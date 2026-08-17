Android 17 : Google muscle encore son arsenal contre les arnaques téléphoniques

Android 17 QPR2 Beta 3 a été déployée ce weekend et elle apporte son lot de nouveautés. Parmi elles, une fonction de sécurité qui mérite que l’on s’y attarde : grâce à elle, Google renforce son arsenal pour lutter contre les arnaques téléphoniques en vous protégeant contre un type d’escroquerie supplémentaire.

Google vient de publier Android 17 QPR2 Beta 3 : cette version offre aux utilisateurs de smartphones Pixel compatibles un aperçu de ce qui les attend avec la prochaine mise à jour de l’OS. Outre les corrections de bugs et un design affiné, c’est une fonction de sécurité qui est introduite par la mise à jour.

Les constructeurs ont conscience que les arnaques téléphoniques sont un fléau – et qu’elles sont plurielles. C’est pourquoi ils tentent, à leur échelle, d’y remédier en renforçant leurs mesures de protection logicielles afin d’en couvrir un maximum. Et avec Android 17 QPR2 Beta 3, Google révèle notamment une fonction de sécurité inédite.

Android 17 muscle sa protection contre les arnaques téléphoniques

Imaginez : on vous appelle et votre interlocuteur se fait passer pour votre conseiller bancaire. Il prétexte alors un problème à régler plutôt urgemment et, pour cela, vous demande de taper un code sur le clavier de votre téléphone, puis d’appuyer sur la touche d’appel. Ce code commence par **21* ou *21* et est suivi d’un numéro de téléphone.

En vous exécutant, vous venez d’activer une fonction légitime de votre opérateur : le transfert d’appel inconditionnel. Le numéro qui suivait le code étant celui de l’escroc au bout du fil, votre téléphone ne sonnera plus : tous vos appels entrants seront reçus sur son appareil à lui. L’objectif ? Intercepter, notamment, vos codes de double authentification.

Mais avec Android 17 QPR2 Beta 3, Google introduit de nouvelles restrictions pour vous protéger contre les arnaques au renvoi d’appel. Comment ? En bloquant les tentatives d’exécution, par les applications, de codes USSD de renvoi d’appel en arrière-plan.

Autre filtre de sécurité supplémentaire repéré par Android Authority dans cette version : Google introduit aussi une boîte de dialogue de confirmation au niveau du système lorsque des codes de renvoi d’appel sont saisis manuellement par l’utilisateur via le composeur d’appels. La firme de Mountain View indique également que cette mesure de sécurité complémentaire n’interfère pas avec les autres types de requêtes USSD légitimes, comme les vérifications de compte ou les transferts d’argent mobile.