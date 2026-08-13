Le Pixel 11 Pro XL se fait déjà écraser par le Galaxy S26 Ultra dans ce premier benchmark

Le Pixel 11 Pro XL apparaît dans un premier benchmark avec des performances très en retrait face au Galaxy S26 Ultra. Son nouveau processeur accuse surtout un énorme retard en multicœur, même si ce résultat reste encore à prendre avec des pincettes.

pixel 11 pro xl
Les Pixel 11 Pro XL

Les Pixel 11 Pro et Pixel 11 Pro XL viennent tout juste d’être officialisés par Google. Le modèle XL incarne le haut de gamme de cette nouvelle génération, avec un grand écran et une fiche technique pensée pour rivaliser avec les meilleurs smartphones Android. Mais à peine présentés, leurs premiers résultats de performances commencent déjà à circuler. Et cette première fuite ne donne pas vraiment l’avantage au constructeur.

Nous avons justement comparé hier le Pixel 11 Pro XL et le Galaxy S26 Ultra, deux des smartphones Android les plus haut de gamme du moment. Cette confrontation prend désormais une tournure plus concrète avec l’apparition des premiers benchmarks du modèle de Google. Sur Geekbench, modèle de Google semble accuser un retard important face à son rival de Samsung, surtout en multicœur. Un écart qui relance forcément les questions sur les performances des puces maison de Google.

Le Pixel 11 Pro XL obtient presque deux fois moins de points que le Galaxy S26 Ultra en multicœur

Un premier résultat publié sur Geekbench attribué au Pixel 11 Pro XL affiche 2 112 points en monocœur et 5 196 points en multicœur. Sur la même version Geekbench 7, un Galaxy S26 Ultra récemment testé atteint 3 070 points en monocœur et 10 049 points en multicœur. Le smartphone de Samsung obtient donc presque deux fois plus de points dans le second exercice. Le Pixel testé fonctionne sous Android 17 avec 16 Go de RAM environ et un processeur à sept cœurs. Son cœur le plus rapide monte à 4,11 GHz.

Il faut toutefois rester prudent avant de tirer des conclusions définitives. Geekbench rassemble des résultats envoyés par les utilisateurs, et un seul test ne suffit pas à mesurer les performances réelles d’un smartphone. Le score peut aussi provenir d’un appareil encore mal optimisé. Les performances finales pourraient donc évoluer avec de futures mises à jour. Ce premier résultat reste néanmoins très loin de celui du Galaxy S26 Ultra sur le même benchmark. Google devra surtout prouver que ses optimisations, ses fonctions d’intelligence artificielle et son efficacité énergétique compensent cet écart de puissance brute à l’usage.


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