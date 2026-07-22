Précommande Galaxy Z Flip 8 au meilleur prix : voici où l’acheter moins cher

À l’occasion du Galaxy Unpacked de ce mercredi 22 juillet 2026, Samsung a dévoilé le très attendu Galaxy Z Flip 8. Alors qu’il sortira officiellement le 7 août prochain, il est déjà disponible en précommande au prix conseillé de 1299 euros. Mais il est possible de l’avoir à prix réduit pendant la phase de précommande. Découvrez où précommander le Samsung Galaxy Z Flip 8 au meilleur prix.

La famille des smartphones pliants de Samsung vient de s’agrandir avec l’annonce du nouveau Galaxy Z Flip 8. Dévoilé ce 22 juillet 2026 lors de l’évènement annuel du géant coréen, le smartphone pliant compact est désormais disponible en précommande. Il sortira officiellement le 7 août mais vous pouvez le précommander dès à présent.

Le Z Flip 8 est disponible en graphite, blanc, rose et vert d'eau. Vous avez deux options de stockage : 256 Go et 512 Go.

Samsung Galaxy Z Flip 8 pas cher : où précommander le smartphone au meilleur prix ?

Le Z Flip 8 est disponible en deux tarifs :

256 Go : 1 299 €

512 Go : 1 499 €

Mais Samsung a la bonne idée chaque année de proposer de très belles offres promotionnelles pour les personnes qui souhaitent précommander les modèles les plus récents. C’est une nouvelle fois le cas avec le Z Flip 8.

Ainsi, Samsung vous propose 100 € de réduction pour l'achat de la version avec un espace de stockage de 512 Go. Mais ça n'est pas tout ! Vous avez en plus 100 € de réduction + les Galaxy Buds4 Pro offerts avec le code LIVE à renseigner dans le panier, et 100€ de remise supplémentaire en payant avec Paypal, 6 mois de Google AI Pro offerts et bien plus encore.

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La Fnac propose aussi de belles remises sur le Galaxy Z Flip 8. Le nouveau smartphone est ainsi affiché à à 1099€ seulement pour les adhérents Fnac, soit une remise immédiate de 200 €. Vous avez en plus les Buds 4 pro offerts lorsque vous l'ajoutez dans le panier. Enfin, vous bénéficiez d'un bonus reprise de 200€ !

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Boulanger applique les mêmes offres que la Fnac en proposant 200 € de remise pour les membres du Club Infinity, ainsi que 200€ de bonus rachat et les Buds 4 pro offerts. Si vous êtes un nouveau membre du Club Infinity, vous recevez en plus 50 € sur votre cagnotte.

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Quelles sont les caractéristiques du Samsung Galaxy Z Flip 8 ?

Le nouveau Samsung Galaxy Z Flip 8 est à la fois plus fin, seulement 6,1 mm d’épaisseur, et plus léger (180 grammes). Avec son format compact, c’est le smartphone idéal à avoir toujours sur soi. En plus, il dispose d’une charnière renforcée et d’un cadre aluminium Armor pour une plus grande solidité.

Sous le capot du Z Flip 8, on trouve un processeur Exynos 2600 et 12 Go de RAM. L’écran principal est une dalle Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6,9 pouces qui offre une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. À l’extérieur, on retrouve un écran 4,1 pouces.

Pour les photos, le Samsung Galaxy Z Flip 8 dispose d’un capteur principal de 50 MP et un ultra grand-angle de 12 MP à l’arrière ainsi qu’une caméra selfie de 10 MP à l’avant. Les vidéos sont améliorées grâce au moteur ProVisual qui permet d’utiliser l’IA pour avoir un rendu premium.

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