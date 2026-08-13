Eclipse du 12 août : elle était visible à 100 % en bas de chez moi, voici ce que j’en ai retenu

Nous avons eu la chance de pouvoir observer l’éclipse totale de Soleil depuis l’Espagne ce 12 août 2026. Une expérience inoubliable.

On en parle depuis des semaines, la fameuse éclipse solaire du 12 août 2026 s’est enfin produite, laissant des souvenirs impérissables pour ses observateurs. Le phénomène était particulièrement attendu puisqu’il s’agissait de la première éclipse de Soleil totale pouvant être admirée en Europe depuis 1999. J’ai moi-même eu l’opportunité de profiter de l’expérience depuis une région où elle était visible à 100 %, à Valence, en Espagne. Malheureusement, l’éclipse n’était totale dans aucune partie de la France (et la prochaine n’est prévue qu’en 2081).

La municipalité de Valence avait prévu des zones d’observation officielles au niveau de la plage. Pour des questions logistiques, j’ai préféré un parc plus proche de chez moi, avec une vue dégagée sur l’horizon ouest. Je pensais y être plus tranquille que sur la côte, mais des centaines d’autres personnes ont eu la même idée que moi. Premier constat avant le début de l’éclipse, le Soleil est gigantesque dans le ciel et a rarement autant paru comme une énorme boule de feu menaçante.

Une éclipse solaire totale juste avant le crépuscule

Muni de lunettes de protection, j’ai pu voir la lune commencer à éclipser le Soleil aux alentours de 19 h 38. La partie inférieure droite du Soleil a été la première à être dissimulée. Pendant un peu moins d’une heure, la lune a grignoté le soleil, nous donnant l’aperçu de toutes les formes de croissant possibles. Avec les minutes qui filent, le stress commence à gagner tout le monde au sein du parc : le soleil est en train de se coucher et est déjà très bas dans le ciel. On craint qu’il soit caché par des arbres au loin au moment fatidique. Des nuages venant du Sud se rapprochent aussi dangereusement.

Puis vient l’instant tant attendu. À 20 h 32, l’éclipse est totale. Tout le monde enlève ses lunettes, ce qui ne peut être fait que pendant la phase de 100 % en toute sécurité (on ne voit de toute manière plus rien avec les lunettes puisque le Soleil n’est plus visible). Entre exclamations et applaudissements, l’excitation est à son comble. L’obscurité n’est pas totale, la luminosité peut plutôt être comparée à celle du crépuscule. À 20 h 33, quelques rayons de Soleil viennent déjà pointer à nouveau le bout de leur nez. Les nuages aperçus plus tôt sont en train d’arriver exactement là où se produisit l’éclipse de notre point de vue. Ouf, à quelques secondes près, la déception aurait été grande.

De très nombreuses personnes quittent les lieux dès la fin de l’éclipse totale. Pourtant, les minutes qui ont suivi nous ont également réservé des paysages magnifiques. La combinaison de la lune qui quitte l’axe du Soleil alors que celui-ci se couche pour laisser place à la nuit fut magnifique. Nous avons finalement eu deux visions crépusculaires en l’espace d’une demi-heure, ce qu’on n’est pas près de revivre de sitôt. La toute fin de l’éclipse coïncide presque parfaitement avec la tombée de la nuit.

Je n’ai pas pu résister à l’envie de prendre quelques photos, avec ou sans filtre devant le capteur. Mal équipé pour un tel événement, elles ne rendent pas hommage à ce que j’ai pu voir de mes propres yeux, mais je vous en partage tout de même quelques clichés. Vous pourrez constater un artefact récurrent amusant sur certaines photos : le croissant est déporté sur une autre partie de l’image plutôt que de découper le Soleil. Je vous laisse vous amuser à les identifier.

Et voici ci-dessous quelques photos et vidéos publiées par la municipalité de Valence sur Instagram, capturées depuis la fameuse Albufera, grand parc naturel réputé pour son lac et ses rizières.

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