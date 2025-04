Forfait eSIM : quel opérateur choisir ? Notre comparatif des meilleures offres

Que ce soit pour changer de forfait mobile plus facilement ou pour voyager à l'étranger, l'eSIM se montre bien plus pratique que la bonne vieille carte SIM physique dans de nombreux scénarios. Mais quel opérateur eSIM faut-il choisir ? Nous avons sélectionné les meilleurs fournisseurs réseau du secteur.

Elles sont incontournables depuis de nombreuses années, mais à terme, il est probable que les cartes SIM physiques disparaissent. Et nous tenons déjà leur remplaçant avec les forfaits eSIM, qui se démocratisent en France depuis le début des années 2020. Ces derniers sont bien plus pratiques, car ils permettent de changer d'offre à la volée, de ne pas avoir à attendre de recevoir sa carte SIM, et de ne pas devoir changer la carte SIM de son mobile quand on voyage à l'étranger. Pour les fabricants de smartphones, c'est aussi une aubaine d'être en mesure de se débarrasser de l'emplacement pour carte SIM, qui encombre l'espace et impose des restrictions d'espace dans la conception des produits.

Aux États-Unis, Apple ne vend déjà plus que des iPhone avec eSIM uniquement, sans possibilité d'insérer de carte SIM physique, depuis la sortie de l'iPhone 14. Cela pourrait bientôt être le cas également en Europe avec les générations à venir. Et comme on le sait bien, Apple est initiateur de tendances : il est probable que les constructeurs Android suivent le même chemin peu de temps après, comme pour le retrait du chargeur inclus dans la boîte du smartphone, par exemple.

Vous l'avez compris, l'eSIM séduit déjà les consommateurs pour sa praticité, et pourrait bien devenir une obligation prochainement, imposée par les opérateurs ou les fabricants de smartphones. Pour vous aider à y voir plus clair, nous avons comparé plusieurs offres comprenant une option eSIM, aussi bien chez les grands opérateurs qui ont pignon sur rue que chez les fournisseurs moins connus, mais qui ne sont pour autant pas à écarter.

Quels appareils sont compatibles eSIM ?

De plus en plus de smartphones sont compatibles eSIM. Il est important de vérifier que le vôtre prend en charge cette technologie avant de souscrire une offre. Chez Apple, c'est simple : tous les smartphones de la marque à partir de la génération des iPhone XR, XS, XS Max supportent l'eSIM, même les iPhone SE d'entrée de gamme.

Au sein de l'écosystème Android, c'est forcément plus fouillis, chaque fabricant suivant ses propres règles. La plupart des smartphones haut de gamme récents sont compatibles eSIM, mais il ne s'agit pas d'une norme gravée dans le marbre. Chez Samsung par exemple, sachez que tous les smartphones pliables et les Galaxy S depuis le Galaxy S20 sont compatibles. Quelques modèles de milieu de gamme le sont aussi, comme le Galaxy A54, le Galaxy A55, ou le Galaxy A56 que nous avons récemment testé.

Xiaomi intègre l'eSIM sur les smartphones de sa gamme principale depuis quelques années, tandis que tous les Google Pixel vendus en France embarquent cette fonctionnalité. Quelques modèles sont compatibles eSIM chez Honor, Sony, Motorola, Oppo, Huawei, Nokia, Sharp ou encore Fairphone. OnePlus et Vivo annoncent le support de l'eSIM sur quelques mobiles, mais dans les faits, les utilisateurs peuvent rencontrer des difficultés pour l'activer.

Ensuite, un certain nombre d'appareils secondaires prenant en charge la connectivité mobile, comme les tablettes ou les montres connectées, peuvent aussi prétendre à l'eSIM. C'est le cas des iPad et des Apple Watch depuis plusieurs années. Chez Samsung, les Galaxy Tab S9 et Tab S10 sont comaptibles, tout comme les Galaxy Watch depuis la 4e génération.

L'eSIM commence aussi à arriver sur les PC ultraportables premium sous ARM qui offrent une connectivité 4G et 5G. Un certain nombre d'objets connectés, comme les caméras de surveillance, sont également en train d'opérer une bascule vers l'eSIM, qui s'invite par ailleurs jusque dans nos véhicules.

La procédure d'activation de l'eSIM sur son appareil peut varier selon le fournisseur choisi. Dans la plupart des cas, il s'agit de scanner un QR code avec son mobile ou d'installer l'application de l'opérateur pour mettre en route l'eSIM. Il faut aussi déverrouiller manuellement la fonctionnalité d'eSIM sur son smartphone compatible, en passant par les options de réseau des Paramètres (Android) ou des Réglages (iOS). Nous vous expliquons plus en détail dans cet article comment transformer votre carte SIM physique en eSIM sur Android et iOS.

Quel opérateur eSIM choisir ?

Plusieurs acteurs se distinguent de la masse sur le marché de l'eSIM, qui est jeune, mais qui a déjà attiré de nombreux fournisseurs de tous horizons. Nous avons sélectionné pour vous ceux qui nous ont tapé dans l'œil.

Ubigi : l'eSIM la plus pratique pour les voyages à l'étranger

L'une des références sur le marché de l'eSIM est Ubigi. Le service de l'entreprise télécom Transatel propose des forfaits particulièrement adaptés aux utilisateurs qui voyagent fréquemment à l'étranger, qu'il s'agisse de touristes ou de professionnels en déplacement. L'intérêt de cet opérateur est qu'il met à disposition de ses clients une offre extrêmement personnalisable. Vous pouvez souscrire un forfait annuel, mensuel ou ponctuel de quelques jours seulement en fonction de vos besoins. Il est aussi possible de choisir précisément la quantité de données mobiles requise et le pays dans lequel on veut utiliser son mobile. Bref, il s'agit de l'une des solutions les plus adaptables disponibles actuellement.

Ubigi couvre plus de 200 destinations, dont 40 avec une connectivité 5G sans surcoût. Si vous partez aux États-Unis en vacances ou en voyage d'affaires par exemple, vous avez le choix entre 1 Go, 10 Go ou un forfait illimité pendant 7 jours, ou passer à 15 ou 30 jours tout en adaptant le volume de data selon la consommation que vous anticipez. Il peut s'agir d'une option bien plus économique et pratique que de passer par les opérateurs français traditionnels, ou que d'acheter une carte SIM d'un opérateur états-unien sur place.

Récemment, Ubigi est devenu encore plus attractif avec le lancement d'une fonctionnalité bien utile : Localisation IP. Celle-ci permet de choisir entre une adresse IP régionale du pays visité ou une adresse IP correspondant à son pays de résidence lors de la navigation sur internet. La première option, par défaut, permet d'accéder normalement aux contenus et services disponibles dans le pays où l'on se rend. La seconde donne la possibilité de conserver ses habitudes en accédant aux chaînes TV et plateformes de streaming vidéo de son pays d'origine, aux applications dans sa langue maternelle ou encore à sa banque en ligne sans provoquer de blocage de sécurité.

La sélection s'effectue directement depuis l’application mobile Ubigi et permet de se passer d'un VPN, qui constituerait un coût supplémentaire et oblige à installer une plateforme supplémentaire. De plus, Localisation IP ne ralentit pas la connexion puisque le trafic reste routé localement, alors que la connexion à un VPN fait s'envoler la latence.

Nous avons eu l'occasion d'essayer Ubigi lors d'un séjour à l'étranger et l'expérience s'est révélée satisfaisante. Le forfait, acquis en amont, s'est activé automatiquement dès que le mobile est sorti du mode avion une fois arrivé à destination. L'accroche réseau est immédiate, l'abonnement permet de se connecter aux infrastructures des grands opérateurs locaux. Comme promis par l'offre, nous avons aussi pu accéder à une connectivité 5G.

Le seul petit bémol à souligner vient des performances de la connexion mobile. Nous avons comparé le forfait d'Ubigi avec celui d'un opérateur local avec carte SIM physique, et avons constaté une latence plus forte (77 ms contre 46 ms environ) et des débits plus faibles (34 Mb/s contre 200 Mb/s environ) avec l'eSIM. Reste que la navigation reste très confortable et que l'offre constitue une excellente solution de dépannage pour disposer du réseau mobile à moindre coût et sans prise de tête à l'étranger.

Saily : le petit nouveau qui monte, mais qui manque encore de flexibilité

Vous n'avez peut-être pas encore entendu parler de Saily, et pour cause, ce fournisseur d'eSIM n'existe que depuis 2024. Vous connaissez toutefois sans doute l'entreprise qui a lancé cette marque, puisqu'il s'agit de Nord Security, la société qui publie la solution NordVPN. Le service fonctionne un peu de la même manière qu'Ubigi. Il cible notamment les personnes qui voyagent, avec des forfaits couvrant plus de 200 pays.

Il est par contre un peu moins modulable que son concurrent, il y a donc moins de chances de trouver la combinaison nombre de jours / data idéale avec Saily. Pour une durée de 7 jours, vous ne pouvez par exemple obtenir que 1 Go de données mobiles. Si vous avez besoin de plus, il faut se tourner vers les forfaits de 30 jours, même si vous restez bien moins longtemps sur place. Et pour 15 jours, la seule formule est une coûteuse option illimitée, qui est quant à elle indisponible pour un séjour de 30 jours. L'offre de cet opérateur ne sera clairement pas toujours adaptée à vos besoins spécifiques.

Au niveau des prix, ils sont corrects si vous trouvez un forfait qui correspond à votre consommation et à votre durée de séjour. Cela dépend des offres, mais les tarifs restent tout de même supérieurs à ceux d'Ubigi dans la plupart des cas. Ils sont aussi exprimés en dollars US, ce qui rend la tâche plus difficile pour les consommateurs de comparer à des alternatives ou de savoir combien ils vont devoir dépenser exactement en euros.

Saily profite par contre de l'environnement de sécurité des créateurs de NordVPN. Il est possible de changer d'emplacement virtuel à la volée, comme on le fait avec un VPN, parmi une sélection de 115 emplacements. Un bloqueur de publicité peut être activé pour un meilleur confort de navigation, pour accélérer le chargement des pages et pour économiser vos données mobiles. Un outil de protection web limite les traqueurs en ligne et bloque les sites malveillants. C'est d'autant plus utile à l'étranger que vous pouvez plus facilement tomber dans le piège des sites et services qui imitent des portails officiels.

GigSky : un essai gratuit pour tester le service

Solution venant des États-Unis, GigSky est recommandable pour son plan gratuit permettant de dépanner en cas de besoin mineur ou d'essayer le service avant de souscrire une offre. Cette formule donne accès à 100 Mo de données mobiles, sans besoin de renseigner ses informations de carte bancaire. Assurément une bonne idée pour se lancer dans l'expérience eSIM sans prendre de risque.

GigSky octroie un accès au réseau mobile dans plus de 190 pays. Le fournisseur propose 1 Go de data pour 7 jours, 3 Go pour 15 jours, ainsi que 5 ou 10 Go pour 30 jours. Des forfaits illimités sont aussi proposés pour 3, 7 ou 15 jours. Mais attention, si les données mobiles ne sont plafonnées, la vitesse de connexion ralentit après l'usage de 2,5 Go par jour. En ce qui concerne les tarifs, on est assez proche de ce que l'on retrouve chez Saily.

L'opérateur met aussi à disposition des forfaits pour utiliser internet dans l'avion avec certaines compagnies aériennes, ou en mer durant une croisière. Dans ce cas, les prix montent très rapidement, mais il peut s'agir d'une solution convenable en cas d'urgence.

Contrairement aux revendeurs de services eSIM, qui font office d'intermédiaires commerciaux, mais n'ont pas la main sur les infrastructures, GigSky dispose d'un contrôle direct sur son réseau, ce qui lui permet d'assurer à ses clients sécurité et performances. En cas de problème, le support est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Airalo : un seul forfait pour une couverture de 138 pays

Comme GigSky, Airalo offre une eSIM d'essai gratuite pour tester le service. Celle-ci fournit 1 Go de données mobiles pendant une journée, mais est limitée à seulement quelques destinations : États-Unis, Royaume-Uni, Espagne, Portugal, Chine, Japon, Turquie et Grèce. Ensuite, il faut recharger avec les forfaits classiques.

L'une des particularités d'Airalo est de donner le choix aux utilisateurs entre un forfait data uniquement, ou un forfait comprenant data ainsi que SMS et appels téléphoniques. La plupart des fournisseurs d'eSIM de ce genre ne procurent qu'un accès à internet et ne permettent pas les appels voix et les textos traditionnels. On apprécie en outre une certaine transparence sur les offres. Il est toujours précisé si le forfait inclut la 5G ou seulement la 4G, et quels sont les réseaux des opérateurs locaux qui sont exploités (T-Mobile et Verizon dans le cas des États-Unis, par exemple).

Airalo est disponible dans plus de 200 pays. Des eSIM régionales et mondiales permettent de payer un forfait fonctionnel dans plusieurs pays à la fois. Le Discover couvre 138 pays, ce qui peut être utile si vous comptez passer rapidement d'un état à l'autre au cours de vos pérégrinations. Des packs pour l'Europe, l'Amérique du Nord ou les autres continents sont aussi au catalogue pour plus de flexibilité.

Airalo est par contre moins personnalisable qu'Ubigi. Six forfaits locaux sont proposés : 1 Go pour 7 jours, 2 Go pour 15 jours, puis 3, 5, 10 ou 20 Go pour 30 jours. Il n'y a pas d'offre illimitée chez ce fournisseur, dont les prix sont aussi généralement supérieurs à ceux pratiqués par les autres opérateurs de ce comparatif.

GoMoWorld : l'opérateur eSIM de Xavier Niel

Nous terminons ce comparatif avec une solution eSIM française, GoMoWorld. Celle-ci a été créée par NJJ Télécom, une holding détenue par Xavier Niel. Celle-ci n'est pas directement liée à Free, mais à d'autres activités télécoms de l'entrepreneur à l'étranger (Monaco Telecom, Salt en Suisse, Eir en Irlande…).

GoMoWorld couvre plus de 200 destinations, dont certaines en 5G (en Europe notamment). Pour rassurer les consommateurs, le service garantit un remboursement intégral si vous n'arrivez pas à activer le forfait que vous achetez. Il est aussi possible d'acquérir un plan de données à l'avance et de l'activer plus tard pour plus de commodité. En outre, 1 Go de data est offert sur une sélection de destinations pour tester la plateforme.

GoMoWorld est par contre le fournisseur le moins flexible de notre sélection. À part pour l'Europe, il n'existe pas de forfait régional, continental ou mondial, il faut obligatoirement choisir un pays spécifique. De plus, seules trois formules sont accessibles : 2,5 Go pour 7 jours, 12 Go pour 15 jours et 25 Go pour 30 jours. Avec un choix si limité, nous ne trouverez donc pas forcément votre bonheur.

En contrepartie, GoMoWorld est sans doute l'opérateur qui présente le meilleur rapport qualité-prix. Pour les États-Unis, vous ne payez par exemple que 19,99 euros pour 25 Go de données mobiles ou 10,99 euros pour 12 Go. Ces offres sont plus généreuses en data et moins chères que la plupart des plans affichés par la concurrence. Mais attention, on rappelle qu'Ubigi, pour ne citer que lui, propose le réseau 5G outre-Atlantique, ce que ne fait pas GoMoWorld, ce qui peut aussi expliquer en partie la différence de tarif.

Quelles offres chez Orange, Free, SFR et Bouygues Télécom ?

Nos bons vieux opérateurs majeurs français ont bien entendu commencé à proposer une option eSIM à leurs clients. Contrairement aux fournisseurs spécialisés eSIM, ils ne vont généralement pas mettre à disposition des forfaits spécifiques eSIM, mais seulement permettre de se passer de carte SIM physique pour leurs abonnements classiques.

Malheureusement, que ce soit chez Orange, Free, SFR ou Bouygues Telecom, le recours à l'eSIM ne permet pas d'esquiver les frais d'activation. Chez les quatre grands opérateurs, l'eSIM ne soit pas être considérée comme un forfait temporaire pour un besoin limité dans le temps, mais un abonnement à long terme comme un autre. Si vous allez à l'étranger, vous pouvez souscrire une option internationale auprès de votre fournisseur, comme vous le feriez avec une carte SIM traditionnelle.

N'hésitez pas à consulter notre comparatif des meilleurs forfaits mobile 5G pour en savoir plus sur les abonnements intéressants disponibles chez Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom, ainsi que leurs filiales low cost (Sosh, Red by SFR, B&You) et quelques autres concurrents.