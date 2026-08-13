Attention à cette extension Chrome : elle cache un malware dans un faux popup de mise à jour du navigateur

Si vous voyez un popup vous demandant de mettre le navigateur Chrome à jour, faites attention : c’est peut-être un malware déguisé. Une extension précise serait à l’origine de ces tentatives.

Faille critique Chrome
Crédits : 123RF

Utilisateur du navigateur Chrome, il est très probable que vous ayez agrémenté le programme de diverses extensions. Un gestionnaire de mots de passe, un bloqueur de publicités, un utilitaire vous faisant gagne du temps au quotidien… Le Chrome Web Store est bardé d’outils en tout genre. Mais comme sur smartphone avec le Play Store, les cybercriminels ne manquent pas de gâcher la fête en dissimulant des malwares au sein de la boutique.

Sur le réseau social Reddit, un post de Spiritual_Date3457 daté du 12 août 2026 détaille un comportement étrange. Depuis quelques temps, Chrome affiche chez lui un popup indiquant qu’une mise à jour du navigateur est requise et qu’en attendant de la faire, “l’accès aux sites Web est temporairement bloqué“. Ce genre de message doit tout de suite alerter : il s’agit d’une tentative de vous faire télécharger puis installer un malware.

Une extension Chrome affiche un faux message de mise à jour du navigateur

N’espérez pas vous débarrasser du popup en le fermant à l’aide de la croix. Cela le place dans un bandeau en haut de la page. Et même si là vous cliquez sur “Je comprends les risques“, vous obtenez le popup visible ci-dessous. Fermer ce dernier vous laisse tranquille quelques temps avant que cela recommence. Cliquer sur le bouton “Update Chrome” lance le téléchargement d’un fichier en .vbs. Spiritual_Date3457 indique avoir alors lancé la version gratuite de l’antivirus Malwarebytes, qui n’a rien détecté d’anormal. C’est l’exécution du fichier qui déclenche l’antivirus en général.

Faux popup mise 0 jour Chrome
Le faux popup de mise à jour Chrome / Crédits : Spiritual_Date3457 via Reddit

Il ne faut surtout pas lancer le fichier en double-cliquant dessus. Ici, il semble que l’extension Chrome “Enable Right Click & Copy Smart Unlock + OCR” soit responsable du popup. Elle est encore trouvable dans le Chrome Web Store au moment de publier cet article, avec 70 000 téléchargements et une note de 4,7/5 pour 192 avis. Les derniers mettent cependant en garde contre elle et incite à de pas installer l’extension. Si vous faites partie de ses utilisateurs, désinstallez-là immédiatement et faites un scan complet de votre machine à l’aide d’un antivirus.


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