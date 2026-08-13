La DGCCRF annonce le piratage de Bloctel. Le fichier récupéré par les pirates contenait 3 millions de numéros de téléphone, dont ceux de 600 000 inscrits au service. Redoublez de prudence dans les prochaines semaines.

Bloctel, c’est le service qui vous promettait d’en finir avec le démarchage téléphonique. Y inscrire votre numéro de téléphone devait empêcher les entreprises de vous solliciter pour tout et n’importe quoi.

Si nous parlons au passé, c’est parce que Bloctel a fermé ses portes le 11 août 2026 suite à l’entrée en vigueur de la loi sur l’interdiction du démarchage téléphonique non consenti. Ce n’est pas une grande perte tant la plateforme a montré qu’elle était bien souvent impuissante face aux démarcheurs.

Le problème, c’est que cette disparition fait parler d’elle pour un très mauvaise raison. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) annonce en effet “une fuite de données sur Bloctel“.

Dans le détail, “un accès frauduleux à un compte professionnel a permis à un cybercriminel de récupérer des fichiers contenant 3 millions de numéros de téléphone, dont 600 000 inscrits sur Bloctel“. Le compte en question a été bloqué sitôt l’incident découvert et la CNIL avertie, comme c’est l’usage. Des mails d’avertissement sont partis à destination des personnes concernées.

La DGCCRF confirme le vol de 3 millions de numéros de téléphone

Précision importante : seuls les numéros de téléphone ont été dérobés. Ils ne sont pas associés à d’autres données sensibles comme votre nom ou votre adresse. Cela n’en reste pas moins inquiétant, vu que des cybercriminels pourront exploiter les numéros à des fins frauduleuses. On pense à du démarchage ou l’envoi de messages de phishing par exemple, mais aussi au spoofing. Cette manœuvre qui consiste à faire afficher votre numéro de téléphone alors que c’est une personne mal intentionnée qui appelle.

Vous êtes donc invité à la plus grande prudence dans les prochaines semaines. La DGCCRF rappelle les bonnes pratiques : ne pas répondre aux SMS ou appels inconnus, ne pas cliquer sur des liens suspects, ne jamais divulguer d’informations personnelles par téléphone, modifier les mots de passe des comptes dont l’identifiant est son numéro de téléphone, et rester vigilant face aux sollicitations inhabituelles et demandes suspectes qui n’émanent pas de vous (changement de carte SIM, mise à jour des mots de passe…).