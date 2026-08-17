La puissante Xiaomi Pad 7 passe à prix sacrifié avec cette nouvelle chute de prix, et à seulement 199€ c’est une affaire !

Vous cherchez une tablette puissante à prix accessible ? Ce bon plan est fait pour vous ! L’excellente Xiaomi Pad 7 est actuellement à petit prix durant cette vente flash, mais il va falloir faire vite.

Xiaomi Pad 7

Normalement en vente à 481€ dans sa version avec 8 Go de RAM et un espace de stockage de 256 Go, la Xiaomi Pad 7 est actuellement affichée à petit prix sur AliExpress. La performante tablette est ainsi proposée à seulement 252,97€ avec un envoi gratuit depuis la France.

Mais durant la courte période du 17 au 26 août, le géant chinois la propose à prix cassé grâce au code PHDFR33 qui vous donne 33 € de réduction supplémentaire dès 229€ d’achat. En cumulant cette offre avec le paiement PayPal qui vous donne 20€ de réduction en plus, son prix chute à 199,97 € seulement. C’est tout simplement un prix sacrifié !

Vous souhaitez faire d’autres achats ? Voici la liste complète des codes à utiliser en ce moment sur AliExpress :

  • 3 € de remise dès 15 € d’achat : PHDFR03
  • 6 € de remise dès 39 € d’achat : PHDFR06
  • 11 € de remise dès 79 € d’achat : PHDFR11
  • 20 € de remise dès 139 € d’achat : PHDFR20
  • 33 € de remise dès 229 € d’achat : PHDFR33
  • 50 € de remise dès 349 € d’achat : PHDFR50
  • 70 € de remise dès 489 € d’achat : PHDFR70
  • 110 € de remise dès 650 € d’achat : PHDFR110

Xiaomi Pad 7 : une tablette puissante et endurante à petit prix

La marque Xiaomi a réussi à devenir incontournable en proposant des appareils au rapport qualité-prix imbattable. La Xiaomi Pad 7 ne fait pas exception. À seulement 481€ pour le modèle de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, cette tablette aux caractéristiques avancées est déjà une bonne affaire. Mais avec cette nouvelle chute de prix, c’est tout simplement une offre à ne pas manquer !

La Xiaomi Pad 7 est dotée d’une puissante puce Snapdragon 7+ Gen 3 gravée en 4nm couplée à 8 Go de RAM. Grâce à cette configuration, cette tablette est capable de faire tourner les applications gourmandes sans aucun ralentissement. On retrouve aussi un espace de stockage confortable de 256 Go.

Pour la dalle, cette tablette est équipée d’un bel écran CrystalRes 3.2K de 11,2 pouces qui profite d’une définition de 3200 x 2136 pixels et d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Les images sont fluides, contrastées et riches en couleurs. La Xiaomi Pad 7 embarque également un capteur selfie ultra grand angle de 8MP et une caméra arrière de 13 MP. Enfin, la batterie XXL de 8850 mAh vous offre une autonomie confortable.


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