Android 17 : on a installé la nouvelle version, voici les fonctionnalités qui nous ont tapé dans l’œil

Android 17 vient tout juste de débarquer ce mardi 16 juin 2026 sur les Google Pixel. Pour vous, nous avons donc testé en long, en large et en travers les nouvelles fonctionnalités du système d'exploitation. On fait les présentations.

Avis à tous les fans d'Android avides de changements, vous allez être comblés en ce mercredi 17 juin 2026. Pour cause, Google vient tout juste de lancer Android 17, Wear OS 7 et le Feature Drop de juin sur l'ensemble des appareils compatibles. Autant dire que cela en fait des nouveautés à se mettre sous la dent.

À la rédaction, nous avons donc attrapé le Pixel le plus proche (à savoir un Pixel 8 Pro) pour tester cette nouvelle version stable du système d'exploitation de Google. Alors, que nous réserve justement Android 17 ? On vous présente les trois fonctionnalités qui nous ont tapé dans l'oeil.

Vous aimez les bulles ? Android 17 aussi

Cela faisait partie des grosses nouveautés annoncées par Google en mai dernier : Bubbles, ou les Bulles en bon français. Comme son nom l'indique, cette fonctionnalité permet tout simplement d'afficher n'importe quelle application sous la forme d'une bulle. Jusqu'alors, cette “feature” était réservée aux messageries comme Messenger ou WhatsApp.

Pour transformer une appli en bulle, il suffit d'effectuer un appui long sur son icône, puis d'appuyer sur le bouton Bulle. Pour la fermer, rien de révolutionnaire : on fait glisser la bulle vers le bas et le tour est joué. Concrètement, cette fonctionnalité devrait ravir les adeptes du multi-tâches. Regarder son chemin sur Google Maps, ses notes sur Drive et une conversation sur Discord, c'est maintenant possible sans avoir à quitter la moindre appli. Notez que sur les grands écrans comme celui du Pixel 10 Pro Fold par exemple, les bulles sont ancrées dans une barre dédiée en bas de l'écran.

Faites la star avec les Réactions à l'écran

Voilà une fonctionnalité qui devrait plaire aux créateurs de contenus… Et à ceux qui aiment partager leur avis sur tout et n'importe quoi : les Réactions à l'écran. Pour faire simple, cette fonctionnalité repose sur l'enregistrement de l'écran et votre caméra à selfie. En gros, lorsque vous regardez une vidéo sur YouTube par exemple, il est possible d'y greffer votre image instantanément. Pratique donc pour ajouter vos commentaires et réactions les plus enjouées sur n'importe quel site web, appli ou vidéo sans avoir besoin de fond vert ou d'une application dédiée.

Pour ce faire, il suffit de :

Faites basculer deux fois l'écran vers le bas pour accéder aux blocs de raccourcis

Cherchez l'icône d'enregistrement d'écran (ou le cas échéant, ajoutez-là à votre sélection via le bouton en forme de crayon)

Activez ensuite les options Enregistrer audio appareil, Enregistrer le micro et Afficher l'appareil photo pour selfies

et pour selfies Ajuster votre “vue selfie” si besoin est (maintenez pour déplacer, pincez pour modifier la taille)

Appuyez maintenant sur Commencer, puis sur Stop pour mettre fin à l'enregistrement

Android 17 peut vous transformer en compositeur de musique

Sans surprise, Android 17 fait la part belle à l'intelligence artificielle. Via l'appli Gemini, l'OS propose notamment de nouvelles fonctionnalités plutôt sympathiques, à commencer par la génération de musiques ! Concrètement, il est possible de demander à l'IA de créer un petit morceau à partir d'un prompt, mais aussi de plusieurs photos ou d'une vidéo. “Des jingles amusants aux rythmes lo-fi, décrivez simplement ce que vous voulez écouter et laissez Gemini donner vie à vos idées”, explique Google.

Pour générer une musique via Gemini :

Lancez l'appli Gemini, appuyez sur le bouton + et choisissez Musique

et choisissez Décrivez votre morceau en quelques mots

Si besoin, appuyez sur + pour ajouter des photos, des notes, ou n'importe quel document provenant de vos fichiers ou de Google Drive

pour ajouter des photos, des notes, ou n'importe quel document provenant de vos fichiers ou de Google Drive Sélectionnez ensuite un style pour votre morceau (Pop latino, Ballade Folk, K-pop, Rap, etc.) et laissez l'IA faire son travail durant quelques minutes

(Pop latino, Ballade Folk, K-pop, Rap, etc.) et laissez l'IA faire son travail durant quelques minutes Hop, votre morceau est fin prêt à être écouté et partagé

Force est de constater que le résultat est plutôt convaincant. Étant totalement accro à mon chat comme tout propriétaire de félins, il n'en fallait pas moins pour m'inciter à créer une petite mélodie à sa gloire. Le résultat : “une chanson douce et pop intitulée Yeux de jade qui raconte vos moments de tendresse avec votre adorable chat noir”. Attention, ne vous attendez pas non plus à de grandes compositions… Mais elles devraient au moins avoir le mérite de vous faire sourire. Ou pas.