AliExpress empile les réductions avant la rentrée : les meilleures offres à saisir

AliExpress lance une nouvelle opération à partir du 17 août, dans le cadre de ses promotions pré-rentrée. Vous pouvez déjà préparer votre panier. Le site proposera de fortes remises sur plusieurs catégories tech : smartphones, tablettes, montres connectées et caméras. Voici les meilleures offres à saisir dès le début de la campagne.

AliExpress rentrée

L’opération se déroulera du 17 au 26 août 2026, jusqu’à 23h59. Comme lors des précédentes campagnes AliExpress, il faudra ajouter un code promo au panier pour profiter d’une partie des réductions. Ces coupons se cumuleront avec des prix déjà remisés, ce qui permettra de faire encore baisser la facture sur de nombreuses références.

Les produits concernés seront expédiés depuis la France ou un entrepôt européen d’AliExpress, avec une livraison prévue sous 3 à 7 jours. Vous pouvez dès maintenant préparer votre panier en y ajoutant les articles qui vous intéressent. Mieux vaut anticiper, car les stocks seront limités.

Les codes promo à saisir au panier

  • 3 € de remise dès 15 € d’achat : PHDFR03
  • 6 € de remise dès 39 € d’achat : PHDFR06
  • 11 € de remise dès 79 € d’achat : PHDFR11
  • 20 € de remise dès 139 € d’achat : PHDFR20
  • 33 € de remise dès 229 € d’achat : PHDFR33
  • 50 € de remise dès 349 € d’achat : PHDFR50
  • 70 € de remise dès 489 € d’achat : PHDFR70
  • 110 € de remise dès 650 € d’achat : PHDFR110

Jusqu’à 33 € de remise supplémentaire avec PayPal

L’offre PayPal est de retour chez AliExpress. Deux remises supplémentaires sont prévues. Pour en profiter, il suffit de sélectionner PayPal comme moyen de paiement. Vous avez aussi la possibilité de payer en 4 fois en choisissant ce moyen de paiement.

  • 20 € de réduction supplémentaire dès 199 € en payant par PayPal
  • 33 € de réduction supplémentaire dès 299 € en payant par PayPal

L’offre est cumulable avec les autres réductions. Et comme d’habitude, elle est valable pour une quantité limitée de stock. Mieux vaut ne pas trop attendre une fois l’opération lancée.

Les meilleures offres sur les smartphones

Honor 600 à 316 €
Au lieu de 649 € avec le code PHDFR50 et en payant par PayPal.
316€
Voir
Redmi Note 15 5G à 181 €
Au lieu de 303 € avec le code PHDFR20 et en payant par PayPal.
181€
Voir
Poco F8 Ultra à 499 €
Au lieu de 830 € avec le code PHDFR70 et en Payant par PayPal.
499€
Voir
Galaxy A16 à 124 €
Au lieu de 169 € avec le code PHDFR20
124€
Voir

Le Honor 600 est l’une des meilleures offres sur les smartphones pendant l’opération : son prix passe à 316 € avec le code PHDFR50 et en payant par PayPal, alors qu’il est sorti à 649,90 € en France il y a quelques mois seulement. Ce smartphone embarque un Snapdragon 7 Gen 4, un écran AMOLED de 6,57 pouces, une batterie de 6400 mAh ainsi qu’un capteur photo principal de 200 MP.

Chez Xiaomi, le Redmi Note 15 5G est à 181 € avec PHDFR20 et en payant par PayPal, une belle affaire pour un smartphone AMOLED 120 Hz avec capteur 108 MP et NFC. Pour ceux qui visent plus haut, le POCO F8 Ultra 5G avec sa puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 est à 499 € avec le code PHDFR70 et PayPal, au lieu de 833 €.

Les bons plans tablettes

Galaxy Tab A11+ à 161 €
Au lieu de 339 € avec le code PHDFR20.
161€
Voir
Xiaomi Pad 7 (256 Go) à 199 €
Au lieu de 349 € avec le code PHDFR33 et en payant par PayPal.
199€
Voir
Redmi Pad 2 Pro à 180 €
Au lieu de 299 € avec le code PHDFR20.
180€
Voir
Honor Pad 10 à 181 €
Au lieu de 349 € avec le code PHDFR33 et en payant par PayPal.
181€
Voir

La Galaxy Tab A11+ 256 Go descend à 161 € avec le code PHDFR20, largement sous son tarif officiel de 339 €. C’est une excellente porte d’entrée pour une tablette de Samsung à ce prix. La Xiaomi Redmi Pad 2 Pro, avec son Snapdragon 7s Gen 4 et son écran 2,5K de 12,1 pouces, tombe quant à elle à 180 € avec PHDFR20. Enfin, la Honor Pad 10 passe à 181 € avec PHDFR33, pour une tablette 12,1 pouces 120 Hz.

Casques et écouteurs

Sony WH-1000XM6 à 268 €
Au lieu de 449 € avec le code PHDFR33 et en payant par PayPal.
268€
Voir
OnePlus Buds 4 à 47 €
Au lieu de 119 € avec le code PHDFR06.
47€
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Sony WH-1000XM5 à 174 €
Au lieu de 249 € avec le code PHDFR20.
174€
Voir
SHOKZ OpenRun Pro 2 à 98 €
Au lieu de 199 € avec le code PHDFR11.
98€
Voir

Dans la catégorie audio, le Sony WH-1000XM5, toujours parmi les meilleurs casques à réduction de bruit active, tombe à 174 €. C’est une très belle affaire sachant qu’il a été lancé à 419 € et se vend d’habitude entre 225 et 285 € en France.

Si vous préférez la toute dernière version du casque, elle est plus chère, mais toujours à un bon prix. Le WH-1000XM6 est proposé à 268 € avec le code PHDFR33 et en sélectionnant PayPal comme moyen de paiement, au lieu de 449 €. Et pour un budget serré, les OnePlus Buds 4, dont la réduction de bruit active atteint 55 dB, sont proposés à 47 € avec le code PHDFR06.

Montres connectées

Garmin Forerunner 265 à 187 €
Au lieu de 449 € avec le code PHDFR33 et en payant par PayPal.
187€
Voir
Huawei Watch GT 6 Pro à 190 €
Au lieu de 379 € avec le code PHDFR33 et en payant par PayPal.
190€
Voir
OnePlus Watch 4 à 172 €
Au lieu de 329 € avec le code PHDFR20.
172€
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Galaxy Watch 8 Classic à 181 €
Au lieu de 499 € avec le code PHDFR33 et en payant par PayPal.
181€
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La Galaxy Watch 8 Classic est proposée à 190 € avec le code PHDFR33 et PayPal, contre 499 € habituellement, soit plus de  300 € de remise immédiate. C’est l’une des meilleures affaires sur les montres connectées de cette campagne. Pour les sportifs, la Garmin Forerunner 265 est à 187 €, une référence solide pour la course à pied et le triathlon. La Huawei Watch GT 6 Pro est aussi à un bon prix, à 190 €. Elle dispose d’un bel écran AMOLED et offre un suivi sportif avancé.

Autres offres AliExpress

DJI Osmo Pocket 3 à 206 €
Au lieu de 429 € avec le code PHDFR33 et en payant par PayPal.
206€
Voir
DJI Neo 2 à 176 €
Au lieu de 619 € avec le code PHDFR20.
176€
Voir
Xiaomi TV Box S 3rd Gen à 54 €
Au lieu de 70 € avec le code PHDFR06.
54€
Voir
GoPro Hero 13 Black à 241 €
Au lieu de 449 € avec le code PHDFR33 et en payant par PayPal.
241€
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La GoPro HERO13 Black chute à 241 € avec le code PHDFR33, soit quasiment la moitié de son prix conseillé  de 449,99 €. C’est un bon prix pour une action-cam 5,3K stabilisée.

Chez DJI, l’Osmo Pocket 3 est à 206 €. Le DJI Neo 2, compact et léger, revient à 177 € avec le code PHDFR20, contre 239 € habituellement.

Les offres retenues ici portent le label Marque+. AliExpress utilise ce programme pour mettre en avant des produits de marques reconnues bénéficiant d’une authentification officielle. Les références concernées profitent également d’engagements renforcés concernant la livraison et leur conformité au marché européen.


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