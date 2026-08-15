Moins de 125 € pour les Galaxy Buds 3 Pro : les écouteurs haut de gamme de Samsung passent à moitié prix

Alors que Samsung réclamait 249 € pour les Galaxy Buds 3 Pro à leur sortie, les écouteurs haut de gamme coûte moins de la moitié de ce prix, grâce à une proposition qui démarre le 17 août à 00h sur AliExpress.

Voir l’offre sur les Galaxy Buds 3 Pro

Les Galaxy Buds 3 Pro sont affichés à 131,46 €. Dès le lundi 17 août, vous pourrez renseigner le code promo PHDFR11 dans le panier pour profiter d’une réduction supplémentaire 11 € supplémentaires. Le prix final passera alors à 120,46 €.

Samsung proposait initialement ces écouteurs à 249 €, et ils sont encore à ce prix sur plusieurs boutiques. Cette offre permet donc d’économiser près de 129 € par rapport au prix conseillé, ce qui représente une remise d’environ 52 %.

La version concernée porte le badge Marque+, utilisé par AliExpress pour identifier les produits certifiés authentiques. Elle est expédiée gratuitement depuis la France.

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Un prix agressif pour les écouteurs haut de gamme de Samsung

Les Galaxy Buds 3 Pro ont marqué un changement radical du design des écouteurs Samsung, comparativement à ses anciens modèles. Ils disposent d’une tige pour un meilleur équilibre et adoptent un format intra-auriculaire avec des embouts en silicone. La tige ne sert pas uniquement au design : vous pouvez la pincer pour contrôler la lecture ou faire glisser un doigt dessus afin de régler le volume. Une petite bande lumineuse y est également intégrée, sur chaque écouteur.

Samsung a également soigné la partie audio en proposant un système à deux voies. Chaque écouteur dispose d’un haut-parleur dynamique de 10,5 mm, accompagné d’un tweeter planaire de 6,1 mm, avec deux amplificateurs chargés de gérer séparément les graves et les aigus. Le codec SSC UHQ permet de profiter d’un son jusqu’en 24 bits et 96 kHz avec un appareil Galaxy compatible.

La réduction active du bruit est efficace et peut ajuster automatiquement son intensité selon ce qui se passe autour de vous. Les écouteurs savent aussi détecter une voix ou une sirène afin de laisser passer temporairement les sons importants. Six microphones et des unités dédiées à la captation de la voix participent de leur côté à l’amélioration des appels.

L’autonomie des Galaxy Buds 3 Pro va jusqu’à six heures avec la réduction de bruit, et 26 heures en comptant les recharges fournies par le boîtier. Sans ANC, le total peut monter à 30 heures. Les écouteurs profitent enfin du Bluetooth 5.4 et d’une certification IP57 contre l’eau et la poussière.