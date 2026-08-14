Jusqu’à 45 % de remise sur les Fire TV Stick : Amazon liquide toute la gamme

Amazon propose des réductions importantes sur plusieurs de ses Fire TV Stick. Le modèle 4K Select coûte seulement 2 € de plus que le Fire TV Stick HD de 2026 et passe à 29,99 € au lieu de 54,99 €, soit une réduction de 45%. D’autres références sont également en promotion, avec des remises tout aussi séduisantes.

Fire TV Stick en promo

Dans cette série de promotions, le Fire TV Stick HD nouvelle génération est le modèle le plus abordable. Amazon le propose à 27,99 € au lieu de 44,99 €, soit une réduction de 38 % par rapport à son prix conseillé. Mais pour seulement 2 € supplémentaires, le Fire TV Stick 4K Select permet de profiter d’une bien meilleure définition : l’Ultra HD.

Cette version passe à 29,99 € au lieu de 54,99 €. Vous économisez donc 25 €, ce qui correspond à une remise de 45 %. Si vous préférez le Fire TV Stick 4K Plus pour son système Fire OS, son prix est en baisse de 44% et passe à 38,99 €.

Quatre Fire TV Stick en promotion à partir de 27,99 €

Voici l’ensemble des offres disponibles :

Une fois branché sur le port HDMI du téléviseur et connecté au Wi-Fi, le Fire TV Stick donne accès aux principales plateformes de streaming. La télécommande vocale fournie permet également de lancer un contenu avec Alexa, mais aussi de contrôler le volume et l’allumage d’un téléviseur compatible.

Le Fire TV Stick HD reste suffisant pour un téléviseur limité au Full HD. Il prend en charge une définition maximale de 1080p, dispose de 8 Go de stockage et se connecte en Wi-Fi 6. Mais son tarif actuel est trop proche de celui du 4K Select pour le recommander si vous disposez d’une TV 4K.

À 29,99 €, le Fire TV Stick 4K Select constitue une meilleure option. Il prend en charge la 4K et le HDR10+, avec 8 Go de stockage. Ces deux modèles fonctionnent sous Vega OS, le nouveau système d’exploitation d’Amazon. Celui-ci n’est plus basé sur Android et ne permet donc pas d’installer directement des APK Android.

Le Fire TV Stick 4K Plus coûte 9 € de plus que le 4K Select, mais tourne sous Fire OS 8. Ce système basé sur Android offre une compatibilité plus large avec les applications Android et se prête davantage à l’installation manuelle d’APK. À 38,99 €, ce modèle propose également le Wi-Fi 6, le Dolby Vision et le Dolby Atmos.

Enfin, le Fire TV Stick 4K Max s’adresse à ceux qui veulent le modèle le plus performant de la gamme. Son processeur quatre cœurs à 2 GHz, ses 16 Go de stockage et sa connexion Wi-Fi 6E doivent assurer une navigation plus fluide. Il fonctionne également sous Fire OS 8 et profite de la fonctionnalité Écran dynamique, qui peut afficher des photos ou des œuvres d’art lorsque le téléviseur n’est pas utilisé.


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