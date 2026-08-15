Moins de 5 euros pour 30 minutes de vol : le plus gros avion électrique au monde prend son envol

Le plus gros avion électrique au monde vient d’effectuer son tout premier vol. L’appareil a pu voler pendant une trentaine de minutes, pour un coût en électricité estimé à seulement quelques euros…

Heart Aerospace X1
Crédits photo : Heart Aerospace

En 2026, les véhicules électriques ont plus que jamais le vent en poupe. Et de nombreux fabricants profitent de cette manne. On pense tout d’abord à l’entreprise d’Elon Musk, Tesla, qui est pourtant accusée de piéger ses conducteurs. On retrouve ensuite Xiaomi, qui est plutôt connu pour ses smartphones. En effet, le fabricant chinois domine les ventes de véhicules électriques en Europe, sans même y vendre officiellement ses voitures.

Mais l’électrique ne se limite pas au plancher des vaches. En effet, plusieurs engins volants électriques sont en train de faire leur apparition. On pense par exemple à ce taxi volant électrique 100 % autonome, ou encore à cet avion électrique avec 3 600 kg de batteries, qui a réussi son premier vol en 2022.

Et les choses évoluent vite, très vite. En effet, la start-up américaine Heart Aerospace est en train de développer un avion 100 % électrique expérimental, sobrement baptisé Heart Aerospace X1. Et, le moins que l’on puisse dire, c’est que celui-ci affiche des performances plutôt originales.

Heart Aerospace X1 : une demi-heure de vol pour moins de 5 €

D’une longueur de 23,2 mètres pour 32,3 mètres d’envergure, le Heart Aerospace X1 affiche une masse de « seulement » 11 tonnes au décollage. Celui-ci est capable de voler en reposant uniquement sur ses batteries, capables de délivrer pas moins de 1 MW de puissance.

Mieux encore : les batteries du Heart Aerospace X1 pourraient être pleinement rechargées en une trentaine de minutes seulement. Et, bonne nouvelle, l’appareil vient de réussir son tout premier vol d’essai. À cette occasion, l’avion électrique a pu atteindre une altitude de 335 mètres et voler pendant 27 minutes.

Mais le chiffre le plus impressionnant concerne le coût d’un tel vol. En effet, si rouler avec une voiture électrique peut vous coûter plus cher qu’avec une thermique, voler avec le X1 de Heart Aerospace serait particulièrement économique. L’entreprise affirme que ce vol d’essai n’a coûté que 5 dollars d’électricité, soit à peine plus de 4 euros.

« Avec le premier vol du X1, Heart Aerospace a démontré qu’il était possible de faire voler un avion électrique à l’échelle d’un avion de ligne commercial », explique Anders Forslund, fondateur et PDG de Heart Aerospace. « Les avions commerciaux électriques pourraient fondamentalement transformer l’économie du transport aérien et, à terme, réduire le coût des voyages en avion pour les passagers. »


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