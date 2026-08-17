Le moins cher des Galaxy S26 sera suivi plus longtemps que le S26 Ultra, voici pourquoi

Depuis douze mois, Samsung réserve l’arrivée des nouvelles versions d’Android à ses smartphones pliables. Cette organisation provoque un écart inattendu dans la famille Galaxy S26. Sur la durée, la déclinaison la moins chère tire avantage de cette situation.

samsung galaxy s25 fe test

Pour ses modèles premium, Samsung assure sept générations majeures d’Android. Rares sont les marques à offrir un suivi aussi long, quatre années faisant encore référence il y a peu. Bien avant la commercialisation, les calendriers logiciels attirent donc déjà toute l’attention. Dès mars, une mouture interne de One UI 9 avait déjà été aperçue sur le Galaxy S26 Ultra. La question consiste alors à connaître le socle logiciel présent lors du lancement de chaque appareil.

En pratique, tout dépend du moment choisi pour commercialiser chaque modèle. Fin juillet, les serveurs de Samsung ont laissé apparaître la première version finalisée de One UI 9 prévue pour les Galaxy S26. Quelques jours auparavant, les modèles pliables de la marque avaient lancé ce logiciel. Une référence de la famille sera toutefois commercialisée avec ce logiciel dès sa sortie.

Le Galaxy S26 FE arrivera sous Android 17 alors que les autres modèles ont débuté avec Android 16

Selon SamMobile, One UI 9 et Android 17 seront installés d’origine sur le Galaxy S26 FE. Commercialisés en février, les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra avaient débuté avec One UI 8.5, encore fondé sur Android 16. Avec sept évolutions majeures promises par Samsung pour chacun, la déclinaison FE achèverait donc son suivi après les trois autres, avec une génération d’avance. Cet écart ne vient d’aucun traitement commercial privilégié. L’ordre des sorties suffit à l’expliquer.

L’an dernier, Samsung avait déjà créé le même cas avec le Galaxy S25 FE, livré sous Android 16 alors que ses aînés restaient sur la génération précédente. Les versions premium conservent leurs qualités matérielles, et dans notre test du Galaxy S26, son écran de 6,3 pouces affichait un delta E moyen mesuré à 1,5. SamMobile estime toutefois que ce bénéfice reste à relativiser. Les changements les plus visibles arrivent désormais via les mises à jour intermédiaires, développées sur des bases logicielles plus récentes. Plusieurs modèles restent alors exclus, comme les S22 privés de One UI 8.5. Au bout du cycle, le S26 FE bénéficierait donc d’une génération majeure en plus. En revanche, la dernière mise à jour intermédiaire de son cycle lui échapperait.


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