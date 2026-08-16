Garmin Forerunner 255 : 64% de réduction sur la smartwatch sportive de référence, mais il va falloir faire vite

Garmin s’est spécialisée dans la conception de montres connectées pour les sportifs et plus particulièrement pour les coureurs avec sa gamme Forerunner. Alors si vous cherchez un modèle à la fois complet et précis, la Garmin Forerunner 255 est un excellent choix. En plus, elle sera à prix sacrifié sur AliExpress dès cette nuit…

Découvrir l’offre sur la Garmin Forerunner 255

Vous cherchez à vous améliorer dans votre pratique du sport et de la course au quotidien ? Garmin a conçu pour vous le compagnon idéal et il se trouve à votre poignet. La montre connectée Garmin Forerunner 255 vous permet de suivre vos entraînements et de vous aider dans votre récupération pour vous permettre de progresser à pas de géant.

Lancée à 350 euros, la Garmin Forerunner 255 voit son prix fondre de presque deux tiers sur AliExpress. En effet, en utilisant le code promo PHDFR20 qui ser avalable dès ce soir à 00h, son prix passera à seulement 125 €. Cela représente une baisse de prix de plus de 225 euros ! Et ce n’est pas tout puisque vous bénéficiez de la livraison gratuite depuis la France. C’est une affaire qui va vous permettre de vous équiper à prix mini !

Du 17 au 26 août, AliExpress casse le prix de nombreux produits grâce à une série de codes cumulables avec les différentes promotions. Voici les codes à utiliser :

3 € de remise dès 15 € d’achat : PHDFR03

6 € de remise dès 39 € d’achat : PHDFR06

11 € de remise dès 79 € d’achat : PHDFR11

20 € de remise dès 139 € d’achat : PHDFR20

33 € de remise dès 229 € d’achat : PHDFR33

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70 € de remise dès 489 € d’achat : PHDFR70

110 € de remise dès 650 € d’achat : PHDFR110

Quelles sont les caractéristiques de la montre connectée Garmin Forerunner 255 ?

Comme son nom l’indique, la montre connectée Garmin Forerunner 255 a été créée principalement pour les coureurs. Pour autant, elle vous permet de suivre plus de 30 profils sportifs différents. Elle vous sera donc aussi utile en randonnée, pour vos sorties vélo, à la piscine ou bien sur une piste de ski. Les triathlètes apprécieront le mode multisport qui permet de suivre plusieurs sports les uns à la suite des autres.

À l’intérieur de la Garmin Forerunner 255, on trouve une multitude de capteurs dont un GPS multibande qui combine les données de plusieurs satellites pour avoir un suivi précis et fiable en toutes circonstances. Vous profiterez aussi de capteurs pour la fréquence cardiaque, le taux d’oxygène dans le sang (SpO₂) et la VO₂ max. Avec les différentes informations suivies, la montre connectée vous suggère des entraînements adaptés à votre forme physique.

En plus, la Garmin Forerunner 255 vous permet de checker la qualité de votre sommeil ainsi que votre niveau de stress. Enfin, avec une autonomie qui peut atteindre deux semaines d’utilisation, vous n’aurez à la recharger qu’une seule fois par mois.