de perdre son statut de client privilégié auprès de TSMC en prenant une telle décision, ce qui le mettrait en difficulté pour ses projets.

. Le remettre en cause serait coûteux, trop pour compenser l'espoir d'une mémoire moins chère dans quelques années. Sony prendrait aussi le risque de perdre son statut de client privilégié auprès de TSMC en prenant une telle décision, ce qui le mettrait en difficulté pour ses projets. KeplerL2, très bien informé sur les plans d'AMD et du marché des processeurs en général, a confirmé qu'AMD compte livrer ses premières puces pour le deuxième semestre 2027 et que Sony vise cette fenêtre de sortie. AMD aurait lancé la phase de validation du produit, signifiant qu'un retard ne serait pas envisagé. Il rappelle aussi que la production de la PS5 avait été fortement perturbée par l'épidémie de COVID, ce qui n'avait pas empêché Sony de sortir sa console à la date prévue.

À moins d'une nouvelle dégradation de la situation, la PS6 devrait donc bien être prête pour novembre 2027. La Xbox Helyx, console hybride capable de lire les jeux PC, devrait aussi sortir à cette période. Sony avait officiellement annoncé sa PS5 en octobre 2019, un peu plus d'un an avant la sortie de la console. On peut miser sur un calendrier similaire, ce qui nous amènerait à octobre 2026, sachant qu'il faudra peut-être attendre qu'AMD prenne la parole pour présenter le Zen 6 et le RDNA 5.

Quel prix va coûter la PS6 ?

Comme pour la date de sortie, les rumeurs alarmistes se sont vite répandues concernant le prix de la PS6. Il faut dire qu'il n'y a pas de quoi être optimiste. Pour la première fois, le tarif des consoles d'une génération entière a augmenté avec le temps, alors qu'on avait l'habitude qu'il baisse au fil des années et avec la sortie de la version Slim. Sony a augmenté le tarif de ses PS5 à plusieurs reprises, avec une PS5 Pro qui est désormais commercialisée à 900 euros, et presque 1 000 euros avec le lecteur de disque détachable, et une PS5 Slim à 650 euros. Sony a même réduit le stockage de la PS5 Slim à 825 Go au lieu d'1 To dans son modèle Châssis E pour réaliser des économies.

On peut légitimement craindre une PS6 dont le prix crève le plafond étant donné ce qu'il se passe avec la PS5. Mais si la console devrait être plus chère que la PS5 (au lancement, avant les hausses de prix), Sony parviendrait tout de même à maîtriser ses coûts de production, et donc le prix de la machine. Elle ne coûterait ainsi pas aussi ou plus cher que la PS5 Pro, comme le redoutaient certains. Le fabricant japonais travaillerait dur pour optimiser la conception de sa machine et trouver le meilleur rapport qualité-prix possible. L'efficacité énergétique de la PS6 permettrait par exemple de ne pas trop dépenser au niveau des systèmes de refroidissement et d'alimentation.

“La PS5 Pro est un appareil pour passionné, mais la PS6 sera un appareil pour consommateur standard et tarifée en conséquence, pour le grand public”, estime William R. Aguilar, analyste de l'industrie du jeu vidéo. Il explique que l'intégration de plus de composants sur des puces plus petites participera à réduire les coûts des matériaux. “Les prix de la RAM baisseront au cours des dix-huit prochains mois”, prédit-il également.

La PS5 était massive, la PS6 pourrait être plus compacte. En plus de la réduction des coûts de fabrication, un format plus réduit permettrait de réaliser des économies en termes de logistique (transport et stockage), un facteur important pour un tel produit de masse. Un prix compris entre 600 et 700 euros semble le plus probable pour la PS6.

Lecteur de disque intégré, amovible ou jeux PS6 100 % dématérialisés ?

Il est presque acquis que Sony va abandonner le lecteur de disque intégré sur la PS6. Il n'y en a déjà pas sur la PS5 Slim et la PS5 Pro, et le marché du jeu physique ne cesse de décroître. La France est l'un des derniers bastions dans lequel la traditionnelle galette a encore la cote, mais dans les pays anglo-saxons, le dématérialisé est roi. Et autant vous dire que les habitudes de consommation aux États-Unis pèsent bien plus que celles en France pour les prises de décision de Sony.

La question est de savoir si le lecteur de disque amovible va faire son retour. Vendu séparément, l'accessoire permet aux PS5 Slim et Pro de lire des jeux physiques. Mais la PS6 pourrait supprimer cette option pour passer au tout dématérialisé. L'entreprise nipponne obligerait ainsi les joueurs à payer les jeux au prix fort sur le PlayStation Store, sans intermédiaire. L'usage familial ou entre amis et le marché de l'occasion en prendraient un coup, le prêt et la revente de titres devenant bien plus complexes. Un coup dur pour certains consommateurs, mais un monde idéal pour PlayStation, qui aurait plus de maîtrise sur l'accès aux jeux et gagnerait plus d'argent.

Dans son bilan financier pour l'année 2025, Sony indiquait que les ventes de jeux physiques représentaient seulement 3 % des revenus de sa division gaming, deux fois moins que les 6 % de 2020. La hausse des ventes de jeux dématérialisés et d'abonnements liée à l'absence d'alternative physique pourrait aussi inciter Sony à subventionner sa console, acceptant de vendre la PS6 moins chère qu'elle ne coûte à produire en espérant se rentabiliser avec les revenus générés sur le PS Store.

Malgré l'absence de lecteur de disque, Sony conserverait un stockage SSD d'1 To pour limiter les coûts. Faut-il craindre un problème d'espace, alors que nos jeux pèsent de plus en plus lourd ? Peut-être pas. AMD est en train de développer la Neural Texture Compression, une technologie qui devrait permettre de réduire drastiquement le poids des jeux, qui pourraient même être plus légers que sur PS5. Pour la plupart des joueurs, une solution de stockage externe ne devrait donc pas être nécessaire.

Quelles performances attendre de la PS6 ?

Bien entendu, la nouvelle architecture de la PS6 lui permettra d'être bien plus puissante que la PS5, ou même la PS5 Pro. Elle sera équipée d'un APU personnalisé conçu en collaboration avec AMD, comme c'est déjà le cas sur la PS5 et la PS4. On s'attend à l'usage du procédé de gravure en 3 nm de TSMC, bien plus efficace que celui en 7 nm de la PS5. La puce serait intégrée à un circuit imprimé d'une surface d'environ 280 mm², bien inférieure aux 400 mm² supposés pour la Xbox Helix. L'optimisation de cette taille a un impact direct sur les coûts de production.

La partie CPU serait confiée à la technologie Zen 6 d'AMD, qui arrivera sur les processeurs pour PC fin 2026 ou début 2027. Elle n'a pas encore été officialisée et on ne connaît donc pas les nouveautés qu'elle introduit. Mais elle devrait apporter des améliorations significatives, surtout que la PS5 est limitée au Zen 2 et qu'elle peut être sujette au throttling au niveau du CPU, ce qui affecte les performances en jeu. La PS5 a tendance à chauffer, ce qui affecte directement les capacités du CPU, la PS6 devrait être moins concernée par ce problème avec le passage à une puce 3 nm et à un CPU Zen 6.

Le GPU est le composant vers lequel tous les regards se tournent quand on parle d'une console de jeu. Celui de la PS6 reposera sur la microarchitecture RDNA 5, qui devrait arriver sur les cartes graphiques AMD en 2027. Là non plus, nous ne savons pas encore tout. A priori, la PS6 devrait être privée de certaines fonctions du RDNA 5, car son GPU ne peut pas être aussi ambitieux que celui intégré dans une carte graphique dédiée.

La PS6 développerait entre 34 et 40 TFLOPS, contre 10,28 pour la PS5 et 18,05 pour la PS5 Pro. Cet indicateur seul ne permet pas de préjuger des performances de la console, mais il aide à se donner une idée. Les performances de la PS6 en rastérisation seraient trois fois supérieures à celles de la PS5 et deux fois à la PS5 Pro.

La différence devrait être encore plus spectaculaire pour le ray tracing, faiblesse de la génération actuelle. On peut espérer des capacités 6 à 12 fois plus élevées avec la PS6 que sur la PS5 et 3 à 6 fois plus que sur la PS5 Pro. Mark Cerny, en charge de la conception de la PS6, a déjà évoqué publiquement les Radiance Cores, des coeurs qui sont spécialisés dans le calcul des tâches de ray tracing et de path tracing. Sur les consoles actuelles, le ray tracing est pris en charge par les coeurs principaux du GPU, qui doivent en plus accomplir les processus principaux.

L'IA aura évidemment un rôle à jouer. Les technologies de mise à l'échelle de l'image permettent de faire calculer au GPU une scène dans une qualité inférieure à celle visée, et de compléter les pixels manquants par IA. Le GPU ainsi déchargé, il est en mesure de délivrer un framerate bien plus élevé. Sur les consoles de Sony, c'est la technologie PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) qui est à l'oeuvre, un dérivé personnalisé du FSR (FidelityFX Super Resolution) d'AMD. Le PSSR2 a permis de booster les graphismes et les images par seconde sur les jeux compatibles pour la PS5 Pro, le PSS3 de la PS6 devrait aller encore plus loin.

Malgré la crise de la mémoire, un boost conséquent de RAM est attendu. La PS6 pourrait embarquer 30 Go de mémoire vive GDDR7, avec bande passante d'environ 640 Go/s (448 Go/s pour la PS5). Le bus mémoire serait réduit à 160 bits (256 bits sur la PS5), une largeur plus étroite compensée par des débits plus rapides.

La PS6 plus compacte que la PS5 Fat ?

Sur le design, les fuites sont moins nombreuses que sur les caractéristiques techniques. La PS5 avait étonné avec une esthétique singulière inspirée futuriste et une taille assez imposante. Le fait qu'il faille la positionner à l'horizontale ou acheter un socle vendu séparément pour la mettre à la verticale avait déplu à bien des joueurs. Trouver une place sur un meuble TV a été loin d'être évident. On espère que Sony sera plus inspiré pour la PS6. La taille du circuit imprimé, ainsi qu'une optimisation des systèmes de refroidissement et d'alimentation pourraient contribuer à obtenir un format plus compact.

En ce qui concerne la connectique, la PS6 pourrait troquer le port HDMI 2.1 pour du HDMI 2.2 et sa bande passante beaucoup plus large (96 Gbps contre 48 Gbps pour le HDMI 2.1). Mais c'est loin d'être gagné, car cette norme doit déjà s'imposer sur les téléviseurs pour être pertinente sur une console. Le HDMI 2.2 promet la prise en charge d'une définition 16K jusqu'à 60 Hz, 12K jusqu'à 120 Hz, 8K jusqu'à 240 Hz et 4K jusqu'à 480 Hz. La PS6 sera loin de délivrer des performances aussi élevées, on sera déjà content avec de la 4K à 120 fps stables et ray tracing activé. Le HDMI 2.2 est donc loin d'être indispensable, surtout dans une logique d'économies des coûts. Pour les ports USB, il sera intéressant de voir si Sony adopte le standard USB 4 Version 2.0.

La question de la manette se pose. Avec son moteur de vibrations précis et ses gâchettes adaptatives, la DualSense de la PS5 a réussi à faire oublier la DualShock de la PS4. Il sera difficile de révolutionner la formule, et il est peu probable que Sony opte pour des joysticks asymétriques comme sur les manettes Xbox. Sony a déposéune demande de brevet pour une manette de PlayStation sans aucun bouton physique, avec des zones tactiles pour les contrôles. Il serait toutefois très surprenant que la PS6 soit livrée avec un tel contrôleur.

Une console portable à la PSP et PS Vita

Sony va faire son grand retour sur le marché des consoles portables. Après les inoubliables PSP et PS Vita, un nouveau modèle va accompagner la sortie de la PS6 de salon. Les progrès spectaculaires réalisés par AMD en termes d'efficacité de ses APU permettent désormais de faire tourner des jeux gourmands en local en portable, alors que le PlayStation Portal n'est qu'un écran avec contrôleur intégré qui diffuse les jeux qui tournent sur PS5 en streaming. Valve a prouvé avec son Steam Deck que le public est toujours intéressé par ce type de produit, tandis que Microsoft a misé sur un partenariat avec Asus en lançant la ROG Xbox Ally pour ses débuts sur ce segment.

Le nouveau mode Économie d'énergie déployé sur la PS5 prouve que Sony travaille ardemment sur des technologies permettant de faire tourner les jeux convenablement en réduisant la consommation énergétique. La PS6 portable serait plus performante que la Switch 2 et la Xbox Series S, en rastérisation, mais surtout en ray tracing et path tracing. Le PSSR3, annoncé plus efficace que le DLSS 4.5, devrait permettre d'assurer un niveau de performances élevé. Côté fiche technique, on attend une puce AMD intégrée sur un circuit d'une surface de 135 mm², basée sur une architecture TSMC 3 nm, et de la mémoire vive LPDDR5X 192 bits. Comme sur la Switch, un mode docké pourrait permettre de jouer sur TV, avec une meilleure qualité d'image.

Un catalogue de jeu qui fait la part belle à la rétrocompatibilité

La PS6 de salon et la console portable seront toutes deux rétrocompatibles avec les jeux PS5 et PS4, assurant un catalogue riche dès la sortie. Différents analystes estiment que la période de cohabitation entre la PS6 et la PS5 risque d'être encore plus longue qu'entre la PS5 et la PS4, avec de longues années de sorties de jeux cross-gen et peu d'exclusivités en début de vie.

GTA 6 sera bien sûr disponible sur PS6, on peut même attendre une mise à jour du jeu pour profiter au mieux de ses capacités. The Witcher 4, The Elder Scrolls VI, Final Fantasy VII Remake Part 3 ou encore Assassin's Creed Hexe pourraient sortir à peu près en même temps que la PS6.