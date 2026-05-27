Fête des Mères : Voici la sélection des meilleurs cadeaux high-tech à offrir en 2026
Vous cherchez une idée de cadeau high-tech à offrir pour la Fête des Mères ? Découvrez notre sélection des meilleurs cadeaux qui changent des traditionnels bouquets de fleurs et colliers de pâtes !
Sélection des meilleurs cadeaux high-tech pour la fête des Mères en 2026
Tout au long de l’année, les occasions pour offrir ou recevoir des cadeaux ne manquent pas. Vous pouvez faire plaisir à vos proches à Noël, à la Saint-Valentin ou encore pendant leur anniversaire. La fête des Mères est un évènement particulier parce qu’il rend hommage à toutes les femmes qui sont devenues maman. Elles sont ainsi célébrées partout dans le monde durant cette journée spéciale.
La fête des Mères se déroule cette année le dimanche 31 mai en France. Cela ne vous laisse plus que quelques jours pour commander un cadeau original. Vous allez sûrement penser à offrir des bijoux, parfums et autres cadeaux généralement offerts pour la fête des Mères, mais pourquoi ne pas faire un cadeau original pour 2026 ? Nous vous présentons notre sélection des meilleurs cadeaux high-tech pour les mamans.
Une liseuse pour les mères qui adorent lire
Depuis quelques années, les livres en papier sont concurrencés par les liseuses. L’encombrement réduit qu’elles offrent séduit ainsi de plus en plus d’utilisateurs. Grâce à leur espace de stockage et à leur dimension compacte, les liseuses permettent de transporter un grand nombre de livres dans un petit sac à main.
Les technologies des liseuses ont évolué et on retrouve maintenant des modèles qui proposent une lecture proche du papier avec un rétroéclairage adaptatif pour un confort de lecture optimal.
La Kindle d’Amazon est une liseuse d’entrée de gamme qui a cependant de nombreux atouts. Malgré son petit prix, elle est dotée d’un écran e-ink avec une résolution 300 ppp. Ce modèle dispose d’un espace de stockage de 16 Go qui permet de télécharger des milliers de livres, et d’une batterie qui offre une autonomie de 6 semaines.
Son revêtement sans reflets et son éclairage intégré permettent de profiter d’une lecture agréable, de nuit comme en plein soleil.
Elle est disponible à partir de 109,99 € avec les publicités ou 119,99 € sans les publicités.
À lire également : n’hésitez pas à consulter notre sélection complète des meilleures liseuses ici.
Une montre connectée pour les mamans sportives
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On continue notre sélection des meilleurs cadeaux pour la fête des Mères avec la montre connectée Galaxy Watch8. Les montres connectées sont bien plus que de simples accessoires de mode. En plus de donner l’heure, elles offrent de nombreuses fonctionnalités utiles au quotidien.
La Galaxy Watch 8 40mm a un design polyvalent. Elle peut donc s’utiliser pour le sport mais aussi pour accompagner un look casual. Elle est dotée d’un écran en verre saphir Super AMOLED de 1,3 pouce.
Parmi les fonctionnalités de cette montre connectée, on retrouve le suivi de sommeil, de santé et de bien-être. La Galaxy Watch 8 indique ainsi la fréquence cardiaque, le taux d’oxygène dans le sang, la température et la composition corporelle, mais aussi les antioxydants, et le niveau de stress. Elle permet également de suivre le nombre de pas effectués, les calories dépensées et dispose même d'un coach de course pour des entraînements personnalisés.
À lire également : notre guide des meilleures montres connectées.
Un smartphone pour garder le contact
Avoir un smartphone est aujourd'hui indispensable. Ils servent à téléphoner mais aussi à gérer les messages, profiter des réseaux sociaux ou encore créer et stocker des contenus multimédias. Le format de la plupart des modèles actuellement en vente sur le marché est peu adapté à la taille des mains d'une femme. Trop grands, ils peinent à rentrer dans les poches ou dans les petits sacs en bandoulière.
Pour la Fête des Mères, l'idéal est d'offrir un smartphone de petite taille. La gamme mini n'existe plus chez Apple, mais la marque à la pomme propose maintenant la gamme “e”, comme l'iPhone 17e qui a un écran de 6,1 pouces. Vous avez aussi la possibilité de choisir un smartphone pliant comme le Samsung Galaxy Z Flip 7 qui est ultra compact avec un écran de seulement 4,1 pouces.
À lire également :
Une batterie externe pour ne jamais tomber en rade
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Tous les smartphones n'ont malheureusement pas une bonne autonomie qui permet de tenir une journée entière. Pour pallier ce manque, vous pouvez offrir une batterie externe.
La batterie externe 10 000 mAh de Samsung affiche un excellent rapport qualité-prix. Elle est d'ailleurs actuellement en promotion à 9,99 euros au lieu de 49,99 euros. Avec ses dimensions compactes de 70 x 148 x 15,6 mm et son poids de seulement 210 grammes, elle se glisse facilement dans un sac. Elle dispose de 2 ports USB-C qui délivrent une puissance de 25W. Pour aller plus loin, voici notre sélection des meilleures batteries externes.
Un aspirateur robot pour alléger la charge mentale du ménage
Rares sont les personnes qui aiment faire le ménage. Et pourtant, c’est une étape incontournable dans l’entretien d’une maison. Dans les couples, cette tâche est encore très souvent assignée aux femmes, notamment aux mamans.
Pour libérer du temps, rien de mieux qu’un aspirateur robot ! Vous trouverez des modèles pas chers, comme le Xiaomi Robot Vacuum S20 qui affiche un très bon rapport qualité-prix puisqu'on le trouve maintenant à moins de 100 euros. Grâce à sa puissance d'aspiration de 5000 Pa, il est efficace pour aspirer les saletés sur sols durs, moquette et tapis.
À lire également : notre guide des meilleurs aspirateurs robots.
Un robot de cuisine pour faciliter la préparation des repas
Les robots de cuisine sont des alliés de taille pour préparer les repas. Terminées les pannes d’inspiration, les heures interminables derrière les fourneaux, la vaisselle interminable après chaque préparation, ces nouveaux compagnons sont capables de préparer les repas en toute autonomie. C’est donc un cadeau idéal pour la fête des Mères !
Dans le haut de gamme, on retrouve évidemment le Thermomix TM6, le Magimix Cook Expert Connect ou encore le Cookit de Bosch. Mais les robots de cuisine ne sont pas forcément hors de prix.
Vous pouvez en trouver à des prix plus abordables, comme le Monsieur Cuisine Connect de chez Lidl ou le ClickChef de Moulinex.
À lire également : notre guide des meilleurs robots de cuisine.
Un potager d'intérieur pour les mères qui n'ont pas la main verte
Envie d’un thé à la menthe, d’un mojito, d’un bon pesto ou de tomates cerises ? Avoir des herbes aromatiques à proximité, en été comme en hiver, est vraiment agréable grâce aux potagers d’intérieur. Plus besoin d’avoir la main verte, le potager connecté s’occupe de tout.
Ces jardins d'intérieur sont parfaits pour les petits espaces. Compact et économe en énergie, ils vous donnent la possibilité de cultiver des herbes aromatiques mais aussi des fleurs comestibles ou des mini légumes et fruits.
À lire également : notre guide des meilleurs potagers d’intérieur.
Une balance connectée pour les mamans qui font attention à leur poids
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Surveiller son poids n’est pas qu’une question de régime. Faire le suivi des variations permet en effet de déceler des anomalies, lors d’une prise ou d’une perte de poids soudaine par exemple. Avoir une balance connectée peut donc être utile pour faire un suivi régulier.
Les données sont automatiquement synchronisées et l’application permet d’avoir un suivi complet des mesures grâce à des graphiques précis. Elle permet de suivre 8 utilisateurs différents et dispose de modes Grossesse, Bébé et Athlète.
À lire également : notre guide des meilleures balances connectées.
Un airtag pour retrouver facilement ses clés ou son sac à main
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Qui n’a jamais perdu ses clés ? Le AirTag d'Apple est un tracker qui permet de géolocaliser des objets égarés ou volés. Cet accessoire, petit, discret et résistant à l’eau, peut s’utiliser comme porte-clés, peut s’accrocher à un smartphone, ou se glisser facilement dans un sac à main, dans un portefeuille ou encore dans une valise.
Le AirTag émet un signal Bluetooth qui est détectable par tous les appareils du réseau Localiser (iPhone, iPad et Mac partout dans le monde) présents à proximité. En allant dans l’application Localiser, il est possible de visualiser l’objet disparu sur une carte.
Il est également possible de déclencher une sonnerie afin de retrouver l’objet perdu à l’aide d’une alarme sonore.
Une trottinette électrique pour les mères en ville
Les trottinettes électriques sont devenues incontournables dans les villes. Elles peuvent être utilisées pour se déplacer facilement et rapidement sans avoir à prendre les transports en commun ou à pédaler à vélo.
Parmi les marques de référence, vous avez Xiaomi ou encore Ninebot. La Xiaomi Mi Electric Scooter 5 dispose par exemple d'un design minimaliste qui la rend élégante. Sa batterie offre une autonomie de 60 km et, grâce à la présence de la technologie KERS, la trottinette est capable de récupérer l’énergie cinétique lors du freinage et de la descente en roue libre.
À lire également : Notre guide des meilleures trottinettes électriques
Une imprimante photo pour les mères qui veulent des souvenirs à afficher
Toutes les mamans ont 50 000 photos de leurs enfants dans leur smartphone, et c'est normal. On a tous envie d'immortaliser nos moments précieux pour les retrouver plus tard. Seul problème, toutes ces photos finissent souvent oubliées dans la mémoire du téléphone. Alors pour garder les meilleures photos à portée de main, rien de mieux que de les imprimer sur du vrai papier.
De plus en plus de constructeurs proposent des petites imprimantes spécialement conçues pour les smartphones. C’est un cadeau de fête des Mère très original et utile pour pouvoir garder une trace physique de ses meilleurs souvenirs. N'hésitez pas à consulter notre sélection des meilleures imprimantes pour smartphones ici.
Une enceinte connectée pour avoir un assistant vocal
C’est un petit objet bien pratique qu’on retrouve de plus en plus dans les maisons. L’enceinte connectée est un excellent cadeau pour permettre à votre maman d’avoir accès facilement à un assistant vocal comme Siri ou Alexa.
Vous pouvez ainsi demander n’importe quelle question pour savoir par exemple le temps qu’il va faire ou connaitre les dernières nouvelles du Monde. Vous pouvez aussi vous en servir pour actionner vos lampes ou interrupteurs connectés par exemple. Enfin, bien évidemment, une enceinte connectée vous permet d’écouter de la musique, la radio ou un podcast tout simplement.
Pour découvrir notre sélection des modèles intéressants, lisez notre guide complet des meilleures enceintes connectées.
Une tablette pour les mères connectées
La vente des tablettes tactiles a connu une belle croissance ces dernières années. Il existe aujourd’hui un grand nombre de modèles très intéressants.
Vous l’aurez compris, en offrant une tablette, vous ne pouvez pas vous tromper.
À lire également : notre guide des meilleurs tablettes.
Un casque audio pour les mères qui ne veulent pas réveiller leurs enfants à la sieste
Un casque audio est un excellent moyen de pouvoir écouter sa musique tranquillement sans déranger son entourage. C'est par exemple le cas pour les jeunes mamans dont le bébé vient de s'endormir. Le casque audio peut être utilisé pour regarder une série ou un film sans avoir peur que la télévision fasse trop de bruit dans la maison.
Les casques à réduction de bruit active, comme l’excellent Sony WH-1000XM6, peuvent être utiles pour écouter sa musique ou un podcast tranquillement sans entendre les bruits extérieurs.
À lire également : Pour trouver le meilleur casque sans fil, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.
Pourquoi offrir un cadeau high-tech pour la fête des Mères ?
On pense souvent à tort que les produits high-tech sont réservés aux hommes. Pourtant, la grande majorité des objets connectés ne demandent pas un fort taux de testostérone pour être utilisés.
Offrir un cadeau high-tech pour la fête des Mères est donc une excellente idée pour faciliter le quotidien. Vous pouvez faire plaisir aux mamans avec des produits qui leur permettent d’avoir une meilleure qualité de vie.
Dans cette liste d’idées de cadeaux pour la fête des Mères, vous retrouvez des objets pour réduire la charge mentale que subissent trop souvent les femmes à la maison. Ainsi, avec un robot de cuisine ou aspirateur robot, la gestion des tâches ménagères parfois contraignante est diminuée.
Dans notre sélection, vous retrouvez aussi des produits que les mères peuvent utiliser pour elles, pour profiter de leur temps. Elles peuvent ainsi lire avec une liseuse, écouter un podcast ou de la musique avec une enceinte connectée ou un casque audio, ou pour suivre leurs exploits sportifs et leur santé avec une montre connectée.