Sony WH-1000XM6 : 41% de réduction sur le meilleur casque à réduction de bruit active du marché, c’est incroyable !

Sur le marché des casques sans fil modernes, Sony fait figure de premier de la classe. Le Sony WH-1000XM6 est la dernière génération de casque à réduction de bruit active et c’est certainement le meilleur modèle du marché. À partir du lundi 17 août, AliExpress va le propose à seulement 246 € au lieu de 449,99 € et c’est une offre à ne manquer sous aucun prétexte ! On vous explique tout…

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Les meilleurs casques audio sont tout juste incroyables. Ils offrent un son enveloppant, puissant et équilibré tout en vous permettant de vous isoler dans une bulle de silence. Seul problème, ils sont généralement disponibles pour plus de 400 euros. Ils sont donc réservés à une toute petite portion de la population.

C’est le cas du Sony WH-1000XM6 dont le prix de vente conseillé est de 449,99 euros. Mais bonne nouvelle, vous pouvez le trouver à prix cassé sur AliExpress. Et bonne nouvelle, du 17 au 26 août, le géant du e-commerce a prévu une série de codes qui font encore plus chuter les prix. Ainsi, en utilisant le code promo PHDFR33, le prix chute à seulement 266 €. C’est une énorme baisse de prix pour ce modèle tant recherché. Mais ça n’est pas tout ! Pour les premiers arrivés, en choisissant le paiement Paypal, vous avez 20 € de réduction supplémentaire dès 199 € d’achat. Le Sony WH-1000XM6 passe alors à 246 € ! Ne passez pas à côté de cette offre !

Vous pouvez dès à présent préparer votre panier pour le valider à 00h01 lundi car ces offres sont à quantité limitée. Voici tous les codes à utiliser :

3 € de remise dès 15 € d’achat : PHDFR03

6 € de remise dès 39 € d’achat : PHDFR06

11 € de remise dès 79 € d’achat : PHDFR11

20 € de remise dès 139 € d’achat : PHDFR20

33 € de remise dès 229 € d’achat : PHDFR33

50 € de remise dès 349 € d’achat : PHDFR50

70 € de remise dès 489 € d’achat : PHDFR70

110 € de remise dès 650 € d’achat : PHDFR110

Pourquoi choisir le casque sans fil Sony WH-1000XM6 ?

Sur le marché des casques sans fil haut de gamme, Sony est la marque de référence. Le géant japonais améliore ses modèles à chaque nouvelle génération pour offrir le meilleur son possible, la réduction de bruit active la plus efficace, tout en proposant son lot de nouveautés.

Le Sony WH-1000XM6 choque d’abord par son confort. Il ne pèse que 250 grammes tout en offrant des coussinets en similicuir et un large arceau ajustable. Cela vous permet de pouvoir le porter des heures sans vous en rendre compte.

Pour la partie réduction de bruit active, Sony a intégré 12 microphones et un processeur HD QN3, sept fois plus rapide que celui du WH-1000XM5. Couplés à la puissance de l’intelligence artificielle, ses éléments permettent de neutraliser efficacement tous les sons environnants. Vous disposez en plus de la fonction intelligente Adaptive Sound Control qui adapte en temps réel le niveau de réduction de bruit active en fonction du bruit qui vous entoure. Et pour ne pas manquer les annonces sonores importantes dans les transports ou bien pour entendre quelqu’un qui s’adresse directement à vous, vous avez le très pratique mode Ambiant Sound.

En ce qui concerne l’autonomie, vous êtes également gâté puisque vous disposez de 30 heures d’écoute avec la réduction de bruit active, et 40 heures sans. Cerise sur le gâteau, vous pouvez récupérer 3 heures d’écoute en seulement 3 minutes de charge.